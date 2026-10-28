Vacanța de iarnă 2026-2027: câte zile vor sta elevii acasă și când se întorc la școală

Elevii din România vor avea parte de o pauză de 19 zile în perioada sărbătorilor de iarnă din anul școlar 2026-2027. Vacanța va începe înainte de Crăciun și se va încheia după sărbătorile de la începutul lunii ianuarie, oferindu-le copiilor timp liber pentru perioada festivă.

Ultima zi de cursuri înaintea vacanței va fi marți, 22 decembrie 2026. Începând de miercuri, 23 decembrie, elevii vor intra în vacanța de iarnă, potrivit calendarului școlar prezentat pentru anul școlar 2026-2027.

Pauza se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027, iar revenirea în bănci este programată pentru luni, 11 ianuarie. Perioada totală de vacanță cuprinde 19 zile calendaristice, dacă sunt incluse atât prima, cât și ultima zi.

Calendarul le oferă elevilor zile libere atât de Crăciun, cât și de Anul Nou. În perioada vacanței sunt incluse și Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, marcat pe 7 ianuarie.

Datele vacanței de iarnă vor fi aceleași pentru elevii din toate județele țării, indiferent dacă urmează cursurile ciclului primar, gimnazial sau liceal. Astfel, începutul și sfârșitul pauzei de iarnă nu vor depinde de județul în care se află unitatea de învățământ.

Durata vacanței rămâne similară cu cea din anul școlar precedent. În perioada sărbătorilor de iarnă din 2025-2026, elevii au beneficiat tot de 19 zile libere, însă intervalul a fost diferit: vacanța a început pe 20 decembrie 2025 și s-a încheiat pe 7 ianuarie 2026.

În anul școlar 2024-2025, vacanța de iarnă a fost mai scurtă, însumând 18 zile. Prin comparație, în 2026-2027, elevii vor avea din nou la dispoziție 19 zile calendaristice pentru pauza de la sfârșitul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie.

Pe lângă vacanța de iarnă, elevii vor beneficia de alte perioade de repaus pe parcursul anului școlar. Calendarul include vacanța de toamnă, vacanța din februarie, vacanța de primăvară și vacanța de vară, cu date stabilite în funcție de structura anului școlar.

Potrivit calendarului prezentat, principalele perioade de vacanță sunt următoarele:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie-1 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027.

Vacanța din februarie: o săptămână, stabilită la nivel județean în intervalul 15 februarie-7 martie 2027.

Vacanța de primăvară: 24 aprilie-4 mai 2027.

Vacanța de vară: începe după încheierea cursurilor, începând cu 18 iunie 2027, pentru elevii care urmează structura obișnuită.

După încheierea vacanței de toamnă, elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie 2026. Orele se vor desfășura până marți, 22 decembrie, ultima zi de școală înaintea pauzei de iarnă.

Spre deosebire de vacanțele de toamnă, iarnă și primăvară, cea din februarie nu va avea aceleași date în toate județele. Inspectoratele școlare vor stabili săptămâna de vacanță pentru elevii din fiecare județ, cu respectarea intervalului aprobat, cuprins între 15 februarie și 7 martie 2027.

Această organizare permite distribuirea vacanței de o săptămână în perioade diferite, în funcție de deciziile luate la nivel județean. Prin urmare, elevii din județe diferite pot avea vacanța din februarie în săptămâni distincte.

Celelalte perioade de vacanță sunt prevăzute în calendarul școlar, însă data exactă a încheierii cursurilor diferă pentru anumite categorii de elevi, în special pentru cei aflați în clase terminale sau în forme de învățământ cu o structură specifică.

Pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, cursurile se vor încheia mai devreme decât pentru cei care urmează structura obișnuită a anului școlar. Potrivit calendarului prezentat, ultima zi de școală pentru aceștia va fi 4 iunie 2027.

Elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile pe 11 iunie 2027. Data este diferită de cea prevăzută pentru liceenii din clasele terminale, iar organizarea anului școlar ține cont de calendarul specific acestor niveluri de studiu.

În cazul anumitor clase din învățământul tehnologic și profesional, cursurile se vor încheia pe 25 iunie 2027. Pentru elevii care urmează structura obișnuită, vacanța de vară este prevăzută să înceapă după terminarea cursurilor, la 18 iunie 2027.