Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut puternic în august 2026. Datele INS arată diferențe importante între sectoarele industriale

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 19,9% în august 2026 față de luna precedentă, potrivit datelor publicate vineri, 23 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu august 2025, comenzile au înregistrat o creștere de 3,9%. În primele opt luni ale anului, indicatorul a consemnat o reducere de 2,8% față de aceeași perioadă din 2025. Datele includ comenzile de pe piața internă și cea externă și sunt calculate în termeni nominali.

Comenzile noi din industria prelucrătoare au înregistrat în august 2026 o reducere de 19,9% comparativ cu iulie, scăderea fiind determinată de diminuarea valorii contractelor în toate cele patru mari grupe industriale analizate de Institutul Național de Statistică.

Cea mai mare scădere a fost consemnată în industria bunurilor de capital, unde comenzile noi s-au redus cu 26,9% față de luna precedentă. Industria bunurilor de folosință îndelungată a raportat o diminuare de 18%, în timp ce industria bunurilor de uz curent a înregistrat o reducere de 13,9%.

În industria bunurilor intermediare, comenzile noi au scăzut cu 9,5% comparativ cu iulie 2026.

Indicii valorici publicați de INS, calculați pe baza seriei brute, prezintă evoluția comenzilor noi atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu august 2025 și cu primele opt luni ale anului anterior.

Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare – serie brută

August 2026 în % față de iulie 2026 August 2026 în % față de august 2025 1.I–31.VIII.2026 / 1.I–31.VIII.2025 (%) Industria prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi – total 80,1 103,9 97,2 Industria bunurilor intermediare 90,5 116,6 99,9 Industria bunurilor de capital 73,1 98,2 96,3 Industria bunurilor de folosință îndelungată 82,0 101,3 100,4 Industria bunurilor de uz curent 86,1 91,7 89,9

Comparativ cu august 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 3,9% în termeni nominali, evoluția fiind susținută de majorarea comenzilor în industria bunurilor intermediare și în cea a bunurilor de folosință îndelungată.

Industria bunurilor intermediare a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 16,6%, în timp ce comenzile pentru bunurile de folosință îndelungată au avansat cu 1,3%.

În celelalte două grupe industriale, datele indică scăderi față de aceeași lună a anului precedent. Industria bunurilor de uz curent a raportat o diminuare de 8,3%, iar industria bunurilor de capital a consemnat o reducere de 1,8%.

Evoluția anuală a comenzilor noi din industria prelucrătoare a fost diferită de la o lună la alta, potrivit graficului publicat de INS pentru perioada august 2025 – august 2026.

În septembrie 2025, comenzile crescuseră cu 8,2% față de aceeași lună din anul anterior, iar în octombrie avansul fusese de 2%. Noiembrie a adus o scădere de 4,2%, urmată de o creștere de 9,5% în decembrie.

În 2026, comenzile au înregistrat reduceri anuale de 5,3% în ianuarie, 3,4% în februarie și 0,1% în martie. Scăderile au continuat în aprilie, cu 4,1%, în mai, cu 5,5%, și în iunie, cu 0,1%.

În iulie 2026, diminuarea anuală a ajuns la 6,9%, înainte ca indicatorul să revină pe creștere în august, cu un avans de 3,9%.

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au fost cu 2,8% mai mici decât în intervalul corespunzător din 2025, potrivit datelor INS pentru piața internă și cea externă.

Reducerea a fost determinată în principal de evoluția industriei bunurilor de uz curent, unde comenzile au scăzut cu 10,1% față de primele opt luni ale anului precedent.

În industria bunurilor de capital, comenzile noi s-au diminuat cu 3,7%, iar industria bunurilor intermediare a consemnat o reducere de 0,1%.

Industria bunurilor de folosință îndelungată a fost singura dintre cele patru mari grupe industriale care a înregistrat o creștere în perioada analizată. Valoarea comenzilor noi din acest sector a avansat cu 0,4% comparativ cu intervalul ianuarie–august 2025.

Institutul Național de Statistică precizează că indicatorul comenzilor noi din industrie reflectă valoarea contractelor încheiate în luna de referință între un producător și un client, pentru livrarea bunurilor și serviciilor aferente activității producătorului.

Contractele sunt incluse în calcul indiferent de perioada în care urmează să fie executate. Valoarea comenzilor nu cuprinde taxele aferente produselor, precum TVA, și nici rabaturile sau reducerile comerciale acordate contractual.

Indicii valorici nominali ai comenzilor noi sunt calculați prin metoda Laspeyres și măsoară evoluția comenzilor în prețuri curente.

Datele sunt centralizate pentru totalul industriei prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi, pentru diviziunile CAEN Rev.2 13, 14, 17, 20, 21 și 24–30, precum și pentru marile grupe industriale.

Ponderile utilizate la agregarea informațiilor sunt stabilite pe baza cifrei de afaceri, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referință 2021.

Începând cu anul 2026, Institutul Național de Statistică realizează colectarea datelor pentru cercetările statistice desfășurate în întreprinderi potrivit clasificării CAEN Rev.3.

Schimbarea are loc după intrarea în vigoare a noii clasificări a activităților din economia națională, la 1 ianuarie 2025, și actualizarea obiectelor de activitate ale operatorilor economici în conformitate cu aceasta.

Pentru menținerea continuității seriilor statistice, INS va calcula și publica indicii comenzilor noi din industrie conform CAEN Rev.2 în perioada 2026–2027, utilizând anul 2021 drept bază de referință.

Instituția precizează că interpretarea indicatorilor trebuie realizată ținând cont de explicațiile metodologice care însoțesc comunicatul statistic.

Institutul Național de Statistică a stabilit pentru 28 octombrie 2026 publicarea în baza de date TEMPO Online a informațiilor referitoare la comenzile noi din industria prelucrătoare pentru luna august.

Date suplimentare vor fi incluse în Buletinul Statistic de Industrie, programat pentru 29 octombrie 2026, și în Buletinul Statistic Lunar, care urmează să fie publicat la 30 octombrie.

Următorul comunicat de presă privind comenzile noi din industria prelucrătoare este programat pentru vineri, 20 noiembrie 2026.

Puteți vizualiza comunicatul de presă, AICI: