ANAF schimbă regulile pentru rambursarea TVA. Adrian Nica explică în ce situații firmele vor fi verificate de Fisc

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat noile criterii de risc aplicate firmelor care solicită rambursarea TVA și condițiile în care acestea pot fi supuse unui control fiscal. Modificările sunt prevăzute în două ordine emise în 2026, cel mai recent fiind oficializat luni, 19 octombrie. Într-un podcast moderat de Vlad Mercori, șeful Fiscului a prezentat modul în care sunt identificate tranzacțiile suspecte. ANAF rambursează lunar aproximativ un miliard de euro reprezentând TVA, potrivit acestuia.

Procedura de rambursare a TVA a fost modificată prin Ordinul ANAF nr. 1.123/2026, care stabilește situațiile în care contribuabilii sunt considerați susceptibili de a solicita rambursări necuvenite, precum și modul de analiză și soluționare a deconturilor cu sumă negativă de TVA și opțiune de rambursare.

Ulterior, autoritatea fiscală a introdus clarificări și completări prin Ordinul nr. 1.425/2026, oficializat luni, 19 octombrie.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat, în podcastul moderat de Vlad Mercori, că noile reguli permit diferențierea contribuabililor în funcție de riscurile identificate în bazele de date ale instituției. Astfel, firmele cu risc fiscal redus vor primi rambursările solicitate, în timp ce contribuabilii pentru care sistemele informatice semnalează suspiciuni pot fi supuși unor verificări.

„Ce vrea să spună în noul ordin? Dacă un contribuabil nu are risc în bazele de date, adică riscul este mic, acesta va primi rambursare de TVA. Dacă contribuabilul are risc mare, atunci este o problemă, deoarece aceste red flag-uri puse în sistem ridică anumite suspiciuni”, a spus Nica.

Sistemele e-Factura și SAF-T sunt utilizate de ANAF pentru identificarea tranzacțiilor care prezintă riscuri fiscale, inclusiv a achizițiilor efectuate de la furnizori cu un istoric de neconformare la obligațiile fiscale.

Adrian Nica a prezentat situația unei societăți care solicită rambursarea TVA și deține o factură reprezentând peste 20% din suma cerută, emisă de un furnizor care nu depune declarații fiscale sau care a abandonat anterior alte firme.

În asemenea cazuri, autoritatea fiscală nu mai efectuează automat rambursarea, ci poate dispune un control pentru stabilirea circumstanțelor tranzacției și a gradului de implicare a contribuabilului.

„În aplicații, în momentul în care eu, cel care solicit rambursare, am luat o factură care reprezintă mai mult de 20% din TVA-ul de rambursat de la un individ care are (n.r. următorul profil), nu declară, a abandonat firme, noi nu mai dăm TVA-ul ca până acum și-i trimitem o structură de control care să clarifice gradul de implicare în această tranzacție”, a afirmat Adrian Nica.

Verificările efectuate în cazul cererilor de rambursare a TVA pentru care sunt identificate suspiciuni vor urmări, potrivit explicațiilor oferite de Adrian Nica, clarificarea operațiunilor care au determinat încadrarea contribuabilului într-o categorie de risc.

Președintele ANAF a exemplificat situația unei firme care solicită rambursarea a 100 de lei, dintre care 20 de lei provin dintr-o tranzacție cu un furnizor pe care autoritățile nu reușesc să îl identifice. În această situație, inspectorii fiscali vor cere documente și explicații privind achiziția bunurilor sau serviciilor.

„Controlul, de data aceasta, vine ca urmare a faptului că s-a ridicat un red flag în sistem. Vine și spune: ai solicitat la rambursare 100 lei dar, din această sută de lei, în sistem apare că 20 lei i-ai primit de la unul pe care nu-l găsim. Arată-ne și nouă cum l-ai găsit tu să-ți presteze serviciul sau să-ți dea marfa sau renunți tu de bunăvoie la această sumă dacă știi că ești implicat în ceva”, a spus președintele ANAF.

Șeful Fiscului a precizat că inspectorii vor solicita explicații punctuale privind tranzacțiile suspecte, inclusiv în situațiile în care există facturi înregistrate în sistemul e-Factura, dar furnizorii nu pot fi identificați.

„Românii, întotdeauna caută o soluție în beneficiul lor, ca de altfel orice cetățean european care face business, se uită pe o maximizare. Astăzi avem sisteme. Niciun control, adică cel care vine pe rambursare de TVA, nu va veni decât să vă întrebe punctual. Trebuie să ne explici, asta scrie și în legislație, de ce sau cum ai luat 20 de camioane de cărămidă de la unul pe care nu-l găsește nimeni, dar ți-a dat factură în e-Factura. Asta spune noul ordin”, a mai spus el.

Adrian Nica a declarat că instituția va analiza sesizările privind eventualele disfuncționalități apărute după aplicarea noilor criterii de risc și va efectua modificări atunci când vor fi identificate probleme care necesită corectarea procedurilor.

Președintele ANAF a invocat precedentul modificărilor realizate în cazul cesiunilor de firme, după ce jurnaliștii de investigație au semnalat o anomalie în aplicarea reglementărilor.