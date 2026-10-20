Guvernul Luca Niculescu, la un pas de votul de învestitură. Ce se întâmplă în Parlament

Update 2: Ilie Bolojan: PNL va da un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize

Ilie Bolojan, a declarat, marţi, în plenul Parlamentului, la votul pentru învestirea Guvernului Niculescu, că guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziţie, a luptat să ţină România pe linia de plutire.

„Azi ne aflăm cu toţii în faţa unei decizii: continuăm criza politică, sau o închidem. PNL va da un vot de necesitate, un vor prentru încheierea acestei crize”, a anunțat Ilie Bolojan

Update 1: George Simion: Nu vă murdăriţi şi nu votaţi acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei

George Simion, preşedintele AUR, le-a transmis marţi parlamentarilor să nu se murdărească şi să nu voteze acest guvern care nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. El l-a întrebat pe Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Ilie Bolojan cu ce îl au la mână şi cu ce îl şantajează, după ce a anunţat că PNL votează Guvernul.

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alţii care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toţi parlamentarii cu coloană vertebrală Sunt câţiva şi pe la liberali şi o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriţi şi nu votaţi acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. Rămâneţi loiali celor care v-au votat. Rămâneţi loiali poporului român”, a declarat George Simion în plen.

El s-a adresat și lui Ilie Bolojan: ”Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă şantajează? Nu vă mai ascundeţi în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit şi de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceţi voi astăzi aici? Şi mă uit la voi cum vă uitaţi cu ură. Ce faceţi voi aici se cheamă trădare”.

Update: Luca Niculescu, în Parlament: România nu își mai permite întârzieri după peste cinci luni de interimat și blocaj politic

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marți, în ședința plenului reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură, că România trebuie să depășească perioada de instabilitate politică, marcată de peste cinci luni de interimat și blocaje decizionale. Acesta a subliniat că evoluțiile rapide din jurul țării au contrastat cu stagnarea discuțiilor importante de la București, situație resimțită direct de populație.

„Mă aflu astăzi în faţa dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune în capăt astăzi unei perioade de mai bine, de 5 luni de interimat, de blocaj politic, peste 5 luni în care lumea şi jurul nostru s-a schimbat acelerat, în timp ce la Bucureşti discuţiile importante au stat pe loc, iar românii au resimţit direct acest lucru”, a declarat Luca Niculescu în plenul comun al Parlamentului.

„Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic”, a declarat Luca Niculescu în fața deputaților și senatorilor.

Premierul desemnat a susținut că instabilitatea politică a avut consecințe directe asupra populației, de la creșterea facturilor până la blocarea unor investiții și accentuarea nesiguranței economice.

„Adevărata miză este dacă România rămâne captivă în calcule electorale, delimitări și linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă nefericită a vieții noastre politice, să își repornească economia și să acționeze coerent într-un moment de vulnerabilitate economică, socială și geopolitică”, a spus Niculescu.

Potrivit lui Niculescu, dezvoltarea susținută de consum, importuri, împrumuturi și fonduri europene nu mai poate continua în aceeași formulă. „România nu traversează doar o dificultate bugetară. Traversează o criză a modelului său de dezvoltare”, a avertizat acesta.

„Consumul nu mai poate crește la nesfârșit pe seama importurilor și a împrumuturilor. Datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficiența investițiilor private”, a explicat Niculescu.

Știrea inițială: Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu este supus votului de învestitură în plenul reunit al Parlamentului. Ședința a început la ora 14:00, iar pentru a obține încrederea legislativului, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Acordurile de susținere încheiate de premierul desemnat cu PNL și UDMR conturează o majoritate parlamentară suficientă pentru învestire. Totuși, sprijinul nu este lipsit de rezerve, în condițiile în care unii parlamentari liberali au anunțat că se vor opune noului Executiv.

Înaintea votului din plen, audierile candidaților la funcțiile de ministru în comisiile parlamentare de specialitate s-au încheiat. Toți membrii echipei guvernamentale propuse au primit avize favorabile.

PSD, PNL și UDMR au împreună 239 de parlamentari, cu șase mandate peste pragul necesar pentru învestirea guvernului. Social-democrații dețin 127 de mandate, liberalii au 81, iar UDMR este reprezentată de 31 de parlamentari.

Pe lângă aceste formațiuni, susținerea cabinetului condus de Luca Niculescu a fost anunțată de grupul minorităților naționale, grupul Uniți pentru România din Camera Deputaților, parlamentari neafiliați și grupul PACE din Senat. Sprijinul acestor grupuri se adaugă calculelor politice pentru votul de învestitură.

În interiorul PNL există însă opoziție față de susținerea noului cabinet. Filiala liberală din Iași a anunțat că nu va sprijini învestirea, după ce Biroul Politic Județean a adoptat în unanimitate o decizie în acest sens. Organizația consideră că depășirea blocajului politic trebuie să se bazeze pe formarea unei majorități reformiste credibile sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe organizarea de alegeri anticipate.

Acordul semnat duminică de premierul desemnat Luca Niculescu și liderul PNL, Ilie Bolojan, stabilește condițiile în care liberalii vor susține viitorul Executiv până la adoptarea bugetului pentru anul 2027. Printre obiectivele asumate se numără reducerea deficitului bugetar la cel mult 5,3% anul viitor.

Echipa guvernamentală propusă reunește miniștri susținuți de PSD și candidați fără apartenență politică. Lista cuprinde portofolii din domenii precum finanțele, justiția, afacerile externe, administrația, economia, sănătatea și educația, alături de două funcții de ministru delegat.

Lista cu miniștrii din Cabinetul Niculescu este următoarea:

Ministrul Finanțelor: independent – Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: PSD – Radu Marinescu

Ministrul Afacerilor Externe: independent – Sebastian-Dănuț Neculăescu

Ministrul Afacerilor Interne: PSD – Marian Neacșu

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: PSD – Ștefan-Ovidiu Popa

Ministrul Apărării Naționale: PSD – Ștefan-Radu Oprea

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: PSD – Daniel-Cătălin Zamfir

Ministrul Energiei: independent – Dumitru Chisăliță

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: PSD – Florin-Ionuț Barbu

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: PSD – Natalia-Elena Intotero

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: PSD – Marcel-Alexandru Stoica

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: PSD – Alexandru-Mihai Ghigiu

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: PSD – Petre Florin Manole

Ministrul Sănătății: PSD – Alexandru-Florin Rogobete

Ministrul Educației și Cercetării: independent – Valentin-Sorin Costreie

Ministrul Culturii: independent – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan

Ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar: PSD – Sorin-Gabriel Ionescu

Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: independent – Costinel-Bogdan Dumitru.

Ilie Bolojan a precizat că documentul semnat cu premierul desemnat nu reprezintă un acord politic fără condiții. „Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că înțelegerea urmărește să asigure adoptarea măsurilor necesare pentru rectificările bugetare, funcționarea serviciilor de bază și pregătirea bugetului pentru 2027. Susținerea liberalilor este legată, astfel, de obiectivele stabilite pentru gestionarea finanțelor publice și continuarea activității guvernamentale.

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat semnarea unui acord cu Luca Niculescu. Uniunea a condiționat sprijinul pentru noul Executiv de respectarea drepturilor minorităților și de susținerea învățământului în limba maghiară.

Potrivit înțelegerii anunțate, sprijinul UDMR pentru activitatea guvernului în Parlament va fi acordat în privința chestiunilor și în condițiile convenite de cele două părți. Acordurile încheiate cu PNL și UDMR reprezintă elemente importante ale majorității care ar putea susține cabinetul la votul de învestitură.