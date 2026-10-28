Scumpiri în România până la finalul anului 2026. INS anunță și posibile reduceri de personal în două sectoare importante

Românii s-ar putea confrunta cu noi creșteri de prețuri în ultimele luni ale anului 2026. Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii anticipează scumpiri în perioada octombrie-decembrie, potrivit datelor publicate miercuri, 28 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, companiile din industria prelucrătoare și construcții estimează o reducere moderată a numărului de salariați.

Institutul Național de Statistică a publicat miercuri, 28 octombrie 2026, rezultatele anchetelor de conjunctură realizate în rândul managerilor din principalele sectoare economice.

Datele arată că firmele se așteaptă la majorări de prețuri în perioada octombrie-decembrie 2026, în timp ce perspectivele privind activitatea economică și numărul de angajați diferă în funcție de domeniu.

În industria prelucrătoare, managerii anticipează o creștere a prețurilor produselor industriale, reflectată printr-un sold conjunctural de +28%.

În sectorul construcțiilor, așteptările privind scumpirile sunt și mai pronunțate, soldul conjunctural fiind de +38%.

Majorări sunt anticipate și în comerțul cu amănuntul, unde soldul conjunctural privind evoluția prețurilor este de +35%, precum și în sectorul serviciilor, unde indicatorul ajunge la +19%.

Aceste valori nu reprezintă procentele cu care vor crește efectiv prețurile, ci diferența dintre ponderea managerilor care estimează majorări și cea a managerilor care anticipează scăderi.

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri pentru perioada analizată, soldul conjunctural fiind de +1%.

În privința forței de muncă, angajatorii anticipează menținerea relativ constantă a numărului de salariați, indicatorul fiind de +2%.

Perspectivele privind prețurile sunt însă diferite. Potrivit INS, 38% dintre managerii din comerțul cu amănuntul estimează majorări de prețuri, în timp ce numai 3% se așteaptă la reduceri.

Diferența dintre cele două ponderi determină un sold conjunctural pozitiv de +35%, ceea ce indică o tendință de creștere a prețurilor în următoarele trei luni.

În sectorul serviciilor, managerii se așteaptă la o relativă stabilitate a activității economice, soldul conjunctural privind cifra de afaceri fiind de -4%.

Și numărul de angajați este estimat să rămână relativ stabil, cu un sold conjunctural de -4%.

În schimb, tarifele serviciilor ar putea urma o tendință ascendentă, potrivit indicatorului de +19% rezultat din răspunsurile managerilor.

Pe lângă scumpiri, ancheta INS indică și perspective de reducere a activității în anumite sectoare economice.

În industria prelucrătoare, managerii estimează o scădere moderată a volumului producției în perioada octombrie-decembrie 2026, soldul conjunctural fiind de -6%.

Totodată, firmele din acest sector anticipează o reducere moderată a numărului de salariați, indicatorul privind evoluția personalului fiind de -8%.

O situație asemănătoare este prognozată în construcții, unde managerii se așteaptă la o scădere a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -16%.

În ceea ce privește angajații, estimările indică o reducere moderată a numărului acestora, soldul conjunctural fiind de -6%.

Aceste rezultate arată că, în ambele sectoare, ponderea managerilor care anticipează reduceri de personal o depășește pe cea a managerilor care estimează creșteri. Datele nu reprezintă însă procentul efectiv al locurilor de muncă ce ar urma să fie eliminate.

Anchetele de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică reflectă percepțiile managerilor asupra evoluției economiei în următoarele trei luni.

Indicatorii sunt exprimați prin solduri conjuncturale, calculate ca diferență între procentul respondenților care anticipează creșteri și cel al respondenților care estimează scăderi.

Prin urmare, rezultatele nu trebuie confundate cu ritmurile efective de creștere sau scădere a producției, prețurilor ori numărului de angajați.

Potrivit comunicatului INS, pentru perioada octombrie-decembrie 2026 se conturează perspective de scumpire în toate cele patru sectoare analizate, în timp ce industria prelucrătoare și construcțiile ar putea înregistra reduceri moderate de personal.

Următorul comunicat al Institutului Național de Statistică privind tendințele activității economice este programat pentru 27 noiembrie 2026.