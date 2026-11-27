Minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026 le oferă elevilor și profesorilor mai multe zile libere consecutive. Cursurile se reiau miercuri, 2 decembrie, iar modulul al doilea din structura anului școlar se încheie pe 22 decembrie.

Elevii și profesorii intră, de astăzi, după terminarea cursurilor, în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României. Zilele libere de luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, sunt lipite de weekend și oferă o perioadă prelungită de pauză de la activitățile școlare.

Revenirea în bănci este programată pentru miercuri, 2 decembrie 2026. Cele două zile sunt sărbători legale și se aplică atât angajaților din învățământ, cât și celorlalți salariați din sistemul bugetar.

După această pauză, elevii vor continua cursurile din modulul al doilea, care se desfășoară până marți, 22 decembrie 2026. Urmează vacanța de iarnă, programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, publicată în Monitorul Oficial, cursurile sunt organizate în cinci module, separate de cinci vacanțe. Anul școlar cuprinde, ca regulă generală, 36 de săptămâni de cursuri.

Calendarul stabilește perioadele de desfășurare a fiecărui modul, precum și intervalele în care elevii beneficiază de vacanțe. Modulul al doilea a început pe 2 noiembrie și se încheie pe 22 decembrie 2026. După vacanța de iarnă, cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie 2027.

Modulul 1: 7 septembrie – 23 octombrie 2026.

Vacanța intersemestrială: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Modulul 2: 2 noiembrie – 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de calendarul stabilit la nivel județean.

Vacanța mobilă („vacanța de schi”): o săptămână, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Modulul 4: începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță aleasă, și se încheie pe 23 aprilie.

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027.

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027, potrivit edupedu.ro.

Vacanța mobilă, cunoscută și drept vacanța de schi, va fi stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Perioada diferă de la un județ la altul, în funcție de calendarul decis la nivel local.

Sunt prevăzute trei intervale posibile pentru această vacanță: 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

În funcție de săptămâna aleasă de fiecare județ, se stabilește și data reluării cursurilor din modulul al patrulea. Astfel, acesta poate începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027. Modulul al patrulea se încheie pe 23 aprilie, înaintea vacanței de primăvară, programată între 24 aprilie și 4 mai 2027.

Data încheierii cursurilor în anul școlar 2026-2027 diferă în funcție de nivelul și forma de învățământ. Pentru elevii din clasele terminale, calendarul prevede perioade mai scurte de cursuri decât în cazul majorității celorlalte clase.

Astfel, elevii claselor a XII-a de zi, respectiv cei din clasele a XIII-a seral și cu frecvență redusă, vor avea un an școlar de 34 de săptămâni. Cursurile se vor încheia vineri, 4 iunie 2027. Pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de școală va fi vineri, 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri.

În cazul claselor din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale menționate, precum și al claselor din învățământul profesional, anul școlar va avea 37 de săptămâni. Cursurile se vor încheia vineri, 25 iunie 2027.

Pentru învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

O modificare față de structura anului școlar precedent vizează excluderea clasei a IX-a de la regula celor 37 de săptămâni aplicabilă filierei tehnologice. Această excepție este prevăzută în Ordinul nr. 3.194/2026.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare dintre cele două programe are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare.

Perioadele exacte sunt stabilite de fiecare unitate de învățământ, în funcție de organizarea activităților și de calendarul propriu. Cele două programe trebuie să fie organizate în intervale de cursuri diferite.

Pentru clasele din învățământul liceal tehnologic și pentru cele din învățământul profesional, în perioadele dedicate acestor programe pot fi organizate și activități de instruire practică. Acestea trebuie să fie în concordanță cu obiectivele fiecărui program.

Activități practice sunt prevăzute și pentru elevii din învățământul postliceal.

Școlile au avut obligația de a comunica elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, structura detaliată a anului școlar. Informațiile transmise au inclus perioadele stabilite pentru „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, precum și celelalte elemente flexibile ale calendarului școlar.