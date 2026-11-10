Bursele școlare intră pe 20 noiembrie. Elevii primesc până la 715 lei pentru primele două luni din anul școlar

Prima plată a burselor școlare din anul școlar 2026-2027 este programată pentru 20 noiembrie. Elevii care beneficiază de burse de merit ar urma să primească 715,90 lei pentru lunile septembrie și octombrie, în timp ce beneficiarii burselor tehnologice vor încasa 477,26 lei. Bursa socială rămâne la 300 de lei pe lună și va fi acordată inclusiv în vacanțele școlare.

Elevii care beneficiază de burse școlare vor primi primele plăți din noul an școlar pe 20 noiembrie 2026, potrivit metodologiei de acordare a burselor.

Sumele vor acoperi lunile septembrie și octombrie, însă valoarea acestora diferă în funcție de tipul bursei și de numărul zilelor de vacanță.

Conform calculelor realizate de școli și inspectorate școlare județene, consultate de edupedu.ro, elevii care beneficiază de burse de merit ar urma să încaseze 715,90 lei.

În cazul burselor tehnologice, suma totală estimată pentru cele două luni este de 477,26 lei.

Cuantumurile lunare stabilite pentru anul școlar 2026-2027 sunt de 450 de lei pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursa tehnologică și 300 de lei pentru bursa socială.

Deși bursa de merit are o valoare lunară de 450 de lei, elevii nu vor primi integral această sumă pentru lunile care includ zile de vacanță.

Metodologia prevede reducerea proporțională a burselor de merit și tehnologice în funcție de numărul zilelor de vacanță din fiecare lună.

Pentru septembrie, cursurile au început pe 7 septembrie, astfel că primele patru zile lucrătoare ale lunii nu intră în calculul plății.

În consecință, valoarea estimată a bursei de merit pentru septembrie este de 368,18 lei.

În octombrie, vacanța a început pe 24 octombrie, iar cele cinci zile lucrătoare din perioada 26-30 octombrie sunt scăzute din calcul.

Astfel, pentru octombrie, bursa de merit este estimată la 347,72 lei.

Cele două sume însumează 715,90 lei, bani care ar urma să fie virați pe 20 noiembrie.

Aceeași metodă de calcul se aplică și burselor tehnologice, al căror cuantum lunar este de 300 de lei.

Pentru luna septembrie, elevii ar urma să primească 245,45 lei, iar pentru octombrie, 231,81 lei.

Valoarea totală estimată pentru prima plată este, astfel, de 477,26 lei.

Potrivit metodologiei, calculul ține cont de zilele lucrătoare și de perioadele de vacanță, fiind incluse și sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege.

Guvernul a renunțat la propunerea de eliminare a burselor sociale în timpul vacanțelor școlare.

În forma inițială a proiectului, Ministerul Educației și Cercetării propusese ca aceste burse să fie acordate numai pe durata cursurilor.

Varianta finală păstrează însă plata burselor sociale și în perioadele de vacanță.

Cuantumul bursei sociale este de 300 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că pentru septembrie și octombrie suma cumulată este de 600 de lei, dacă elevul îndeplinește condițiile de acordare pentru ambele luni.

Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu, în limita a 15% dintre elevii unei clase, potrivit criteriilor prevăzute pentru anul școlar 2026-2027.

Acordarea bursei nu este condiționată de depunerea unei cereri, aceasta fiind propusă de profesorul diriginte.

Elevii trebuie să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior.

De asemenea, acumularea a cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună duce la neacordarea bursei pentru luna respectivă.

Această regulă se aplică atât burselor de merit, cât și celor sociale și tehnologice.

Bursele de merit pot fi cumulate cu bursele sociale și tehnologice, dacă elevul îndeplinește condițiile necesare.

În cazul elevilor de clasa a V-a, bursele de merit se stabilesc pe baza mediei notelor din primele două module, iar prima plată este programată pentru 20 februarie 2027.

Pentru a beneficia de bursă socială, elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” în anul școlar anterior.

Prezența la cursuri reprezintă o altă condiție obligatorie. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru perioada respectivă.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială finanțată din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii de eligibilitate.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de burse de merit, sociale sau tehnologice, inclusiv atunci când primesc și alte măsuri de protecție specială, în condițiile prevăzute de legislație.