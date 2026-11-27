Concediat pentru că a oferit două cafele și două croissante unor clienți, un angajat din provincia Torino a obținut despăgubiri de 18.000 de euro. Tribunalul din Ivrea a stabilit că decizia companiei a fost ilegală. Bărbatul nu și-a recăpătat locul de muncă, dar a primit compensații și cheltuieli de judecată.

Incidentul a avut loc pe 21 iunie 2025, într-un local din provincia Torino, Italia. Angajatul a oferit unor clienți două cafele și două croissante. Câteva luni mai târziu, în august, compania a decis să îl concedieze.

Decizia firmei a avut la bază mai multe acuzații. Pe lângă produsele oferite gratuit clienților, bărbatului i s-a reproșat că a pregătit câteva cocktailuri pentru el și colegii săi, la sfârșitul turei, potrivit celor relatate de torino.corriere.it.

Compania l-a acuzat și că ar fi luat 48 de euro din casa localului. Situația a fost analizată ulterior de instanță. În urma verificărilor, s-a constatat că suma luată de angajat era de 3 euro, nu de 48 de euro.

Mai mult, bărbatul lăsase un bilețel prin care își informa superiorii despre această sumă. Acest detaliu a fost luat în considerare în analiza acuzațiilor formulate de companie.

Tribunalul din Ivrea a stabilit că măsura concedierii a fost ilegală, relatează Corriere della Sera. Instanța a analizat motivele invocate de angajator și situația care a dus la îndepărtarea bărbatului de la locul de muncă.

Angajatul nu a fost repus pe postul pe care îl ocupa. A obținut însă despăgubiri de 18.000 de euro, sumă care include și cheltuielile de judecată.

În urma recursului, au ieșit la iveală și alte nereguli legate de raporturile de muncă. Verificările au evidențiat ore suplimentare neplătite, în valoare de peste 5.000 de euro.

De asemenea, oferirea produselor gratuite clienților nu era o inițiativă străină de politica firmei. Dimpotrivă, gestul angajatului făcea parte din promoțiile încurajate chiar de companie.

Aceste acțiuni aveau scopul de a fideliza clienții, „mai ales în intervalul orar de după-amiază”.

Astfel, cazul a inclus atât acuzațiile care au dus la concediere, cât și aspecte privind plata muncii suplimentare și practicile comerciale promovate de angajator.