Nicușor Dan anunță stabilizarea economiei României după cinci luni de criză politică. Ce spune despre investiții și apărare

Președintele Nicușor Dan susține că economia României s-a stabilizat, în ciuda celor cinci luni de criză guvernamentală. Într-un interviu acordat postului american SiriusXM, șeful statului a vorbit despre reducerea deficitului bugetar, perspectivele aderării la OCDE și atragerea investițiilor străine. Nicușor Dan a abordat și situația de securitate din regiunea Mării Negre, susținând consolidarea prezenței militare americane în România și continuarea investițiilor în apărare.

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a reușit să își mențină stabilitatea instituțională și economică în perioada crizei guvernamentale, în pofida dificultăților provocate de lipsa unui executiv cu atribuții depline.

Într-un interviu pentru emisiunea „The Julie Mason Show”, difuzată de postul american SiriusXM, șeful statului a vorbit despre funcționarea instituțiilor și despre măsurile adoptate în domeniul securității și apărării.

Nicușor Dan a explicat că perioada de instabilitate politică nu a împiedicat continuarea unor proiecte importante, inclusiv a celor realizate prin programul european SAFE, care presupune investiții în apărare și cooperarea cu companii din industria militară.

„Au existat mai multe încercări în această perioadă. Dar important este că, în tot acest timp, statul a continuat să funcționeze. De ieri avem un nou guvern”, a declarat președintele.

România are un nou executiv condus de Luca Niculescu, după ce Parlamentul a acordat votul de încredere Cabinetului pe 20 octombrie 2026, punând capăt unei crize politice care s-a întins pe aproximativ cinci luni și jumătate.

Referindu-se la situația economică, Nicușor Dan a susținut că România a făcut progrese în reducerea dezechilibrelor bugetare și în consolidarea perspectivelor de dezvoltare.

„În ultimii 20 de ani, PIB-ul nostru s-a triplat. În ultimii ani am avut un deficit destul de mare, însă acum l-am redus. Mai mult, am îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la OCDE, iar acest lucru ne poziţionează pentru a deveni membri în curând”, a explicat Nicușor Dan.

Declarația privind reducerea deficitului reflectă evaluarea președintelui asupra situației economice. România continuă însă să se confrunte cu presiuni bugetare, iar consolidarea finanțelor publice rămâne una dintre provocările noului guvern.

Un alt subiect abordat de președinte a fost potențialul economic al României și necesitatea atragerii unor investiții străine suplimentare.

Nicușor Dan a prezentat România drept o destinație competitivă pentru companiile internaționale, invocând pregătirea forței de muncă, resursele energetice și tradiția în domenii precum tehnologia informației și matematica.

Șeful statului consideră că aceste avantaje ar putea contribui la dezvoltarea unor noi proiecte economice și la extinderea investițiilor existente.

„Suntem o ţară stabilă, cu o economie dinamică. Cred că nu atragem suficiente investiţii străine pe măsura potenţialului nostru. O mare parte din activitatea mea constă în a aduce investiţii importante în România”, a subliniat președintele.

Potrivit acestuia, consolidarea relațiilor economice internaționale reprezintă una dintre prioritățile mandatului său.

Atragerea investițiilor este importantă și în contextul necesității de a susține creșterea economică și de a îmbunătăți competitivitatea României.

Președintele a abordat și creșterea cheltuielilor pentru apărare, pe fondul tensiunilor de securitate din regiune.

Nicușor Dan a precizat că România și-a majorat constant investițiile militare în ultimul deceniu, iar în prezent acestea reprezintă aproximativ 2,5% din produsul intern brut.

Unul dintre proiectele importante este dezvoltarea bazei militare Mihail Kogălniceanu, din apropierea Mării Negre.

„De zece ani ne creştem cheltuielile pentru apărare, iar acum am ajuns la 2,5% din PIB. Construim o bază militară în apropierea Mării Negre, la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari. Aceasta va deveni cea mai mare bază din Europa”, a declarat președintele.

Investițiile în infrastructura militară sunt prezentate de autorități drept parte a eforturilor de consolidare a capacității de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO.

Nicușor Dan a susținut și poziția președintelui american Donald Trump privind necesitatea creșterii contribuțiilor europene la securitatea colectivă.

Președintele consideră că extinderea prezenței militare americane pe teritoriul României ar aduce beneficii ambelor țări.

Din perspectiva Bucureștiului, trupele americane contribuie la consolidarea securității regionale, în timp ce pentru Washington România reprezintă un punct strategic datorită poziției sale geografice.

„Cred că este important pentru România, deoarece prezenţa trupelor americane contribuie la stabilizarea regiunii, dar și pentru SUA, deoarece România oferă un punct strategic pentru proiectarea forţei militare către alte regiuni, precum Orientul Mijlociu”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut aceeași direcție și într-un articol de opinie publicat pe 20 octombrie în publicația americană The Daily Signal.

În editorialul intitulat „Neclintiți la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră”, președintele a invocat incidentele recente cu drone și amenințările asupra securității maritime pentru a argumenta necesitatea consolidării parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Potrivit acestuia, situația de securitate din regiune impune o cooperare militară mai strânsă și investiții suplimentare în infrastructura de apărare.

Nicușor Dan a vorbit și despre consecințele războiului din Ucraina asupra României, atât din punct de vedere economic, cât și militar.

Președintele a explicat că instabilitatea din regiunea Mării Negre afectează activitatea comercială și creează dificultăți pentru transporturile maritime.

În același timp, incidentele provocate de drone au determinat autoritățile române să își consolideze capacitatea de reacție.

„Suntem afectaţi economic, deoarece Marea Neagră era o rută comercială importantă, iar acum regiunea pare mai instabilă. Nu am fost pregătiţi pentru atacurile cu drone, dar facem progrese şi am început să le doborâm”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a acuzat Rusia că urmărește extinderea tensiunilor dincolo de teritoriul Ucrainei, prin atacuri și incidente care afectează statele din apropierea conflictului.

„Am început să avem drone care pătrund pe teritoriul nostru dinspre Dunăre și le-am doborât. Acum vedem drone şi în Marea Neagră. Rusia încearcă să transforme conflictul într-un război regional, dar noi rămânem calmi, doborâm dronele şi evităm escaladarea”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că România încearcă să își protejeze teritoriul și infrastructura strategică, evitând în același timp o escaladare militară.

În cadrul discuției, președintele a fost întrebat și despre perspectivele unor negocieri internaționale care să conducă la încheierea războiului din Ucraina.

Șeful statului s-a declarat sceptic în privința disponibilității Moscovei de a accepta o soluție negociată în actualul context.

El a invocat continuarea atacurilor cibernetice, a actelor de sabotaj și a incidentelor cu drone drept argumente pentru evaluarea sa.

„Nu cred că ruşii sunt pregătiţi să pună capăt războiului. Dimpotrivă, continuă să escaladeze conflictul prin atacuri cibernetice, sabotaje şi drone”, a declarat Nicușor Dan.

În opinia președintelui, consolidarea capacităților de apărare și cooperarea cu Statele Unite și partenerii europeni rămân esențiale pentru securitatea României.

Totodată, acesta consideră că stabilitatea politică și economică trebuie să fie însoțită de atragerea unor investiții importante, astfel încât România să își valorifice potențialul de dezvoltare și să își consolideze poziția în regiune.