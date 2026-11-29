Mii de persoane au ieșit duminică în stradă la Tirana, pentru a doua zi consecutiv, cerând demisia premierului albanez Edi Rama. Confruntările dintre manifestanți și forțele de ordine au continuat, iar alte 12 persoane au fost rănite, după ce sâmbătă 61 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a anunțat și primele arestări în urma violențelor.

Capitala Albaniei, Tirana, a fost scena unor noi confruntări între protestatari și forțele de ordine, duminică, 29 noiembrie.

Mii de persoane au participat la manifestațiile antiguvernamentale, cerând demisia premierului Edi Rama și schimbări în conducerea țării.

Potrivit Reuters, unii demonstranți au aruncat cu pietre și petarde, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea.

Autoritățile sanitare au anunțat că 12 persoane au fost rănite în incidentele de duminică.

Violențele au continuat după manifestațiile de sâmbătă, când numeroși protestatari s-au confruntat cu polițiștii în centrul orașului.

Bilanțul actualizat al autorităților albaneze arată că 61 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violențelor de sâmbătă, 28 noiembrie.

Printre acestea se numără 17 polițiști, 22 de protestatari, șase jurnaliști, șase trecători, un agent de securitate și un parlamentar.

La momentul publicării bilanțului, cinci persoane se aflau în continuare internate.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, multe dintre persoanele care au solicitat îngrijiri medicale au fost lovite de gloanțe de cauciuc.

Adăugând cele 12 persoane rănite duminică, numărul celor care au necesitat asistență medicală în cele două zile ajunge la 73.

Poliția albaneză a anunțat duminică arestarea a 12 persoane în legătură cu incidentele produse în timpul protestelor de sâmbătă.

Alte 19 persoane sunt cercetate penal.

Potrivit autorităților, suspecții ar fi atacat polițiști folosind obiecte dure, materiale pirotehnice și cocktailuri Molotov.

Aceștia sunt suspectați și de blocarea circulației și provocarea unor distrugeri.

În timpul confruntărilor, demonstranți mascați au spart geamurile unor clădiri guvernamentale și au încercat să ajungă la biroul premierului Edi Rama.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i îndepărta.

Au fost raportate pagube la Ministerul Mediului, Banca Albaniei, Primăria Tirana și Teatrul Național de Păpuși.

Protestele fac parte dintr-o mișcare antiguvernamentală începută la sfârșitul lunii mai, cunoscută sub numele de „Flamingo”.

Inițial, manifestațiile au vizat un proiect de dezvoltare turistică de lux pe litoralul sudic al Albaniei.

Proiectul este asociat unei companii de investiții înființate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Controversa a alimentat nemulțumirile legate de corupție și de modul în care autoritățile gestionează dezvoltarea economică.

În septembrie, mișcării i s-au alăturat și studenți, care au cerut îmbunătățirea condițiilor din sistemul de educație și creșterea nivelului de trai.

Ulterior, revendicările s-au extins, iar manifestanții au început să solicite demisia premierului și schimbarea sistemului politic.

Protestatarii reclamă corupția, lipsa locurilor de muncă și dificultățile economice.

Premierul albanez Edi Rama respinge acuzațiile legate de proiectul turistic care a declanșat mișcarea de protest.

Acesta susține că investiția este legală și că habitatele naturale vor fi protejate.

Guvernul a cerut dialog și a anunțat o serie de măsuri, printre care reducerea prețurilor la combustibili și majorarea sprijinului financiar pentru familiile cu venituri mici.

Edi Rama conduce Albania din 2013 și a obținut al patrulea mandat de premier în urma alegerilor din 2025.

Manifestațiile actuale reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru guvernul său din ultimii ani.

Protestele se desfășoară și într-un moment important pentru relațiile Albaniei cu Uniunea Europeană, țara urmărind să devină membră a blocului comunitar până în 2030.