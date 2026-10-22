Noua modă italiană cucerește Bucureștiul la Showroom-ul MBBFW SS’27

La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, opt mărci italiene și-au prezentat colecțiile publicului român și profesioniștilor din industrie invitați la Showroom-ul MBBFW SS’27, organizat în prestigiosul cadru oferit de Toff Galleries la Palatul Știrbei.

Gândiți-vă la un podium de prezentare. Acum imaginați-vă ce se află în spatele lui: 9.400 de companii, 125.000 de angajați și o piață de 4,56 miliarde de euro. Este imaginea modei românești în 2025. Aproximativ 90% din ceea ce produce traversează granițele, iar mai bine de o treime din acest export are o singură destinație: Italia.

Având în vedere aceste cifre, ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, Biroul de la București, a ales să fie prezentă la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Evenimentul este un punct de referință pentru modă, textile, îmbrăcăminte și design în Europa de Sud-Est. Pentru Agenția ICE, este locul unde poate sprijini companiile italiene în procesul lor de internaționalizare și poate crea oportunități de afaceri și de dialog cu buyer-i, pasionați și retailer-i.

Italia este al doilea partener comercial al României dar și o destinație importantă pentru exporturile românești și, în același timp, un furnizor-cheie de componente și materii prime. Companiile italiene sunt prezente în România prin producție, subcontractare și investiții.

„Schimburile comerciale dintre Italia și România în sectorul modei sunt deosebit de dinamice”, a declarat Alessandra Capobianco, directoarea Agenției ICE, Biroul din București. Iar datele confirmă acest lucru: în 2025, România a exportat îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 3,67 miliarde de dolari, față de importuri de 4,76 miliarde.

La Showroom-ul MBBFW SS’27, desfășurat cu colaborarea Agenției ICE și a Camerei Naționale a Modei Italiene, mărcile care și-au prezentat colecțiile profesioniștilor din domeniu au fost: Amato Daniele, Benedetta Bruzziches, Casa Preti, Gio Gerosa, Grossi, Moarno, Pecoranera și TheMoiré.

Frumusețea stă în varietate. Amato Daniele realizează genți în întregime manual, la Milano, în istorica fabrică de articole din piele a familiei, Leu Locati, cu o istorie de peste 115 ani. Benedetta Bruzziches, brand de marochinărie fondat în 2009, își creează gențile printre dealurile din Caprarola, într-un atelier cufundat în pădurile din Tuscia, dând viață unor adevărate bijuterii atemporale. Casa Preti, născută la Palermo în 2017 din viziunea lui Mattia Piazza, propune o reinterpretare a croitoriei prin volume măsurate și linii esențiale, inspirate de rigoarea compozițională a pictorului Mattia Preti. Gio Gerosa este colecția lui Giovanni Gerosa, cu piese concepute și realizate în Italia împreună cu echipa sa tânără, cu scopul de a transmite emoții celor care le poartă. Grossi este un proiect de modă masculină care transformă codurile garderobei italiene prin experimentare textilă și inovație în materiale. Moarno, proiect de îmbrăcăminte contemporană al fraților Gianmarco și Francesco Marano, propune forme croite sobru și durabile, siluete relaxate, materiale naturale și o paletă inspirată de marea din Sudul Italiei, cu producție integral italiană. Pecoranera, brand de tricotaje contemporane fondat la Milano în 2022, îmbină măiestria artizanală, designul inovator și tehnologia; fiecare piesă este unică, realizată manual în atelierul milanez din fire italiene de înaltă calitate. Colecțiile de genți TheMoiré folosesc țesături eco-sustenabile obținute din frunze de ananas și resturi din industria merelor, precum și materiale reciclate, cum ar fi PET și nailon din plase de pescuit.

Firul care le unește este clar: manufactură artizanală, cercetare asupra materialelor, sustenabilitate și valorificarea teritoriilor de origine. De la croitorie la tricotaje, de la marochinărie la moda masculină, selecția a arătat vitalitatea noii mode italiene, în care realitățile istorice conviețuiesc cu proiectele născute în ultimii ani.

Pentru mărcile emergente și artizanale, showroom-ul a reprezentat un canal direct către noi cumpărători.

Prin inițiative ca aceasta, Agenția ICE continuă să sprijine o industrie a modei care îmbină excelența în producție, inovația și responsabilitatea față de mediu și care privește piețele internaționale ca pe o oportunitate de creștere sustenabilă pentru companiile italiene.

Agenția își continuă astfel activitatea de promovare a Made in Italy în România, cu scopul de a construi parteneriate durabile și de a deschide noi perspective pentru sector.