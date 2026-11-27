Adrian Câciu lansează acuzații la adresa fostului Guvern Bolojan, după prezentarea raportului ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Fostul ministru susține că executivul anterior a lăsat în urmă obligații financiare de peste 51 de miliarde de lei. Potrivit calculelor sale, achitarea acestora ar fi majorat considerabil deficitul bugetar al României în 2026. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică, la rândul său, efectele politicilor fiscale asupra populației și companiilor.

Adrian Câciu contestă rezultatele bugetare prezentate de fostul premier Ilie Bolojan, invocând obligațiile financiare rămase neachitate. Fostul ministru al Finanțelor estimează valoarea acestora la 51,2 miliarde de lei, echivalentul a 2,5% din PIB. În opinia sa, plata integrală a acestor sume ar fi modificat semnificativ execuția bugetară din 2026.

„Minciuna are picioare scurte! Iar astăzi am primit răspunsul: Datorii de peste 51 miliarde lei lăsate de Bolojan. Dacă ar fi fost achitate la zi, până la final de 2026 am fi avut un deficit de 8,65% din PIB pe cash”, scrie Adrian Câciu.

Potrivit fostului ministru, raportul prezentat de Alexandru Nazare evidențiază obligații și riscuri financiare însumând 37,9 miliarde de lei. Acestea reprezintă, conform calculelor sale, aproximativ 1,82% din PIB.

Adrian Câciu prezintă următoarea structură a sumelor identificate în document:

12,9 miliarde de lei – tranșe scadente pentru despăgubirile acordate magistraților și grefierilor, reprezentând 0,62% din PIB;

3,5 miliarde de lei – decontări aferente schemelor de plafonare a prețurilor la energie (0,17% din PIB);

6,74 miliarde de lei – obligații ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (0,32% din PIB);

3,23 miliarde de lei – necesarul suplimentar pentru spitale și medicamente, aferent lunilor noiembrie și decembrie (0,15% din PIB);

6,4 miliarde de lei – subvenții destinate întreprinderilor publice (0,3% din PIB);

500 de milioane de lei – programe naționale derulate prin Ministerul Dezvoltării;

200 de milioane de lei – alte cheltuieli de personal și alte poziții bugetare;

4,4 miliarde de lei – expunerea financiară aferentă dosarului Pfizer și altor litigii (0,2% din PIB).

Din obligațiile aferente sistemului sanitar, 4,23 miliarde de lei reprezintă indemnizații pentru concedii medicale, echivalentul a 0,2% din PIB. Cheltuielile suplimentare pentru programele Ministerului Dezvoltării și personal însumează 0,03% din PIB. Câciu indică, în acest sens, tabelul 27, de la pagina 76 a raportului.

În cazul magistraților și grefierilor, valoarea totală a despăgubirilor ajunge la 20,5 miliarde de lei. Suma include și tranșele reeșalonate, potrivit fostului ministru, până în 2030.

Fostul ministru susține că documentul prezentat de Alexandru Nazare nu reflectă toate presiunile financiare asupra bugetului de stat. Printre acestea se numără rambursările de TVA, despăgubirile și facturile aferente investițiilor publice.

Câciu estimează la 3,7 miliarde de lei valoarea rambursărilor de TVA amânate pentru firmele încadrate la risc fiscal. Stocul menționat este aferent datei de 23 octombrie 2026 și reprezintă 0,18% din PIB. Acesta invocă introducerea, în septembrie, a 23 de criterii suplimentare pentru analiza de risc. Controalele fiscale pot dura între trei și șase luni, potrivit fostului ministru.

Alte 2,5 miliarde de lei provin din facturi emise pentru programele Ministerului Dezvoltării, dar neînregistrate în platforma dedicată. Potrivit lui Câciu, platforma a fost închisă începând cu 11 septembrie 2026. Suma reprezintă aproximativ 0,12% din PIB.

