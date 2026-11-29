Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune introducerea unor reguli mai clare pentru acei medici care lucrează la stat și la privat. Oficialul susține că spitalele publice ar putea primi posibilitatea de a limita temporar activitatea medicilor în mediul privat, atunci când există motive obiective. Măsura ar urma să fie inspirată de modelul german și adaptată legislației românești.

Alexandru Rogobete a prezentat duminică, într-o postare pe Facebook, o posibilă schimbare a modului în care este reglementată activitatea medicilor în România.

Ministrul Sănătății a explicat că a analizat modul în care este organizată activitatea profesională suplimentară a medicilor din Germania.

În anumite spitale germane, medicii trebuie să declare activitatea desfășurată în mediul privat sau în propriile cabinete. În unele situații, aceștia au nevoie și de aprobarea scrisă a angajatorului.

Rogobete consideră că anumite principii ale acestui sistem ar putea fi aplicate și în România.

Ministrul propune „un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective”.

O asemenea măsură ar putea fi aplicată atunci când spitalele publice se confruntă cu un deficit major de personal sau nu pot asigura liniile de gardă.

Alte situații vizează numărul foarte mare de pacienți și listele de așteptare care afectează accesul acestora la tratament.

Alexandru Rogobete a precizat că propunerea nu presupune interzicerea activității simultane în cele două sisteme medicale.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, explică Rogobete.

Ministrul Sănătății susține că măsura ar trebui să vizeze situațiile în care activitatea desfășurată în mediul privat afectează serviciile medicale oferite în spitalele publice.

Printre exemplele prezentate se numără medicii care își părăsesc locul de muncă din spitalul public înainte de terminarea programului pentru a lucra în propriile cabinete.

Oficialul a atras atenția și asupra situațiilor în care pacienții sunt direcționați din sistemul public către cabinetele private ale medicilor.

Ministrul Sănătății a subliniat că problemele semnalate nu trebuie generalizate. Acesta a recunoscut că există numeroși medici care își respectă responsabilitățile profesionale atât în spitalele publice, cât și în cele private.

„Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Oficialul a lansat și o dezbatere publică privind oportunitatea introducerii unui asemenea mecanism în România.

Acesta i-a întrebat pe utilizatorii rețelelor sociale dacă o astfel de măsură ar fi corectă și dacă ar putea fi aplicată în sistemul medical românesc.