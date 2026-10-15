ANAF introduce noi criterii de risc pentru rambursarea TVA. Camera Consultanților Fiscali avertizează că firmele pot avea investițiile blocate

Noile criterii de risc aplicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la rambursarea TVA pot provoca blocaje financiare pentru companiile care își respectă obligațiile fiscale. Camera Consultanților Fiscali (CCF) avertizează că măsurile introduse în septembrie 2026 afectează investițiile, exporturile și activitatea economică. Organizația contestă modul în care sunt evaluați contribuabilii și lipsa unor justificări pentru noii indicatori. CCF a transmis Ministerului Finanțelor și ANAF o adresă în care prezintă problemele identificate.

Camera Consultanților Fiscali avertizează că noile criterii de risc introduse de ANAF prin Ordinul nr. 1123 din 21 septembrie 2026 pot determina amânarea rambursărilor de TVA inclusiv pentru contribuabilii care și-au îndeplinit obligațiile fiscale. Potrivit organizației, aplicarea indicatorilor poate afecta lichiditățile companiilor, cu efecte asupra investițiilor și exporturilor.

Una dintre condițiile introduse în procedura de evaluare privește structura de proprietate și conducerea societăților. Mai exact, este considerată situație de risc cea în care „persoana impozabilă are acționari, asociați sau administratori care figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA”.

CCF semnalează că respectiva bază de date nu este accesibilă publicului, ceea ce împiedică societățile să verifice dacă persoanele din structura lor de conducere sau acționariat sunt înregistrate în evidențele respective.

Totodată, indicatorul nu prevede un procent minim de participare la capitalul social. Camera arată că un asociat care controlează între 1% și 15% dintr-o societate nu poate impune sau împiedica adoptarea unei hotărâri în Adunarea Generală a Acționarilor și nici nu este considerat afiliat în condițiile prezentate de organizație.

Un alt element contestat de Camera Consultanților Fiscali este evaluarea creșterilor înregistrate de sumele solicitate la rambursare, prin raportare la perioadele fiscale precedente. Organizația susține că această metodă poate include în categoria operațiunilor cu risc investiții obișnuite pentru dezvoltarea unei companii.

CCF oferă exemplul unei societăți care cumpără echipamente în valoare de două milioane de lei. Aplicarea cotei de TVA de 21% poate determina o majorare de peste zece ori a taxei deductibile comparativ cu nivelurile înregistrate anterior, fără ca această diferență să indice existența unei fraude.

În același timp, indicatorul nu precizează perioada sau valorile utilizate drept referință pentru stabilirea unei creșteri semnificative.

Potrivit Camerei, inclusiv un sold de TVA reportat în mod legal pe parcursul a 12 luni ar putea fi încadrat drept majorare neobișnuită a sumelor solicitate la rambursare.

Camera Consultanților Fiscali contestă și utilizarea unor indicatori care țin de comportamentul fiscal al partenerilor comerciali, întrucât companiile nu au posibilitatea de a verifica toate informațiile luate în calcul de administrația fiscală.

Potrivit CCF, un contribuabil care acționează cu bună-credință nu poate afla dacă furnizorii săi au depus declarațiile D300, D394, D390 sau D406. Datele privind eventualele obligații restante, diferențele identificate de autorități ori includerea furnizorilor în evidențele interne sunt protejate de secretul fiscal.

O altă problemă semnalată privește momentul în care ANAF verifică situația fiscală a furnizorului. Evaluarea se realizează la data analizării decontului de TVA, nu la momentul tranzacției comerciale.

În aceste condiții, un furnizor care avea statut fiscal activ atunci când a emis factura poate fi declarat ulterior inactiv, iar această modificare poate influența analiza deconturilor depuse de clienții săi.

CCF consideră că o asemenea abordare nu respectă principiile stabilite prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și invocă, în susținerea poziției sale, cauza Paper Consult (C-101/16).

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, susține că aplicarea extinsă a noilor criterii asupra companiilor care nu prezintă riscuri fiscale reale poate produce pierderi economice și poate diminua încasările statului.

Acesta atrage atenția că lipsa fondurilor necesare activității curente și amânarea investițiilor influențează atât rezultatele firmelor, cât și taxele colectate la buget.

„Înțelegem că mecanismul are ca scop protejarea bugetului împotriva rambursărilor necuvenite. Aplicat extensiv, asupra unor contribuabili care nu prezintă un risc real, produce efectul opus: o pierdere de venituri bugetare mai mare decât riscul pe care îl previne. Lipsa lichidităților și amânarea investițiilor reduc volumul activității, cifra de afaceri și profitul. Bugetul încasează mai puțin impozit pe profit, iar TVA colectată din livrările pe piața internă scade odată cu acestea. Investițiile amânate nu mai generează veniturile viitoare din care s-ar fi plătit impozite”, a declarat Dan Manolescu, citat în comunicat.

CCF explică faptul că întârzierile în rambursarea TVA pot afecta succesiv mai multe companii din același circuit economic. Societățile care nu își recuperează la timp sumele solicitate pot amâna plățile către furnizori, iar aceștia pot ajunge să întârzie achitarea propriilor obligații fiscale și să își restrângă activitatea.

Președintele Comitetului fiscal al CCF, Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și fost director general în Ministerul Finanțelor, critică lipsa analizelor care să justifice modificarea procedurii de rambursare a TVA. Acesta afirmă că Referatul de fundamentare și motivare nu explică necesitatea introducerii celor 24 de indicatori și nici efectele estimate ale aplicării lor.

„Am studiat Referatul de fundamentare și motivare încercând să identificăm analizele acestor noi criterii, scopul urmărit de administrația fiscală prin introducerea lor, motivele de fapt și argumentele juridice ale introducerii lor, respectiv estimarea efectelor utilizării acestor criterii. Spre surprinderea noastră, în acest document de fundamentare a schimbării de paradigmă a mecanismului de rambursare a TVA realizată prin Ordin nu există nicio fundamentare în sensul celor de mai sus pentru niciunul din cei 24 (13+11) de noi indicatori de risc fiscal pe baza cărora se stabileste dacă un decont de TVA cu opțiune de rambursare prezintă un risc de rambursare necuvenită și, drept urmare, va fi supus unei inspecții fiscale anticipate”, a afirmat Doru Dudaș.

Reprezentanții Camerei precizează că documentația care a însoțit modificarea procedurii nu conține nici o prezentare generală a situației anterioare, bazată pe datele statistice ale ANAF. Potrivit organizației, nu sunt evidențiate dificultățile întâmpinate în aplicarea vechiului mecanism și nici deficiențele care ar fi justificat introducerea noilor criterii.

În privința măsurilor de prevenire a rambursărilor necuvenite, președintele CCF, Dan Manolescu, consideră că administrația fiscală poate utiliza sistemele digitale existente pentru identificarea tranzacțiilor suspecte. Acesta susține că evaluarea contribuabililor trebuie să țină cont de praguri definite, de comportamentul fiscal propriu și de posibilitatea contestării deciziilor.

„Ne exprimăm convingerea că obiectivul comun (un filtru care lovește frauda, nu economia corectă) este realizabil cu instrumentele digitale existente, cu condiția respectării regulilor pe care propriul nostru sistem le aplică pretutindeni altundeva: praguri, faptă proprie, analiză individuală și cale de atac”, a mai afirmat Manolescu.

Camera Consultanților Fiscali a înaintat Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală o adresă în care sunt prezentate problemele identificate în legătură cu aplicarea noilor indicatori de risc fiscal în procedura de rambursare a TVA.