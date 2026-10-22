Amenințările din Marea Neagră au ajuns pe masa CSAT. România pregătește noi măsuri de supraveghere și apărare împotriva dronelor

CSAT a analizat joi, 22 octombrie, incidentele maritime din apropierea României, inclusiv încălcările spațiului aerian și atacurile cu drone asupra navelor comerciale. Președintele Nicușor Dan și membrii Consiliului au discutat despre întărirea supravegherii maritime, combaterea dronelor și protejarea infrastructurii critice, dar și despre noi măsuri NATO și europene pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condus de președintele Nicușor Dan, a analizat joi, 22 octombrie, incidentele maritime din apropierea României, inclusiv încălcările spațiului aerian și atacurile cu drone asupra navelor comerciale.

Autoritățile vor să consolideze supravegherea maritimă, apărarea împotriva dronelor și cooperarea cu aliații NATO pentru protejarea navigației și a infrastructurii critice.

Ședința CSAT a avut loc astăzi, la Palatul Cotroceni, și a fost condusă de președintele României, Nicușor Dan. Potrivit comunicatului publicat după reuniune, discuțiile au vizat cu prioritate escaladarea incidentelor maritime, în special încălcările spațiului aerian național și lovirea cu drone a unor nave comerciale în apele teritoriale românești și în apropierea acestora.

Membrii Consiliului au arătat că aceste evoluții sunt consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei. În ultima perioadă, amenințările la adresa libertății navigației și a infrastructurii critice s-au amplificat semnificativ.

Pentru România, situația de securitate implică riscuri imediate și impune măsuri concrete pentru protejarea vieților omenești, menținerea accesului liber în porturile naționale și securizarea obiectivelor energetice din Zona Economică Exclusivă.

În cadrul ședinței, membrii CSAT au evaluat măsurile adoptate până în prezent și au discutat acțiunile necesare pentru consolidarea capacităților naționale de supraveghere, prevenire și răspuns. Acestea vizează atât apărarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice, cât și siguranța navigației comerciale, potrivit comunicatului oficial.

Printre prioritățile strategice stabilite se numără dezvoltarea accelerată a capabilităților de supraveghere maritimă, combaterea minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Autoritățile urmăresc și eficientizarea răspunsului operațional prin organizarea constantă de exerciții interinstituționale și actualizarea permanentă a planurilor de intervenție. Potrivit comunicatului, aceste măsuri sunt necesare pentru gestionarea coordonată a incidentelor complexe care pot afecta simultan navigația, obiectivele economice și mediul marin.

Membrii CSAT au analizat și modalitățile de intensificare a coordonării în cadrul NATO, inclusiv pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Au fost discutate, de asemenea, noi măsuri de răspuns la amenințările din regiunea Mării Negre, pornind de la concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie 2026, convocată la inițiativa României.

Un alt subiect abordat a fost cooperarea cu ceilalți aliați riverani, în special pentru operaționalizarea Hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Abordării Strategice a Uniunii Europene. Implementarea cât mai rapidă a acestui mecanism reprezintă o prioritate majoră pentru România.

De asemenea, membrii Consiliului au discutat despre valorificarea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea), al cărui rol a fost extins în 2026 pentru a include protejarea infrastructurii critice.

La finalul discuțiilor, membrii CSAT au subliniat că securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea națională și euroatlantică. România va continua să acționeze în coordonare cu aliații și partenerii săi pentru protejarea intereselor naționale și prevenirea escaladării.

Totodată, președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de cele două incidente grave de violență petrecute în școli în cursul acestei săptămâni. Șeful statului a subliniat necesitatea intervențiilor timpurii și a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de situații.