Drepturile studenților din România sunt respectate doar parțial, potrivit unei cercetări realizate de Uniunea Studenților din România (UNI). Raportul CNDOS 2026, bazat pe răspunsurile studenților din 41 de universități, arată că indicele național de respectare a drepturilor studențești este de 64,6 din 100. Cele mai mari probleme vizează siguranța universitară, bursele, evaluarea academică și accesul la mecanismele de sesizare a abuzurilor.

Uniunea Studenților din România (UNI) a lansat joi, 26 noiembrie, Cercetarea Națională privind Drepturile și Obligațiile Studențești (CNDOS 2026). Raportul analizează modul în care universitățile au respectat drepturile studenților în anul universitar 2025-2026.

Cercetarea reprezintă primul demers de acest fel construit pe experiențele relatate direct de studenți. La realizarea sa au contribuit studenți din 41 de universități.

Pe baza răspunsurilor, UNI a calculat Indicele Național de Respectare a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (INRC). Acesta a ajuns la 64,6 puncte dintr-un total de 100.

Rezultatul indică faptul că prevederile Codului sunt respectate în aproximativ două treimi dintre situații. Problemele sunt și mai evidente în privința siguranței din universități, unde indicele coboară la numai 47,4 puncte.

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației nr. 4.394 din 7 mai 2024. Documentul are la bază Legea învățământului superior nr. 199/2023 și stabilește drepturile pe care studenții le pot solicita universităților.

Printre acestea se numără accesul la fișa disciplinei, publicarea baremului în maximum 24 de ore de la examen și acordarea burselor timp de 12 luni. Documentul mai garantează consiliere gratuită și un mediu universitar fără discriminare sau hărțuire.

Codul a fost propus de federațiile studențești naționale. Totodată, legislația le atribuie acestora responsabilitatea verificării anuale a modului în care prevederile sunt aplicate.

Deși documentul este în vigoare de doi ani, respectarea sa nu fusese evaluată prin consultarea directă a studenților. CNDOS urmărește să acopere această lipsă și să permită repetarea anuală a cercetării, folosind aceleași întrebări.

Una dintre principalele probleme identificate în cercetare privește acordarea burselor. Peste 82% dintre studenții care beneficiază de acest sprijin financiar spun că au primit banii cu întârziere.

Pentru aproximativ patru din zece bursieri, întârzierile reprezintă o situație obișnuită. În plus, aproape 70% dintre beneficiari afirmă că bursa nu le acoperă nici măcar jumătate din cheltuielile lunare.

Cercetarea semnalează și o diferență între prevederile Codului și regulile introduse ulterior. Deși Codul garantează burse pentru 12 luni, un alt ordin al aceluiași minister limitează plata la perioada activităților didactice.

Astfel, trei din patru bursieri au primit banii numai în lunile în care s-au desfășurat cursuri. Schimbarea regulilor a avut consecințe asupra planurilor educaționale ale unor beneficiari.

Aproape unul din zece studenți s-a gândit să renunțe la facultate după modificarea sistemului de acordare a burselor.

În ceea ce privește drepturile academice, publicarea baremului de corectare reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme.

Doar unul din șase studenți a primit baremul în maximum 24 de ore pentru toate examenele susținute. În schimb, peste o treime dintre respondenți afirmă că nu au primit niciodată acest document.

Situația este și mai gravă în cazul studenților din anii terminali. În această categorie, peste jumătate dintre respondenți nu au văzut niciodată baremul de corectare.

Raportul atrage atenția și asupra modului în care sunt soluționate contestațiile. Mai mult de jumătate dintre studenții care au contestat o notă spun că profesorul care le-a evaluat lucrarea a rămas în comisia de contestații.

Prin urmare, cadrul didactic a participat inclusiv la reevaluarea propriei decizii.

Discriminarea, umilirea și hărțuirea reprezintă alte probleme semnalate de participanții la cercetare. Unul din cinci studenți afirmă că a trecut personal printr-o asemenea experiență în mediul universitar.

Din cei 158 de studenți care au declarat că au fost afectați, numai șapte au depus o sesizare oficială. Dintre aceștia, doar trei spun că problema lor a fost rezolvată.

Reticența studenților este legată și de lipsa informațiilor privind mecanismele de raportare. Șapte din zece respondenți nu cunosc niciun canal prin care ar putea reclama un abuz.

În plus, numai unul din patru studenți consideră că o sesizare ar fi tratată corect, fără consecințe negative pentru persoana care o depune.

