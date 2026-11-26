West Side Christmas Market își deschide porțile joi, 26 noiembrie, de la ora 17:00, în Parcul Drumul Taberei din București. Târgul de Crăciun din Sectorul 6 ajunge la cea de-a șasea ediție și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie. Primele imagini cu decorațiunile au apărut deja în mediul online. Printre atracțiile care au atras atenția se numără podul decorat festiv, realizat de floristul Nicu Bocancea, de la Florăria Iris.

Podul este decorat cu globuri vișinii, clopoței și fundițe roșii. Elementele decorative completează atmosfera de sărbătoare pregătită în Parcul Drumul Taberei.

Organizatorii au pregătit mai multe momente speciale pentru prima seară a târgului. Deschiderea oficială va fi urmată de aprinderea luminilor festive, un spectacol de artificii și un concert susținut de Irina Rimes.

Primăria Sectorului 6 i-a invitat pe bucureșteni să participe la eveniment printr-un mesaj publicat înaintea deschiderii.

„Diseară, luați-i pe cei dragi de mână și haideți în Parcul Drumul Taberei! Deschidem cea de-a șasea ediție a celui mai frumos târg de Crăciun din București, #WestSideChristmasMarket. Ne-a fost dor de serile în care parcul răsună de colinde, de copiii care aleargă nerăbdători spre căsuța Moșului, de întâlnirile cu voi printre căsuțele de la târg.”

Programul primei zile începe la ora 17:00, când târgul își primește vizitatorii. La ora 19:45 este programată aprinderea luminilor festive, urmată de spectacolul de artificii. De la ora 20:00, scena va fi ocupată de Irina Rimes, care va susține un concert live.

Aprinderea luminilor va transforma Parcul Drumul Taberei într-un spațiu decorat pentru sărbătorile de iarnă. Mii de luminițe și instalații festive vor completa decorul pregătit pentru această ediție.

Evenimentele vor continua în weekendul prelungit, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie. Pe scena târgului sunt programate concerte susținute de Ovidiu Niculescu, Cezar Ouatu, Oigăn și Irina Sârbu & Band. Programul include și un DJ set pregătit de DJ Bumba by Minunații.

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a vorbit despre rolul evenimentelor organizate în comunitate și despre atmosfera pe care administrația locală dorește să o mențină în sector.

„Pentru noi, vibe-ul sectorului este extrem de important. Un oraș viu este făcut de oamenii din el, nu de clădiri. De aceea, de fiecare dată când avem prilejul, organizăm evenimente care să întrețină această atmosferă, în care oamenii să poată socializa, să se distreze, să scape de griji și să se bucure de tot ce e frumos”, a declarat Paul Moldovan.

Ediția din acest an include mai multe atracții pentru copii și adulți. Printre acestea se numără patinoarul, caruselul, trenulețul colorat și sania VR. Aceasta din urmă le va oferi copiilor o experiență virtuală pe drumul renilor spre Laponia.

Roata panoramică va permite vizitatorilor să privească de la înălțime instalațiile luminoase și decorurile din parc. Podul iluminat va completa amenajarea festivă.

Organizatorii au anunțat și două atracții în premieră: Labirintul și Banca Zburătoare. De asemenea, va reveni Căsuța lui Moș Crăciun. Aici, cei mici vor putea participa la ateliere creative și activități interactive. Tot aici este programată întâlnirea cu Moș Crăciun.

Oferta târgului va include și produse culinare, băuturi și obiecte realizate de producători și artizani. Cele 70 de căsuțe vor găzdui preparate tradiționale, deserturi de sezon, băuturi calde, decorațiuni și cadouri. Vizitatorii vor avea la dispoziție și peste 10 food trucks, cu preparate inspirate din bucătăriile internaționale.

Edy Chereji, cofondator UNTOLD Universe, a explicat direcția urmărită de organizatori pentru evenimentele de sezon și pentru noua ediție a târgului.

„În UNTOLD Universe, ne dorim să creăm magie și emoție în fiecare anotimp, prin experiențe care aduc oamenii împreună. Ne bucură faptul că, de-a lungul anilor, am reușit să construim amintiri frumoase de Crăciun pentru milioane de oameni și să le oferim ocazia de a se reuni, de a se bucura de muzică, de atmosfera sărbătorilor și, mai ales, de timpul petrecut alături de cei dragi. Cu fiecare ediție West Side Christmas Market, ne dorim să ducem mai departe această poveste și să aducem noi experiențe și momente de bucurie în viața celor care ne trec pragul”, a declarat Edy Chereji.

Scena din Parcul Drumul Taberei va găzdui cinci seri de concerte și momente muzicale în perioada weekendului prelungit. Programul anunțat de organizatori este următorul:

27 noiembrie: Ovidiu Niculescu, ora 20:00;

28 noiembrie: Cezar Ouatu, ora 20:00;

29 noiembrie: Oigăn, ora 20:00;

30 noiembrie: DJ set cu DJ Bumba by Minunații, ora 20:00;

1 decembrie: Irina Sârbu & Band, ora 19:30.

Concertele completează programul de deschidere și activitățile pregătite pentru vizitatorii care vor ajunge în parc în primele zile ale târgului.

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 va rămâne deschis timp de 32 de zile, până pe 27 decembrie. Programul de vizitare diferă în funcție de ziua săptămânii.

De luni până vineri, căsuțele și atracțiile vor putea fi vizitate între orele 15:00 și 22:00. Sâmbăta și duminica, programul începe la ora 11:00 și se încheie la ora 22:00. În zilele de sărbătoare se aplică programul de weekend. Accesul la West Side Christmas Market este gratuit.

Pentru a evita aglomerația din zona Parcului Drumul Taberei, organizatorii recomandă folosirea transportului public. Vizitatorii pot ajunge la târg cu metroul, coborând la stația Parc Drumul Taberei.

Alte variante sunt tramvaiul 41, troleibuzele 69 și 93, precum și autobuzele 105, 138, 168, 221, 222, 232 și 368. La ediția de anul trecut, peste un milion de persoane au vizitat târgul din Sectorul 6. Bucureștenii au participat la concerte și au vizitat atracțiile și căsuțele amenajate în Parcul Drumul Taberei.