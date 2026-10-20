Reforma administrativă, din 2028: 429 de localități mici din România dispar în forma actuală. Beneficii pentru primăriile care se comasează

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță lansarea reformei administrativ-teritoriale înainte de alegerile locale din 2028. Planul vizează în primă fază comasarea voluntară a celor 429 de localități din România cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Primăriile care acceptă unificarea vor primi stimulente financiare, scutiri de taxe și finanțare prioritară prin programe naționale speciale destinate infrastructurii.

Reforma administrativ-teritorială din România este planificată să debuteze prin vizarea celor 429 de localități din țară care au o populație de cel mult 1.500 de locuitori. Anunțul a fost făcut de Alexandru Stoica, ministrul pentru portofoliul Dezvoltării în Guvernul Luca Niculescu. Conform precizărilor sale, procesul de comasare se va desfășura pe bază de voluntariat, iar autoritățile locale care vor accepta unificarea ar urma să beneficieze de facilități precum scutiri de taxe și impozite, dar și de resurse financiare derulate printr-un program național dedicat.

Alexandru Stoica a explicat că intenționează să declanșeze această reformă administrativ-teritorială înainte de alegerile locale din anul 2028, axându-se într-o primă fază asupra comunelor și orașelor care înregistrează o populație redusă. Acesta a subliniat că procesul de reorganizare trebuie să respecte cu strictețe cadrul legal aplicabil organizării referendumurilor locale.

Oficialul a confirmat că această abordare a reprezentat propria sa viziune, pe care a inclus-o și în programul oficial de guvernare, având ca scop de pornire comunitățile de dimensiuni reduse. El a precizat că s-a orientat către unitățile administrativ-teritoriale cu o populație cuprinsă între 0 și 1.500 de locuitori, categorie în care se încadrează în prezent aproximativ 429 de UAT-uri.

Propunerea are la bază identificarea pârghiilor legislative potrivite pentru susținerea reformei, în condițiile în care organizarea unui referendum este o etapă obligatorie. Ministrul propus a reamintit că în trecut au mai existat tentative de comasare sau de asociere a UAT-urilor prin referendum, însă acestea au eșuat.

„Da, aceasta a fost și gândirea mea și am trecut-o și în programul de guvernare, să începem cu localitățile mici. Și am ales o populație cuprinsă între 0 și 1.500 de locuitori. Și aici avem undeva la 429 de UAT-uri. Pentru că ce se întâmplă? Ca să putem să trecem această reformă, trebuie să vedem și ce ne poate ajuta, ce legi ne pot ajuta. Trebuie să facem referendum. După cum știți, au mai fost inițiate aceste referendumuri de asociere, de comasare a UAT-urilor, dar nu au reușit. Și acum, din ce am văzut și din analiza mea, pur și simplu e greu să te adresezi la o masă mult mai mare de oameni. De aceea am zis să începem cu cei mici, cu localități de 200, 300, 400, 500 de locuitori, 1.000, până la 1.500”, a afirmat Alexandru Stoica la Digi24.

Noul ministru al Dezvoltării mai spune că ideea de reorganizare administrativă este dezbătută în cadrul PSD încă din anul 2024. Totodată, el a adăugat că există deja primari care își exprimă interesul pentru unificarea localităților pe care le conduc, fiind determinati de nivelul scăzut al veniturilor proprii și de dificultățile pe care le întâmpină în asigurarea finanțării pentru investiții.

Alexandru Stoica a explicat că decizia a fost luată în urma consultărilor cu edilii deschiși la ideea de comasare din cauza lipsei de fonduri. Pentru a sprijini aceste demersuri, el a menționat că se au în vedere recompense fiscale, scutiri de taxe și impozite, precum și crearea unui program național dedicat.

„Am ajuns la această concluzie și în urma discuțiilor cu primarii care vor să se comaseze, pentru că nu mai au venituri. O să avem și recompense fiscale, și scutiri de taxe și impozite. O să facem și un program național. Pentru că, vedeți, localitățile mici deja încep să sufere. Ele nu prea mai primesc finanțare pe proiecte. Și este păcat ca cetățenii din localitățile respective să nu mai beneficieze de servicii de calitate”, a explicat Stoica.

Printre exemplele analizate pentru implementarea reorganizării se numără proiecte și inițiative derulate în județele Timiș și Satu Mare. În viziunea sa, unificarea administrațiilor locale ar facilita reducerea substanțială a costurilor aferente investițiilor publice, permisiunea de a realiza lucrări comune de infrastructură fiind de preferat dezvoltării unor proiecte individuale pentru fiecare comunitate în parte.

„Vă dau un exemplu: utilitățile. Este păcat să mergem să facem stații de epurare, de canalizare, în ambele localități, când putem să facem una singură, mai ales unde avem gravitațional, unde poate să vină prin cădere. Adică nu trebuie să mai investim atâtea milioane și milioane de lei”, a mai declarat Alexandru Stoica.

Cât despre statutul primarilor ale căror localități se vor uni, oficialul a avansat posibilitatea ca noua unitate administrativă rezultată să fie condusă de un primar și un viceprimar, care vor prelua împreună administrarea întregii populații comasate.

Reorganizarea nu va fi impusă localităților care nu își doresc să ia parte la acest proces, iar elaborarea măsurilor concrete va fi precedată de un amplu proces de consultare cu edilii.

Întrebat în legătură cu problema nepotismului din cadrul administrațiilor locale, Alexandru Stoica a precizat că nu deține date detaliate despre situația specifică din fiecare unitate administrativ-teritorială, menționând că studiul de specialitate privind reforma urmează să fie realizat și aprofundat.

„N-am făcut studiul. O să-l facem și mai mult după ce o să stau de vorbă cu toți primarii care vor să se comaseze. Întâi discutăm cu ei și ne consultăm. Nu luăm noi decizii din birou, de la Ministerul Dezvoltării”, a declarat Stoica.

În același context, ministrul Dezvoltării a reiterat că prima etapă a reorganizării va include exclusiv comunitățile care își dau acordul expres, fără a se interveni asupra administrațiilor care consideră că au resurse și perspective proprii de dezvoltare.

El a subliniat că nu dorește să intervina sau să afecteze comunitățile funcționale, axându-se doar pe cazurile de comasare voluntară, exprimându-și convingerea că există numeroase UAT-uri care își doresc această schimbare.

„Nu vreau să vin eu să intervin acolo și să stric anumite lucruri. Nu. Vrem să mergem strict pentru cei voluntari și o să vedeți că o să existe, și există, unități administrativ-teritoriale care vor să se comaseze”, a punctat demnitarul.

Alexandru Stoica a fost întrebat și despre tatăl său, care deține funcția de primar al comunei Pănătău, subiectul fiind adus în discuție anterior și în cadrul audierilor din comisiile parlamentare.

Oficialul a amintit că avea doar 10 ani când tatăl său a fost ales primar pentru prima dată, respingând ideea că ar fi avut vreo contribuție la alegerea acestuia atunci sau ulterior.

Stoica a adăugat că tatăl său administrează eficient comuna și a obținut rezultate foarte bune, amintind că la alegerile din 2016 acesta nu a avut niciun contracandidat, fiind votat de 100% din alegători.

„Când tatăl meu a ieșit primar, eu aveam 10 ani. Nu cred că am, să zic așa, am pus eu umărul să iasă el primar când aveam eu 10 ani sau acum. El se descurcă foarte bine, gestionează foarte bine comuna acolo, a făcut lucruri foarte bune. Pot să vă spun că la alegerile, nu mai știu exact, din 2016, nu a avut contracandidat și a fost ales cu 100%”, a declarat Alexandru Stoica.

Ministrul propus a menționat că a învățat concepte esențiale despre administrație de la tatăl său și a respins speculațiile că ar urmări interese personale prin asumarea mandatului de ministru. În privința comunei Pănătău, el s-a arătat convins că și această localitate va fi cuprinsă în viitor în procesul de reorganizare administrativă.