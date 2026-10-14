Stenograme din şedința PSD. Grindeanu: Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Zetea: Bolojan este astăzi în cap ca MIG-ul rusesc

PSD a decis, în ședința conducerii partidului, să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, potrivit informațiilor prezentate de România TV. Decizia ar fi fost adoptată cu un vot aproape unanim, fiind înregistrate doar opt abțineri, printre care și cea a liderului social-democrat Sorin Grindeanu.

În ședința Comitetului Politic Național al PSD, membrii partidului au votat pentru participarea la guvernare, formațiunea urmând să aibă 11 miniștri. Discuțiile nu au fost lipsite de tensiuni, iar mai mulți lideri social-democrați au atras atenția asupra dificultăților care îi așteaptă pe reprezentanții partidului în Executiv.

Sorin Grindeanu a avertizat că următoarele șase luni vor fi dificile și le-a cerut viitorilor miniștri să fie pregătiți pentru presiunea politică și publică. Liderul PSD s-a abținut la votul privind intrarea partidului la guvernare, potrivit informațiilor relatate despre ședință.

În intervenția sa, Sorin Grindeanu a subliniat că decizia de a intra la guvernare presupune asumarea unor responsabilități importante. Acesta a afirmat că așteptările publicului sunt ridicate și că reprezentanții PSD trebuie să demonstreze că pot corecta problemele existente.

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut: să schimbăm direcția. Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să le arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem nemulțumirea publică ce există acum”, a punctat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a insistat și asupra necesității obținerii unor rezultate concrete la guvernare, pe care le consideră esențiale pentru reducerea susținerii de care beneficiază AUR. În opinia exprimată în ședință, partidul nu poate concura cu succes printr-o retorică mai agresivă, ci prin măsuri care să răspundă așteptărilor cetățenilor.

„Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm în fața lor. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, a mai spus liderul PSD, potrivit România TV.

Claudiu Manda a pus accentul pe pregătirea viitorilor miniștri, pe capacitatea acestora de a comunica și pe respectarea angajamentelor asumate de partid față de cetățeni. Potrivit declarației sale, participarea PSD la guvernare trebuie să fie însoțită de măsuri concrete și de o reformă administrativă.

„Vreau miniștri profesioniști, care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să le livrăm oamenilor ce am promis. Și trebuie să venim cu reforma administrativă. Acest lucru este obligatoriu, pentru că o vor face alții, altfel”, a r fi spus Claudiu Manda.

Mesajul său a vizat atât competența persoanelor care vor reprezenta partidul în Executiv, cât și necesitatea respectării promisiunilor electorale. Reforma administrativă a fost prezentată drept o prioritate, iar Manda a avertizat că, în absența unei inițiative asumate de PSD, schimbările ar putea fi promovate de alte forțe politice.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a susținut că PSD nu poate rămâne concentrat pe perspectiva următoarelor alegeri fără să își asume responsabilități executive. Acesta a făcut referire la perioada petrecută de partid în opoziție și la necesitatea de a obține rezultate înaintea scrutinului din 2028.

„Noi, de șase luni, suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegerile din 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028. Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca, peste șase luni, să câștigăm noi, când ei vor vrea să ne lase în offside. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte”, a spus președintele CJ Timiș.

Declarația lui Simonis a evidențiat necesitatea ca social-democrații să participe direct la luarea deciziilor și să folosească instrumentele guvernării pentru a-și susține obiectivele politice. Acesta a legat rezultatele obținute în următoarele luni de capacitatea partidului de a-și consolida poziția în perspectiva viitoarelor alegeri.

Gabriela Firea a afirmat că PSD și-ar fi dorit să dea premierul, însă a susținut că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat o asemenea variantă. În intervenția sa, aceasta a vorbit despre necesitatea limitării pierderilor politice și a reducerii diferenței dintre percepția publică asupra partidului și realitatea pe care social-democrații consideră că o reprezintă.

„Firește că ne doream ca premierul să fie de la PSD, dar știm foarte bine că președintele Nicușor Dan nu ar fi acceptat asta. Iar eu am un doctorat în Nicușor Dan. Trebuie să limităm, așadar, pierderile și să reducem decalajul dintre cum ne văd cetățenii și realitate. În Parlamentul European ne întreabă lumea dacă mai suntem capabili să aducem stabilitatea în România. Lumea este îngrijorată, pe bună dreptate. Va depinde foarte mult de colegii care ne vor reprezenta în Guvern, pentru că nu va fi foarte ușor. Cei de la USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri. Rolul nostru va fi să fim o echipă sincronizată, unită, să nu îi lăsăm pe cont propriu și să îi sprijinim”, a spus Gabriela Firea.

Firea a atras atenția asupra dificultăților politice cu care s-ar putea confrunta miniștrii PSD și a subliniat importanța sprijinului oferit de partid reprezentanților săi din Executiv. Ea a indicat că unitatea și coordonarea echipei sunt necesare pentru gestionarea presiunilor și pentru menținerea stabilității politice.

Gabriel Zetea a evidențiat riscurile politice asociate intrării PSD la guvernare, în condițiile în care premierul nu ar corespunde preferințelor electoratului social-democrat. Acesta a avertizat că partidul ar putea avea de pierdut dacă nu obține rezultate concrete și a cerut ca participarea la Executiv să fie susținută de măsuri cu efecte vizibile pentru populație și economie.

„Decizia cea mai grea este să decidem că intrăm cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD. Bolojan este astăzi în cap ca MIG-ul rusesc, dar acolo putem fi și noi dacă nu livrăm. Eu am nevoie să știu că vom livra. Un an de zile, tăiați orice finanțare care nu produce valoare adăugată în economie. Vreau să mergem la guvernare ca să le scădem oamenilor facturile la energie, de exemplu. Și pentru asta e nevoie de investiții. Sunt soluții, dar trebuie să le livrăm. Dacă ne dați muniție, atunci da, votez cu trei mâini un astfel de guvern”, a spus Zetea.

Social-democratul a insistat asupra necesității unei evaluări a finanțărilor publice, susținând că resursele ar trebui direcționate către activități care generează valoare adăugată în economie. Reducerea facturilor la energie a fost indicată drept unul dintre obiectivele pe care PSD ar trebui să le urmărească prin măsurile adoptate de viitorul Guvern.

În aceeași intervenție, Gabriel Zetea a susținut reforma administrativă și a afirmat că actualul mod de organizare nu mai poate continua. Acesta a cerut partidului să își asume schimbările și să adopte măsuri de restructurare care să vizeze autoritățile și agențiile publice.

„Sunt sută la sută pentru reforma administrativă. Cum a mers până acum, nu se mai poate. Dacă nu face PSD reorganizarea administrativă, atunci cine o să o facă?! Eu vreau să ducem o luptă dură cu privilegiile. Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR. Vreau să recâștigăm acest mesaj. În fiecare zi trebuie luat câte un exemplu de autoritate și agenție care este restructurată”, a mai declarat Gabriel Zetea.

Acesta a asociat reforma administrativă cu reducerea privilegiilor și cu restructurarea instituțiilor publice, susținând că PSD trebuie să își asume direct aceste măsuri. În intervenția sa, Zetea a legat capacitatea partidului de a obține rezultate la guvernare de aplicarea reformelor și de îndeplinirea angajamentelor față de cetățeni.