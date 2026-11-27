Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă românilor să ia măsuri de precauție înainte de instalarea sezonului rece. Avertismentul vine în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ninsori și fenomene meteorologice periculoase în mai multe regiuni ale țării, până duminică dimineața.

Salvatorii atrag atenția asupra riscurilor asociate deplasărilor în condiții de ninsoare și vânt puternic. Șoferii sunt sfătuiți să evite drumurile care nu reprezintă o urgență și să verifice starea traseelor înainte de plecare.

„Începând din această noapte și până în dimineața zilei de 29 noiembrie, vremea se va înrăutăți în mai multe zone ale țării, conform avertizărilor emise de ANM”, a transmis IGSU.

Reprezentanții instituției recomandă pregătirea autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă. Printre echipamentele necesare se numără anvelopele adecvate sezonului, lanțurile antiderapante, lopata și alte accesorii utile în cazul unor condiții dificile de drum.

Pe lângă recomandările adresate șoferilor, IGSU atrage atenția și asupra riscurilor de incendiu din locuințe. Folosirea intensă a aparatelor electrice de încălzire poate suprasolicita instalațiile electrice și poate favoriza producerea unor incendii.

Pentru prevenirea unor astfel de incidente, instituția recomandă verificarea instalației electrice de către personal autorizat. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu folosească prize, cabluri sau prelungitoare deteriorate.

O altă măsură importantă vizează evitarea conectării mai multor aparate electrice la aceeași priză. Această practică poate duce la suprasolicitarea instalației electrice, mai ales în perioadele în care echipamentele de încălzire sunt utilizate frecvent.

IGSU recomandă și supravegherea permanentă a aparatelor electrice de încălzire. Acestea nu trebuie lăsate în funcțiune fără supraveghere, iar materialele combustibile trebuie păstrate la distanță de sursele de căldură.

Condițiile meteorologice anunțate pot afecta și activitățile desfășurate în zonele montane. Salvatorii le recomandă turiștilor să renunțe la practicarea sporturilor montane și la parcurgerea traseelor turistice expuse viscolului.

Vântul puternic poate provoca desprinderea sau dislocarea unor elemente aflate în apropierea zonelor circulate. Din acest motiv, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de copaci, stâlpi, panouri publicitare și elemente de construcție care pot fi afectate de rafale.

Instituția a publicat pe rețelele de socializare un mesaj cu principalele măsuri de protecție recomandate populației în perioada cu fenomene meteorologice periculoase.

„Fiți precauți!

Pe timpul ninsorilor puternice, amânați deplasările care nu sunt urgente. Dacă pornirea la drum nu poate fi evitată, verificați în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație.

Înainte de plecare, verificați dacă autovehiculul este pregătit pentru condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

Renunțați la practicarea sporturilor montane și la parcurgerea traseelor turistice expuse viscolului.

Pe durata manifestării vântului puternic, păstrați distanța față de copaci, stâlpi, panouri publicitare și elemente de construcție care pot fi dislocate.

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112”, se arată în comunicatul instituției publicat pe rețelele de socializare.

În același comunicat, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au transmis și informații despre resursele disponibile pentru persoanele care doresc să afle cum trebuie să reacționeze în cazul unor fenomene meteorologice periculoase.