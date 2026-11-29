Călin Georgescu a fost ales președintele unui partid politic. Reacția fostului candidat la prezidențiale
SURSA FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea - Călin Georgescu
Călin Georgescu a fost ales președinte al Partidului Credință, Demnitate și Unitate (CDU), potrivit documentelor unui congres desfășurat pe 7 noiembrie 2026. Ulterior, partidul ar fi primit un mesaj prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale refuza funcția. Autenticitatea acestuia nu a fost confirmată, astfel că nu este clar dacă Georgescu a acceptat conducerea formațiunii.
Călin Georgescu, președinte CDU în urma unui congres desfășurat pe 7 noiembrie
Călin Georgescu a fost ales în funcția de președinte al Partidului Credință, Demnitate și Unitate (CDU), potrivit unor documente prezentate de Antena 3 CNN.
Decizia ar fi fost luată de membrii formațiunii în cadrul congresului organizat pe 7 noiembrie 2026.
La momentul respectiv, fostul candidat la alegerile prezidențiale se afla în arest preventiv, la Arestul Central al Capitalei.
Pe 15 octombrie, Curtea de Apel București decisese prelungirea măsurii preventive pentru perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026.
Ulterior, pe 9 noiembrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă hotărârea nu era definitivă la acel moment.
Un mesaj atribuit lui Călin Georgescu ar indica faptul că acesta a refuzat conducerea partidului
Deși documentele congresului indică alegerea lui Călin Georgescu la conducerea CDU, informațiile apărute ulterior ridică semne de întrebare privind acceptarea funcției.
Potrivit sursei citate, pe adresa de e-mail a partidului ar fi fost transmis un mesaj în care fostul candidat prezidențial refuza să preia conducerea formațiunii.
Nu există însă o confirmare a autenticității mesajului și nici dovezi că acesta a fost trimis chiar de Călin Georgescu.
În aceste condiții, alegerea sa în cadrul congresului nu confirmă și faptul că fostul candidat a acceptat funcția de președinte.
Partidul Credință, Demnitate și Unitate a fost înființat în 2025
Partidul Credință, Demnitate și Unitate (CDU) este o formațiune politică înființată în anul 2025.
Potrivit documentelor instanței, Tribunalul București a acordat partidului personalitate juridică printr-o hotărâre pronunțată pe 26 iunie 2025.
Decizia a rămas definitivă la 17 septembrie 2025, prin neapelare, iar formațiunea a fost înscrisă în Registrul partidelor politice.
La momentul înființării, funcția de președinte era ocupată de Constantin Telegan.
Documentele prezentate acum indică o schimbare decisă în cadrul congresului din noiembrie, dar nu clarifică dacă aceasta a fost acceptată de persoana desemnată.
George Simion și Mohamad Murad au vorbit despre posibilitatea ca Georgescu să conducă AUR
Informațiile privind alegerea lui Călin Georgescu la conducerea CDU apar după mai multe declarații despre o posibilă implicare a acestuia în conducerea unui partid politic.
Inclusiv reprezentanți ai AUR au discutat public această posibilitate.
Mohamad Murad, unul dintre liderii formațiunii, a declarat că fostul candidat prezidențial ar fi potrivit pentru funcția de președinte al partidului.
La rândul său, George Simion a afirmat că Georgescu ar putea deveni președinte de onoare al AUR.
Declarația liderului AUR a venit în contextul unui dosar în care Simion este acuzat de instigare în legătură cu violențele din 2024, de la Biroul Electoral Central.
Aceste afirmații nu reprezintă însă o decizie oficială privind numirea lui Georgescu într-o funcție de conducere a AUR.
Călin Georgescu se află în arest la domiciliu și este cercetat în mai multe dosare penale
În prezent, Călin Georgescu se află în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel a respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva menținerii măsurii preventive.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat în mai multe dosare penale, fără ca această situație să echivaleze cu stabilirea vinovăției sale.
În ceea ce privește conducerea Partidului Credință, Demnitate și Unitate, documentele congresului indică alegerea sa în funcție, dar mesajul de refuz atribuit acestuia nu a fost autentificat.
Nu există, în informațiile prezentate, o confirmare directă din partea lui Călin Georgescu privind acceptarea sau respingerea funcției.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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