Cercetarea indică și prezența propagandei politice și a mesajelor extremiste în spațiile universitare.

Unul din șase studenți afirmă că a văzut materiale aparținând unui partid sau unui candidat în universitate. Aproape aceeași proporție a observat mesaje radicale sau extremiste.

Raportul evidențiază și anumite opinii politice exprimate de respondenți. Unul din șase consideră că România ar fi condusă mai bine de un lider fără control parlamentar.

De asemenea, unul din zece studenți consideră justificată folosirea violenței pentru susținerea unei cauze politice.

Accesul la educație este afectat și de cheltuielile asociate deplasării către universitate. Aproape patru din zece studenți au lipsit de la cursuri din cauza costului sau duratei transportului.

Problema este mai accentuată în rândul celor care fac naveta zilnic. Dintre aceștia, doi din trei au declarat că au absentat din motive legate de deplasare.

Raportul identifică și o lipsă de informare privind sprijinul financiar pentru cazare. Opt din zece studenți care locuiesc cu chirie nu știu că pot solicita subvenția destinată acoperirii acestor cheltuieli.

O altă concluzie a cercetării privește nivelul redus de informare al studenților. Doar unul din șapte respondenți afirmă că își cunoaște bine drepturile prevăzute de Cod.

Diferențele dintre studenții informați și cei care nu își cunosc drepturile sunt semnificative. Cei care știu ce pot solicita universităților beneficiază de un nivel mai ridicat de respectare a prevederilor.

Indicele înregistrat în cazul acestora este cu aproape 19 puncte mai mare decât în rândul studenților care nu își cunosc suficient drepturile.

Pentru remedierea problemelor identificate, raportul CNDOS 2026 propune 29 de măsuri. Acestea se adresează Ministerului Educației și Cercetării, Guvernului, Parlamentului, universităților, ARACIS, autorităților locale și organizațiilor studențești.

Dintre măsurile propuse, 16 nu presupun cheltuieli suplimentare. Acestea vizează modificarea unor reguli, termene și proceduri administrative.

Pentru pachetul de bază propus începând din 2027, UNI estimează un cost anual cuprins între 1,5 și 2 milioane de lei. Raportat la numărul studenților, cheltuiala ar reprezenta mai puțin de 30 de bani lunar pentru fiecare student.

Uniunea Studenților din România solicită stabilirea unei date fixe pentru plata burselor, în fiecare lună, prin ordin al ministrului. Organizația cere și acordarea burselor sociale pe întregul an calendaristic, conform prevederilor Codului.

În privința examenelor, UNI propune publicarea baremelor pe platformele universităților în maximum 24 de ore. Data și ora publicării ar trebui înregistrate automat.

O altă solicitare vizează comisiile de contestații. Profesorii care au corectat lucrările inițiale nu ar trebui să poată face parte din comisiile care reevaluează notele.

Organizația solicită și introducerea unui ombudsman al studenților în fiecare universitate. În paralel, ar urma să fie înființat un birou național pentru reclamațiile nerezolvate local sau pentru cazurile în care studenții se tem de eventuale represalii.

În privința implicării politice, UNI propune incompatibilitatea dintre funcțiile de conducere din universități și cele de conducere din partidele politice. Organizația mai cere o campanie națională de prevenire a radicalizării, realizată împreună cu federațiile studențești.

Pentru reducerea costurilor de deplasare, UNI propune un program-pilot național. Acesta ar include 24 de călătorii gratuite anual cu trenul, echivalentul unei deplasări dus-întors în fiecare lună.

Organizația mai solicită decontarea directă a transportului local, după modelul aplicat deja în Cluj-Napoca.

Informarea studenților reprezintă o altă direcție de acțiune. UNI vrea ca fiecare student din anul I să primească informații despre Cod și canalele de sesizare în prima săptămână de cursuri.

Totodată, universitățile ar trebui să informeze activ studenții despre posibilitatea obținerii subvenției pentru cazare.

Nu în ultimul rând, organizația solicită distribuirea următoarei ediții a cercetării prin canalele oficiale ale universităților, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Obiectivul este ca CNDOS 2027 să ajungă la cel puțin 10.000 de studenți.

Laurențiu-Gabriel Dincă, președintele Uniunii Studenților din România, afirmă că rezultatele cercetării arată diferența dintre drepturile prevăzute în legislație și experiențele reale ale studenților.

Acesta susține că organizația nu solicită introducerea unor drepturi noi, ci aplicarea celor existente.