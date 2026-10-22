IKEA va deschide al patrulea magazin din România. Investiție de 130 de milioane de euro în următorii trei ani

IKEA va deschide al patrulea magazin din România la Cluj-Napoca, în cadrul proiectului RIVUS. Noua unitate va avea peste 17.000 de metri pătrați și un format adaptat mediului urban. Investiția face parte dintr-un plan de aproximativ 130 de milioane de euro pentru piața românească.

Retailerul suedez IKEA va deschide al patrulea magazin din România la Cluj-Napoca, în cadrul proiectului de reconversie urbană RIVUS. Noua unitate va avea un format diferit de cel al magazinelor tradiționale și este programată să fie inaugurată în anul financiar 2029, care se desfășoară între septembrie 2028 și august 2029.

Magazinul va fi primul din regiunea Europei de Sud-Est integrat într-un proiect de tip mixed-use încă din faza de dezvoltare. Cu o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați, acesta va pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse IKEA, majoritatea disponibile pentru cumpărare și ridicare imediată.

Pentru achizițiile mai complexe, clienții vor putea plasa comenzi direct în magazin sau online și vor avea posibilitatea de a opta pentru livrarea produselor la domiciliu. Noua unitate va oferi și servicii de planificare a locuinței și de ridicare a comenzilor, precum și un Restaurant Suedez și un Magazin de Delicatese Suedeze.

Veronica Matei, Country Real Estate Manager în cadrul IKEA South East Europe, a precizat că retailerul își dorește de mai mult timp să își consolideze prezența în Cluj-Napoca. Potrivit acesteia, deschiderea magazinului reprezintă un pas important în strategia companiei de a facilita accesul unui număr cât mai mare de clienți la produsele și serviciile sale.

Investiția face parte din planul pe trei ani anunțat recent de IKEA pentru piața din România, în valoare totală de aproximativ 130 de milioane de euro. Din acest buget, 125 de milioane de euro sunt destinate proiectelor de extindere și dezvoltare, în timp ce alte 4,4 milioane de euro vor fi utilizate pentru reducerea prețurilor în anul financiar 2027.

Aproximativ 55 de milioane de euro din bugetul alocat extinderii și dezvoltării vor fi direcționate către creșterea rețelei, prin deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, inclusiv în Cluj-Napoca.

În paralel, IKEA analizează posibilități de colaborare cu retaileri și centre comerciale deja prezente pe piața locală. Inițiativa se înscrie în strategia Ingka Group, grupul care deține rețeaua IKEA, de a dezvolta noi formate de magazine și puncte de contact cu clienții, de dimensiuni mai mici.

„Ne dorim de mult timp să ne consolidăm prezenţa în Cluj-Napoca, iar astăzi ne bucurăm să facem un pas important în această direcţie. Ambiţia noastră este să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulţi oameni, oferindu-le modalităţi mai simple şi mai convenabile de a ajunge la produsele şi serviciile noastre”, a declarat Matei.

IKEA și-a extins treptat prezența în Cluj-Napoca începând din 2019, când a deschis un punct de planificare a bucătăriilor. Acesta a fost urmat de un Punct de Ridicare Comenzi, inaugurat în 2021, și de un Studio de Planificare și Comandă, deschis în 2025, potrivit comunicatului companiei.

Noul magazin din Cluj-Napoca este programat să fie inaugurat în anul financiar 2029, care se desfășoară în perioada septembrie 2028 – august 2029, conform reprezentanților retailerului.

În prezent, IKEA operează în România trei magazine, dintre care două în București și unul în Timișoara. Rețeaua include și șase Studiouri de Planificare și Comandă, situate în București, în centrele comerciale Orhideea și Grand Arena, precum și în Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași.

Compania mai dispune de cinci Puncte de Ridicare Comenzi, amplasate în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

RIVUS este un proiect de regenerare urbană dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe în Cluj-Napoca, investiția totală fiind estimată la peste 550 de milioane de euro. Proiectul va fi realizat pe fosta platformă industrială Carbochim, pe o suprafață de 14 hectare.

Planul de dezvoltare prevede amenajarea a peste 400 de magazine, alături de spații dedicate culturii și activităților de petrecere a timpului liber. Proiectul va include peste 52.000 de metri pătrați de zone verzi și se adresează atât locuitorilor din Cluj-Napoca, cât și celor din întreaga regiune.