Fostul ministru menționează și despăgubiri de 1,3 miliarde de lei gestionate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Acestea ar urma să fie achitate în primele două trimestre ale anului 2027. Valoarea lor reprezintă aproximativ 0,06% din PIB.

În sectorul transporturilor, Câciu estimează obligații suplimentare de aproximativ 5,8 miliarde de lei, echivalentul a 0,28% din PIB. Calculul include lucrări executate și nefacturate, în valoare de 2,8 miliarde de lei. Alte 960 de milioane de lei reprezintă facturi primite și neachitate de CNAIR. Acestora li se adaugă 2,06 miliarde de lei neacoperite prin bugetul anului 2026.

Adrian Câciu semnalează și absența unei evaluări privind despăgubirile datorate cadrelor didactice. Inspectoratele școlare ar fi primit o circulară pentru centralizarea datelor, cu termen până la 26 noiembrie 2026.

De asemenea, fostul ministru reclamă lipsa unei situații detaliate privind impactul financiar al PNRR. Acesta solicită clarificarea eventualelor pierderi și a sumelor care vor intra în bugetele aferente anilor 2026 și 2027.

„Total 51,2 miliarde lei (2,5% din PIB)”, scrie Adrian Câciu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică măsurile fiscale adoptate în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan. Liderul social-democrat susține că reducerea deficitului raportat a fost însoțită de acumularea unor obligații financiare neachitate.

„Romanii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba! Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, afirmă Sorin Grindeanu.

Acesta amintește că deficitul bugetar după primele zece luni ale anului 2026 a coborât la 3,92% din PIB. În perioada similară din 2025, indicatorul se situa la 5,64% din PIB. Grindeanu susține însă că rezultatul trebuie analizat și prin prisma obligațiilor financiare rămase neachitate.

„Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Este un preț uriaș care a sufocat economia!”, susține liderul PSD.

Grindeanu invocă discuțiile recente purtate la Suceava cu primarii localităților care derulează proiecte de investiții. Potrivit acestuia, numeroși antreprenori locali au finalizat lucrările contractate, fără să primească sumele datorate. Companiile trebuie însă să asigure în continuare plata salariilor angajaților.

Situații similare sunt întâlnite în cazul angajatorilor care au suportat indemnizațiile pentru concediile medicale ale salariaților. Aceștia așteaptă de mai multe luni recuperarea banilor de la stat. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei. Grindeanu amintește și riscul financiar de peste trei miliarde de lei din dosarul Pfizer, aflat încă în apel.

Liderul PSD solicită reorganizarea plăților bugetare și realizarea unei rectificări care să stabilească priorități clare. Acesta pledează și pentru construirea unui buget realist pentru anul 2027.

În opinia sa, înghețarea și reducerea veniturilor au afectat inutil 90% dintre românii cu venituri mici și din clasa de mijloc. Grindeanu critică, totodată, majorarea taxelor și impozitelor suportate de mediul de afaceri. Acesta susține că numeroase companii cu capital românesc se confruntă cu riscul insolvenței sau al falimentului.

„Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”, afirmă Sorin Grindeanu.

Președintele PSD contestă caracterul reformator al politicilor bugetare aplicate de fostul executiv.

„Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te şi lauzi cu asta!”, adaugă liderul social-democrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat situația angajamentelor financiare raportate de ordonatorii de credite. Documentul diferențiază obligațiile certe de solicitările suplimentare de finanțare și de riscurile bugetare.

„Pe baza datelor furnizate de ordonatori, indică angajamente de plată certe care depășesc creditele rămase, iar toate acestea se ridică la 19,1 miliarde de lei spre sfârșitul lunii octombrie 2026, în timp ce toți ordonatorii au avut solicitări de credite suplimentare până la finalul anului, de 47,6 miliarde de lei”, a declarat Alexandru Nazare.

La precedenta rectificare bugetară, instituțiile publice solicitaseră alocări suplimentare de aproximativ 60 de miliarde de lei. Guvernul a acoperit atunci aproximativ 10 miliarde de lei din necesarul comunicat. Solicitările centralizate ulterior, pentru elaborarea raportului, au ajuns la 47,6 miliarde de lei.

Ministrul precizează însă că aceste cereri nu reprezintă integral datorii certe ale statului.

„Aceste solicitări reflectă, în mare măsură, intenții de cheltuieli până la finalul anului. Ele nu sunt întotdeauna conectate cu capacitatea de execuție, resursele disponibile și, bineînțeles, constrângerile fiscale pe care le avem”, a explicat Nazare.

Ministerul Finanțelor recomandă stabilirea unor plafoane ferme pentru fiecare ordonator de credite. Solicitările bugetare trebuie fundamentate în funcție de execuția efectivă și resursele disponibile. Prioritizarea investițiilor publice ar putea contribui la consolidarea fiscală, fără compromiterea proiectelor productive.

Raportul Ministerului Finanțelor evidențiază un dezechilibru între portofoliul investițiilor publice și capacitatea statului de a le finanța. Din aproximativ 648 de obiective de investiții, 175 nu beneficiază de alocări bugetare în anul curent.

Alocările simbolice mențin deschise anumite proiecte, generând cheltuieli de întreținere, litigii și penalități. Ministerul recomandă concentrarea resurselor asupra investițiilor aflate într-un stadiu avansat de execuție.

„Problema este ritmul angajării, nu neapărat volumul investițiilor, astfel că prezenta analiză solicită prioritizarea proiectelor avansate, cu impact socioeconomic dovedit”, a precizat ministrul Finanțelor.

O presiune suplimentară asupra bugetului va apărea odată cu încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea nerambursabilă aferentă PNRR se ridică la 36,3 miliarde de lei în 2026. Această sursă de finanțare nu va mai fi disponibilă în 2027.

România mai are însă la dispoziție aproximativ 61% din alocarea fondurilor europene aferente exercițiului financiar 2021–2027. Este vorba despre aproximativ 19 miliarde de euro, care vor putea fi utilizate în perioada 2027–2029.

Raportul consemnează și o reducere a datoriilor comerciale cu 2,6 miliarde de lei. Comparația vizează trimestrul al treilea din 2026 și ultimul trimestru al anului 2025.

Ministerul Finanțelor a inventariat și obligațiile financiare care nu depind direct de politicile bugetare curente. Printre acestea se află titlurile executorii privind drepturile salariale ale magistraților. Guvernul trebuie să asigure fondurile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, întârzierile generând penalități zilnice.

„Stocul sumelor stabilite pentru titlurile executorii, stocul total, este de aproximativ 20,5 miliarde de lei, ceea ce cuprinde și obligația certă raportată până acum, dar și sumele care sunt incluse în eșalonarea programată pe 2027-2029”, a explicat Alexandru Nazare.

La aceste obligații se adaugă riscurile financiare asociate litigiilor internaționale, în special dosarului Pfizer. Statul mai trebuie să deconteze și o parte dintre compensațiile aferente plafonării prețurilor la energie.

Din cele 37,5 miliarde de lei acumulate începând cu anul 2021, statul a achitat deja 34 de miliarde. La nivelul lunii octombrie 2026, suma rămasă de restituit era de 3,5 miliarde de lei.

Presiuni financiare importante sunt înregistrate și în sistemul public de sănătate. Valoarea indemnizațiilor pentru concedii medicale neachitate depășește creditele bugetare disponibile. Situația transmisă de Casa de Sănătate la 31 octombrie evidențiază diferența dintre obligațiile certe și fondurile rămase.

Începând din 2028, încetarea aplicării CASS asupra veniturilor din pensii va genera un necesar suplimentar de finanțare. Fondul de sănătate va avea din nou nevoie de subvenții structurale de la bugetul de stat.