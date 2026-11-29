Vremea nefavorabilă a provocat numeroase pagube în București, județul Ilfov și județul Giurgiu, unde pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor produse de vânt și ninsoare.

În Capitală și Ilfov au fost înregistrate 128 de intervenții într-un interval de 12 ore, în urma cărora 57 de autoturisme au fost avariate. În județul Giurgiu, echipajele ISU au acționat în mai multe localități pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a cablurilor electrice rupte și a elementelor care prezentau pericol pentru cetățeni.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au gestionat 128 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice produse în intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 – 29 noiembrie, ora 6:00.

Potrivit bilanțului transmis duminică de ISU București-Ilfov, cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul București, unde au avut loc 108 intervenții. Alte 20 de misiuni au fost desfășurate în județul Ilfov.

În Capitală, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, a cinci panouri publicitare și a 29 de elemente de construcție desprinse. În urma acestor incidente, 53 de autoturisme au fost avariate.

Situația a impus intervenția echipajelor și în județul Ilfov, unde au fost îndepărtați 11 copaci, patru elemente de construcție și două panouri publicitare. De asemenea, pompierii au gestionat trei situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate. Alte patru autoturisme au suferit avarii în urma fenomenelor meteorologice.

Astfel, bilanțul celor două zone indică 57 de autoturisme avariate, dintre care 53 în București și patru în Ilfov.

Intervențiile nu s-au încheiat odată cu finalizarea intervalului pentru care a fost prezentat bilanțul. Duminică dimineață, echipajele ISU București-Ilfov continuau acțiunile pe strada Sachelarie Visarion și pe strada Stejarului, unde elemente de construcție s-au desprins de pe blocuri.

Alte intervenții erau în desfășurare pe Aleea Zânelor și pe strada Reșița. În aceste zone, mai mulți copaci înclinați prezentau pericol de prăbușire peste clădiri și autoturisme.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că echipajele rămân mobilizate pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență și pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice.

Probleme provocate de vânt și ninsoare au fost înregistrate și în județul Giurgiu, unde pompierii au intervenit în mai multe localități pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil, peste cabluri electrice sau care prezentau pericol de prăbușire.

Potrivit ISU Giurgiu, echipajele au acționat pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 43, precum și în localitățile Mihai Bravu, Crevedia Mare, Cosoba, Comana, pe DJ 603, Singureni, Varlaam, Hulubești și Obedeni.

În aceste zone, pompierii au îndepărtat arborii căzuți pe partea carosabilă sau peste cablurile electrice și au intervenit pentru eliminarea pericolelor reprezentate de copacii care riscau să se prăbușească.

Alte două situații au necesitat intervenția echipajelor în localitățile Frasinu și Vidra. În Frasinu, un cablu electric s-a rupt și a căzut pe stradă, iar pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor. În Vidra, aceștia au intervenit pentru îndepărtarea pânzei unui panou publicitar care risca să se desprindă din cauza vântului.

La misiunile din județul Giurgiu au participat echipaje din cadrul Detașamentelor Giurgiu și Bolintin Deal, Secției Mihăilești, Stației Colibași, Gărzii de Intervenție Roata de Jos și Punctului de Lucru Călugăreni.

Pompierii au fost sprijiniți, acolo unde situația a impus acest lucru, de reprezentanții serviciilor voluntare pentru situații de urgență și de cei ai operatorului de distribuție a energiei electrice.

Județul Giurgiu se află duminică sub atenționare meteorologică de cod galben de vânt, valabilă până la ora 20:00.

Potrivit avertizării, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h și vor viscoli zăpada deja depusă. Aceste fenomene pot determina reducerea vizibilității și pot îngreuna deplasările.

Pompierii giurgiuveni rămân mobilizați și pregătiți să intervină pe întreaga durată a manifestării fenomenelor meteorologice, pentru limitarea efectelor acestora și gestionarea situațiilor de urgență.