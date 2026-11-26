Calendarul Advent a devenit unul dintre cadourile căutate în perioada sărbătorilor de iarnă. Cu 24 de surprize ascunse în spatele unor ușițe, sertare sau punguțe, acesta transformă fiecare zi din decembrie într-un mic moment de bucurie.

Există variante pentru copii, cu jucării și dulciuri, dar și calendare pentru femei și bărbați, cu produse cosmetice, parfumuri, ceaiuri, accesorii sau articole de îngrijire. Prețurile diferă în funcție de marcă, conținut și numărul produselor incluse.

Obiceiul are o istorie de peste un secol și își are originile în Germania. Dacă la început calendarul Advent avea o semnificație religioasă și era folosit pentru numărătoarea inversă până la Crăciun, astăzi a devenit și o idee de cadou. Magazinele propun în fiecare an colecții pentru toate vârstele și bugetele.

Cuvântul Advent provine din latinescul „adventus”, care înseamnă venire sau sosire. În tradiția creștină, perioada Adventului este asociată cu pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Calendarul a apărut ca o modalitate prin care familiile marcau zilele rămase până la Crăciun.

Primele forme ale obiceiului au fost întâlnite în comunitățile protestante din Germania, în secolul al XIX-lea. Oamenii foloseau metode simple pentru a număra zilele. Desenau linii cu creta pe uși, aprindeau lumânări sau așezau mici imagini religioase în locuințe.

O poveste cunoscută despre apariția calendarului modern îl are în centru pe germanul Gerhard Lang. În copilărie, mama sa îi pregătea 24 de dulciuri, câte unul pentru fiecare zi de așteptare până la Crăciun. Amintirea acestui obicei l-a inspirat ulterior să creeze calendare tipărite.

Primul calendar de Advent realizat de Gerhard Lang a apărut în 1908, la München. Ulterior, în anii 1920, au fost introduse mici ușițe care ascundeau imagini și surprize. După 1950, ciocolata a început să fie inclusă tot mai des în compartimentele calendarelor, iar produsul a devenit popular și în afara Germaniei.

Pentru cei mici, calendarul Advent este o modalitate de a număra zilele până la Crăciun prin joacă. Variantele clasice conțin ciocolată sau bomboane, însă oferta din magazine este mult mai diversificată. Există calendare cu figurine, mașinuțe, personaje din desene animate, seturi de construcție și mici accesorii.

O variantă populară este calendarul LEGO. Copiii descoperă zilnic piese și personaje pe care le pot folosi ulterior în jocuri. Pentru 2026, colecția include modele din seriile Friends, City, Star Wars, Marvel și Disney Princess. Prețurile de pe site-ul oficial LEGO pornesc de la 139,99 lei pentru unele modele și ajung la 184,99 lei pentru altele.

Alte opțiuni sunt calendarele cu mașinuțe, trenulețe și figurine. Acestea pot fi potrivite pentru copiii care preferă jucăriile în locul dulciurilor. Pe piața online se găsesc și variante cu 24 de surprize, la prețuri de aproximativ 100-150 de lei.

Pentru familiile care vor să păstreze tradiția fără să cheltuiască mult, există calendare cu ciocolată sau modele reutilizabile. Acestea din urmă pot fi umplute în fiecare an cu dulciuri, jucării mici, bilețele cu mesaje sau activități pentru întreaga familie.

Calendarele de Advent dedicate femeilor sunt printre cele mai variate. Cele mai multe includ produse cosmetice, articole de machiaj, creme, măști pentru față, parfumuri și accesorii pentru îngrijire.

Unele variante conțin produse în format miniatural, utile pentru testarea unor branduri sau pentru descoperirea unor noi produse. Altele includ articole în dimensiuni obișnuite și sunt concepute ca seturi de cadouri pentru perioada sărbătorilor.

Printre exemplele disponibile în magazine se numără calendarele de machiaj BrushArt x NOBEA, cu 24 de surprize, listate la aproximativ 407 lei. O altă variantă este calendarul Clarins, cu un preț identificat de aproximativ 440 de lei. Pentru persoanele care preferă produsele de îngrijire, există și seturi cu articole cosmetice și accesorii.

Nu toate calendarele sunt însă costisitoare. O alternativă este calendarul cu ceaiuri, care poate include sortimente diferite pentru fiecare zi. Un astfel de produs poate fi oferit și unei persoane care preferă cadourile practice, fără produse de machiaj sau parfumuri.

Și bărbații au la dispoziție calendare Advent concepute special pentru preferințele lor. Oferta include produse pentru îngrijirea feței și a bărbii, cosmetice, parfumuri, accesorii vestimentare, șosete și produse pentru rutina zilnică.

Printre variantele disponibile se numără calendarele cu produse de îngrijire pentru bărbați. Un exemplu este Douglas Collection Men Advent Calendar, listat la aproximativ 209 lei. O altă opțiune este un calendar cu 12 produse cosmetice, disponibil la aproximativ 130 de lei.

Pentru bărbații pasionați de cafea, există calendare cu sortimente diferite, ambalate individual. Fiecare zi poate aduce o aromă nouă. Sunt disponibile și variante cu ceaiuri, potrivite celor care preferă băuturile calde.

O altă idee este calendarul cu șosete. Acesta poate conține mai multe perechi cu modele și culori diferite. Există și calendare cu accesorii sau obiecte practice, destinate persoanelor care preferă cadourile utile.

Prețul unui calendar Advent depinde de numărul produselor, de marca acestora și de tipul surprizelor incluse. Variantele simple, cu dulciuri sau ceaiuri, pot costa câteva zeci de lei. Calendarele cu jucării, cosmetice și produse de marcă ajung la câteva sute de lei.

În ofertele magazinelor online se regăsesc următoarele categorii de prețuri:

30-60 de lei: calendare simple, cu ceaiuri, dulciuri sau surprize mici;

60-150 de lei: calendare pentru copii, cu jucării, figurine și accesorii;

150-250 de lei: seturi de construcție, calendare cu produse pentru adulți și variante cu mai multe surprize;

300-450 de lei: calendare cosmetice și seturi premium;

peste 500 de lei: ediții speciale, cu produse de marcă și colecții mai complexe.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de magazin, promoții și disponibilitatea produselor.

O alternativă la produsele din magazine este calendarul Advent realizat acasă. Acesta poate fi personalizat în funcție de vârsta și preferințele persoanei care îl primește.

Pentru copii, părinții pot pregăti 24 de punguțe sau cutiuțe numerotate. În interior pot pune dulciuri, figurine, creioane colorate, abțibilduri sau mici jucării. Pot adăuga și bilețele cu activități: împodobirea bradului, pregătirea fursecurilor, citirea unei povești de Crăciun sau realizarea unor decorațiuni.

Pentru femei, calendarul poate conține mostre de parfum, măști cosmetice, accesorii pentru păr, produse de îngrijire, lumânări parfumate sau ceaiuri. În cazul bărbaților, surprizele pot fi produse pentru bărbierit, articole de îngrijire, cafea, șosete, accesorii sau mici obiecte utile.

Calendarul poate fi realizat din carton, material textil, lemn sau pungi decorative. Cele 24 de compartimente pot fi agățate pe o panglică, așezate într-o cutie sau organizate sub forma unui brad decorativ.

O astfel de variantă permite stabilirea unui buget propriu și alegerea individuală a fiecărei surprize. În plus, calendarul poate fi refolosit în anii următori, dacă este construit din materiale rezistente.

Tradiția păstrează astfel ideea de bază: câte o surpriză în fiecare zi, până la Ajunul Crăciunului.