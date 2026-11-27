Produsul Intern Brut (PIB) s-a contractat în Franța cu 0,2% în trimestrul al treilea, după ce a scăzut ușor și în trimestrul al doilea, anunță vineri Institutul Național francez de Statistică și Studii Economice (INSEE). Datele finale sunt mai slabe decât prima estimare, care indica un recul de doar 0,1% pentru perioada iulie-septembrie.

Datele detaliate publicate de INSEE confirmă faptul că a doua economie a zonei euro traversează o ușoară recesiune tehnică. Aceasta este definită prin două trimestre consecutive de scădere a activității economice.

Valoarea PIB-ului a coborât treptat în ultimele perioade. Indicatorul a fost de 665,7 miliarde de euro în ultimul trimestru din 2025 și de 664,4 miliarde de euro în primul trimestru din 2026. În trimestrul al doilea, PIB-ul a scăzut la 664,2 miliarde de euro, iar în trimestrul al treilea a ajuns la 662,6 miliarde de euro, transmite AFP.

„Avem de-acum o foarte uşoară scădere a PIB-ului în al doilea trimestru”, a anunțat într-o conferință de presă șefa Departamentului Conturilor Naționale la INSEE. „Acest lucru nu schimbă însă cu adevărat tabloul general al economiei. Însă, efectiv, putem spune că este o recesiune”, a declarat oficialul francez.

La finalul trimestrului al treilea, „creșterea reportată” pentru întregul an se situează la doar 0,1%. Acest indicator arată care ar fi avansul economic pe tot anul dacă PIB-ul ar stagna în ultimul trimestru.

În aceste condiții, obiectivul oficial de creștere de 0,5% stabilit de Guvernul francez devine extrem de greu de atins.

„Este necesară o creştere de 1,4% în ultimul trimestru pentru a avea o creştere de 0,5%”, a explicat șefa studiilor din cadrul INSEE, Marie Leclair, referindu-se la rezultatul pentru întregul an.

Declinul din trimestrul al treilea a fost alimentat în principal de prăbușirea exporturilor, care s-au contractat cu 1,6%, după un avans de 2,9% în trimestrul anterior.

De asemenea, investițiile companiilor și ale gospodăriilor au continuat să scadă, înregistrând un minus de 0,9%, după o contracție de 0,5% în trimestrul doi.

Singurul motor care a rămas pe plus a fost consumul gospodăriilor, care a înregistrat o creștere modestă de 0,3%, față de 0,2% anterior.

Per total, cererea internă finală, excluzând stocurile, a rămas stabilă și a avut o contribuție nulă (0,0 puncte procentuale) la evoluția PIB-ului.

Intrarea Franței în recesiune tehnică reprezintă un semnal de alarmă major pentru întreaga Uniune Europeană, deoarece afectează a doua cea mai mare economie a zonei euro.

Într-un moment în care și Germania – principalul motor economic al blocului comunitar – se confruntă cu o stagnare prelungită și cu probleme structurale în industrie, reculul Franței amplifică temerile privind o încetinire generalizată la nivel european.

Totodată, această situație pune Banca Centrală Europeană (BCE) într-o poziție delicată, forțând-o să echilibreze nevoia de a stimula creșterea economică prin relaxarea politicii monetare cu menținerea stabilității prețurilor.

Pentru România, efectele nu sunt imediate, dar se vor propaga treptat prin canale comerciale, investiționale și financiare, având în vedere legăturile economice strânse dintre București și Paris (unde schimburile comerciale bilaterale se ridică la aproximativ 13 miliarde de euro anual).

Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României, clasându-se constant în top 5 destinații pentru mărfurile românești. Contracția investițiilor și a exporturilor franceze arată că industria de la Paris își reduce turația, ceea ce se traduce direct prin comenzi mai mici pentru fabricile din România integrate în lanțurile europene de producție.

Cele mai expuse sunt industria auto și producătorii de componente (unde grupuri precum Renault, Valeo sau Michelin au operațiuni majore pe plan local), dar și sectoarele de echipamente electrice, materiale de construcții (Saint-Gobain), mobilier și industria textilă.

Capitalul francez este unul dintre pilonii economiei locale: în România activează peste 4.000 de companii cu capital francez, care au un sold al investițiilor directe de aproape 13 miliarde de euro și susțin aproximativ 125.000 de locuri de muncă.

Printre cei mai mari investitori prezenți pe piața românească se numără giganți din aproape toate sectoarele strategice: Automobile Dacia (Grupul Renault) în industrie, Auchan și Leroy Merlin în retail, Engie în energie, Orange în telecomunicații, BRD – Groupe Société Générale în sectorul bancar sau Airbus Helicopters în industria aeronautică.

Atunci când companiile-mamă se confruntă cu recesiune și scăderea marjelor de profit pe piața de origine din Franța, consiliile de administrație tind să adopte o strategie defensivă. Acest lucru poate duce la înghețarea sau amânarea unor proiecte noi de extindere și modernizare în subsidiarele din România.

Problemele economice ale Franței vin pe fondul unor tensiuni bugetare puternice la Paris, unde deficitul public ridicat și datoria suverană uriașă au generat deja îngrijorări în rândul agențiilor de rating și al investitorilor internaționali.

O economie în recesiune încasează mai puține taxe, ceea ce complică și mai mult redresarea finanțelor publice franceze. Pe piețele financiare, slăbiciunea unei economii centrale din zona euro crește aversiunea la risc a marilor fonduri de investiții. În astfel de momente, capitalul devine mai scump și mai selectiv, penalizând în primul rând piețele emergente din Europa Centrală și de Est.

Pentru România – care are un necesar ridicat de finanțare pentru acoperirea propriului deficit bugetar – acest climat se poate traduce prin dobânzi mai mari la împrumuturile externe și interne (titlurile de stat), dar și prin presiuni suplimentare asupra cursului de schimb leu-euro.