Hackerii au compromis Cloud One, principala platformă de cloud computing a Forțelor Aeriene ale SUA, potrivit unor surse citate de Reuters. Incidentul ar putea pune în pericol volume importante de informații tactice, date despre personal și operațiuni logistice.

Atacul a fost descoperit în urmă cu aproximativ o lună, în timpul unor lucrări de modernizare a sistemului. Identitatea atacatorilor și amploarea completă a intruziunii nu au fost stabilite.

De asemenea, Reuters nu a putut confirma dacă hackerii au sustras informații.

Lansată în 2017, platforma Cloud One a fost concepută pentru a centraliza infrastructura IT a Forțelor Aeriene americane. Sistemul reunește resursele a patru operatori: Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet.

Platforma susține numeroase aplicații, inclusiv cele care gestionează datele personalului, salariile, logistica și mentenanța.

Printre sistemele găzduite se numără Cloud-Based Command and Control, care centralizează informații provenite de la radarele de apărare aeriană și alte surse din America de Nord.

Un alt sistem este Theater Integrated Combat Munitions System. Acesta urmărește bombele și rachetele în peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane, la nivel mondial.

Cloud One este una dintre cele mai mari platforme de cloud computing ale armatei SUA, potrivit a două dintre sursele citate de Reuters.

SAIC a fost principalul contractant al platformei până în 2025, când responsabilitatea a fost preluată de Leidos. SAIC nu a răspuns solicitării de comentarii, iar Leidos a redirecționat întrebările către Forțele Aeriene.

„O breșă aici este o problemă majoră”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu situația.

Pentru evaluarea pagubelor, anchetatorii au solicitat sprijinul Cyber Command, structura militară americană responsabilă de operațiunile cibernetice. Aceasta nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Descoperirea intruziunii a provocat mai multe probleme operaționale. Potrivit a două surse și unei alte persoane familiarizate cu incidentul, transferul aplicațiilor administrative către Cloud One a fost suspendat.

Migrarea acestor aplicații reprezenta de mai mult timp o prioritate pentru armata americană.

De asemenea, actualizările aplicațiilor deja instalate pe platformă au fost blocate. Astfel, personalul Forțelor Aeriene nu a mai putut aplica remedieri, într-un moment în care industria tehnologică a anunțat noi vulnerabilități software grave.

O a cincea sursă a precizat că unii utilizatori au rămas fără drepturi de administrator.

Toate cele cinci persoane au vorbit cu Reuters sub protecția anonimatului.

Una dintre surse a afirmat că atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a obține acces la planul de control al platformei.

Acesta poate fi comparat cu o telecomandă universală, deoarece permite gestionarea și monitorizarea sistemului. În teorie, accesul ar putea oferi informații despre starea operațională a aeronavelor militare sau deplasarea pieselor de schimb.

Nu este însă clar dacă hackerii au accesat efectiv asemenea informații în acest caz.

Reuters nu a reușit să identifice vulnerabilitatea exploatată de atacatori.

Breșa de securitate a fost dezvăluită într-un moment în care autoritățile americane sunt tot mai preocupate de atacurile cibernetice realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Aceste amenințări sunt deosebit de importante pentru rețelele bazate pe cloud. Modelele de inteligență artificială pot identifica rapid vulnerabilități pe suprafețe extinse de atac.

Guvernul SUA gestionează deja consecințele a cel puțin șase alte incidente cibernetice dezvăluite recent.

Printre acestea se numără două atacuri asupra FBI, o breșă anterioară care a vizat date ale Pentagonului și o scurgere de informații despre angajații Departamentului pentru Securitate Internă.

De asemenea, au fost raportate incidente care au afectat cel puțin două agenții de informații și un atac asupra Departamentului Trezoreriei.

Platforma Cloud One se află de mai mult timp în vizorul hackerilor.

Într-un comentariu publicat în 2023 de publicația online FedScoop, conducerea Cloud One a prezentat rezultatele eforturilor de apărare împotriva tentativelor de intruziune.

Reprezentanții platformei au susținut atunci că au avut o „rată de succes de 100%” în respingerea unui număr „uluitor” de încercări de compromitere a sistemului.

„Nu există loc pentru greșeli când vine vorba de securitate”, a scris conducerea Cloud One.

Într-o declarație transmisă Reuters, Forțele Aeriene americane au refuzat să ofere detalii despre incident.