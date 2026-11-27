RO Wallet vine cu o surpriză la lansare. Ce document important va lipsi din aplicație
SURSA FOTO: captură Facebook – Portofelul electronic RO Wallet
RO Wallet, portofelul digital pregătit de autorități, va include inițial doar datele din cartea de identitate. Permisul de conducere, informațiile despre asigurările auto și posibilitatea efectuării unor plăți vor fi adăugate ulterior. Anunțul a fost făcut de ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru.
RO Wallet nu va avea toate documentele promise. Anunțul ministrului ridică semne de întrebare
Aplicația va permite cetățenilor să acceseze documentele digitale direct de pe telefonul mobil. Utilizatorii vor putea selecta actul pe care doresc să îl prezinte, în funcție de necesități.
Ministrul Digitalizării a explicat că RO Wallet nu va fi doar o aplicație pentru afișarea documentelor. Proiectul este conceput ca un ecosistem digital, care va integra treptat mai multe servicii și informații.
„RO Wallet-ul pentru mine, ca cetățean, va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și acolo pot interacționa cu ea în diverse feluri. Preponderent o să selectez actul pe care vreau să-l arăt. Dar este evident că este un pic mai mult, este un ecosistem”, a explicat ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, la Antena 3
RO Wallet va avea doar datele din buletin la lansare
Ministrul a precizat că prima versiune a portofelului digital nu va include toate documentele pe care autoritățile intenționează să le introducă în platformă. La momentul lansării, programată pentru luna ianuarie, utilizatorii vor putea accesa datele din cartea de identitate.
Oficialul a atras atenția că dezvoltarea aplicației se va face treptat. Alte documente ar putea fi disponibile până la lansare, însă, în acest moment, singurele informații confirmate sunt cele din buletin.
„În ianuarie, la lansare, nu o să fie foarte multe documente în RO Wallet. Ar fi foarte bine ca până atunci să mai fie și altele, dar ce este sigur acum o să fie datele din buletin”, a afirmat oficialul.
Ulterior, autoritățile intenționează să extindă funcționalitățile aplicației. Printre documentele care ar urma să fie integrate se numără permisul de conducere.
RO Wallet va include permisul de conducere și asigurările auto
Portofelul digital ar urma să ofere acces și la informații din domeniul auto. Ministrul Digitalizării a menționat asigurările auto printre documentele și informațiile care ar putea fi disponibile în aplicație.
O altă funcționalitate avută în vedere este posibilitatea efectuării unor plăți direct prin intermediul RO Wallet. Aceste servicii nu vor fi însă disponibile de la început, ci vor fi introduse pe măsură ce platforma va fi dezvoltată.
Bogdan Dumitru a precizat că extinderea aplicației va include mai multe componente ale ecosistemului digital destinat cetățenilor.
„Cu timpul o să mai apară permisul, cu siguranță alte lucruri din ecosistemul care ține de auto, mă refer probabil la asigurările auto, se vor putea face plăți”, a declarat Bogdan Dumitru.
Aplicația va permite accesul la documente emise de instituțiile statului
Proiectul RO Wallet este conceput ca o platformă digitală prin care cetățenii vor putea accesa documente furnizate de instituțiile publice. Acestea vor putea fi consultate direct de pe telefonul mobil, fără să fie necesară prezentarea documentelor în format fizic.
Potrivit ministrului, instituțiile statului vor avea posibilitatea să încarce în platformă documentele pe care în prezent le eliberează pe suport fizic. Ulterior, acestea vor putea fi accesate de utilizatori în format electronic.
Astfel, RO Wallet urmează să integreze documente și servicii provenite din mai multe instituții publice. Implementarea va avea loc etapizat, iar funcționalitățile disponibile la lansare vor fi limitate la datele din cartea de identitate.
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