ANAF schimbă din nou regulile pentru TVA. Criteriul care ar putea scăpa firmele de controale

ANAF propune modificarea criteriilor de risc folosite la rambursarea TVA, la numai două săptămâni după introducerea unor verificări suplimentare. Una dintre schimbările avute în vedere vizează eliminarea afilierii dintre firme ca motiv distinct de risc, măsură care ar putea reduce situațiile în care societățile sunt supuse unor inspecții fiscale anticipate.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, pe 14 octombrie 2026, un proiect de ordin care modifică procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA pentru care contribuabilii solicită rambursarea sumelor de la bugetul de stat.

Inițiativa vine la scurt timp după ce ANAF a introdus noi criterii pentru identificarea contribuabililor care prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA. Modificările anterioare au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.123/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 28 septembrie, și au adăugat 14 situații care pot determina efectuarea unor verificări suplimentare.

Noul proiect vizează anumite criterii utilizate de autoritatea fiscală pentru evaluarea riscului, inclusiv cele referitoare la relațiile dintre societăți și la persoanele care dețin participații în capitalul acestora.

Potrivit proiectului, una dintre principalele modificări privește criteriul referitor la existența unor relații de afiliere între contribuabilul care solicită rambursarea TVA și furnizorii săi.

În prezent, procedura include această situație printre elementele care pot indica un risc de rambursare necuvenită, în condițiile stabilite de reglementările aplicabile. Prin noul proiect, ANAF propune eliminarea simplei afilieri ca motiv distinct pentru încadrarea contribuabilului în categoria celor care prezintă risc fiscal.

Schimbarea ar putea avea efecte asupra grupurilor de societăți care desfășoară operațiuni comerciale între firme afiliate. În cazul acestora, relațiile comerciale dintre companii pot face parte din activitatea obișnuită, fără ca existența afilierii să indice, prin ea însăși, o neregulă fiscală.

Eliminarea acestui criteriu nu înseamnă însă că tranzacțiile dintre societățile afiliate vor fi excluse de la verificările ANAF. Autoritatea fiscală va putea analiza în continuare operațiunile efectuate, documentele justificative și respectarea obligațiilor fiscale, potrivit legislației în vigoare.

O altă modificare propusă se referă la informațiile utilizate de ANAF pentru evaluarea riscului fiscal al societăților care solicită rambursarea TVA. Reglementările introduse în septembrie permit luarea în considerare a unor date referitoare la acționarii, asociații și administratorii contribuabilului.

Printre elementele relevante se numără înscrierea în evidențele privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, precum și existența unor situații fiscale care pot influența evaluarea societății solicitante.

Proiectul publicat pe 14 octombrie urmărește restrângerea anumitor verificări privind structura acționariatului, prin raportarea acestora la persoanele care dețin participații semnificative în capitalul social.

O asemenea modificare ar putea limita situațiile în care deținerile reduse ale unor acționari sau asociați influențează evaluarea riscului fiscal al firmei care solicită rambursarea TVA.

Prin Ordinul nr. 1.123/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 823 din 28 septembrie 2026, ANAF a modificat procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

Actul normativ a introdus o anexă cu 14 situații suplimentare care pot indica faptul că o persoană impozabilă prezintă risc de rambursare necuvenită. Aceste criterii permit autorității fiscale să analizeze mai multe aspecte ale activității contribuabililor înainte de soluționarea cererilor de rambursare.

Printre situațiile avute în vedere se numără creșterea semnificativă a sumelor solicitate la rambursare, diferențele importante dintre informațiile declarate de contribuabili și cele raportate prin sistemul RO e-Factura, precum și nedepunerea unor declarații fiscale obligatorii.

De asemenea, analiza de risc poate lua în considerare situația fiscală a furnizorilor, existența unor datorii către bugetul de stat, procedurile de insolvență și alte împrejurări relevante pentru evaluarea cererilor de rambursare.

Pentru contribuabilii în cazul cărora este identificat un risc de rambursare necuvenită, deconturile pot fi soluționate numai după efectuarea unei inspecții fiscale anticipate. Această procedură poate prelungi perioada necesară pentru recuperarea sumelor solicitate de la buget.

Rambursarea TVA reprezintă o componentă importantă a fluxului de numerar pentru numeroase companii, în special pentru cele care realizează investiții semnificative sau desfășoară activități economice ce generează frecvent solduri negative de taxă pe valoarea adăugată.

Atunci când ANAF decide efectuarea unei inspecții fiscale anticipate, societatea trebuie să aștepte finalizarea verificărilor înainte de soluționarea decontului, în condițiile procedurale aplicabile. Comparativ cu situațiile în care rambursarea se face fără o asemenea inspecție, acest proces poate prelungi timpul necesar pentru recuperarea banilor.

Din acest motiv, criteriile utilizate de autoritatea fiscală pentru identificarea riscurilor pot avea un impact direct asupra disponibilităților financiare ale companiilor. Sumele solicitate la rambursare pot fi importante pentru plata furnizorilor, susținerea activității curente și finanțarea investițiilor.

Eliminarea unor criterii care declanșează evaluări suplimentare ar putea reduce numărul situațiilor în care firmele sunt supuse unei inspecții fiscale anticipate. Efectul concret depinde însă de forma finală a reglementării și de modul în care vor fi aplicate celelalte criterii de risc.

Faptul că o societate are furnizori afiliați nu va constitui, potrivit modificării propuse, un motiv distinct de risc. Acest lucru nu echivalează însă cu aprobarea automată a rambursării și nici cu excluderea posibilității ca ANAF să verifice operațiunile respective pe baza altor elemente relevante.

Proiectul publicat de ANAF se află în etapa de transparență decizională. Prin urmare, modificările propuse nu produc, în acest moment, efecte juridice, aplicarea lor depinzând de adoptarea și publicarea ordinului în forma definitivă.

Potrivit documentației proiectului, schimbările sunt avute în vedere în contextul deconturilor aferente lunii septembrie și trimestrului al treilea din 2026. Pentru aceste perioade fiscale, termenul obișnuit de depunere a deconturilor este data de 25 octombrie.

În anul 2026, data de 25 octombrie cade duminica, astfel că termenul de depunere se mută luni, 26 octombrie. Calendarul avut în vedere de proiect este, așadar, relevant pentru societățile care trebuie să depună deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale menționate.

Până la adoptarea și publicarea noilor prevederi, contribuabilii trebuie să respecte procedura în vigoare, inclusiv criteriile de risc introduse prin Ordinul ANAF nr. 1.123/2026. Eliminarea afilierii cu furnizorii ca motiv distinct de risc rămâne o modificare propusă, care ar putea limita declanșarea inspecțiilor fiscale anticipate exclusiv pe baza acestui criteriu.