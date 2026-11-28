Deputatul PSD Marius Budăi susține că relansarea economiei este necesară pentru a asigura resursele bugetare care să permită majorarea pensiilor și salariilor. Fostul ministru al Muncii critică măsurile promovate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan și afirmă că PSD va încerca să corecteze treptat ceea ce consideră a fi nedreptăți sociale. El respinge și acuzațiile potrivit cărora măsurile de sprijin pentru pensionari ar reprezenta pomeni electorale.

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis sâmbătă, într-o postare pe Facebook, un mesaj adresat reprezentanților PNL și USR, pe care îi critică pentru modul în care discută despre pensii și măsurile de sprijin acordate populației.

Fostul ministru al Muncii susține că pensiile reprezintă drepturi obținute prin contribuțiile plătite de-a lungul vieții profesionale și nu ar trebui prezentate drept beneficii electorale.

„Îi aud tot mai des pe colegii de la PNL şi USR vorbind despre ‘pomeni electorale’ atunci când vine vorba despre pensii sau despre măsuri prin care statul încearcă să le facă viaţa puţin mai uşoară oamenilor”, a scris Budăi.

Acesta a insistat că pensionarii nu primesc privilegii, ci venituri pentru care au contribuit în timpul anilor de muncă.

„Vreau să le spun foarte clar: pensiile nu sunt pomeni şi nu sunt privilegii! Sunt drepturi câştigate prin zeci de ani de muncă, de contribuţii şi de sacrificii”, a afirmat deputatul PSD.

Marius Budăi consideră că responsabilitatea statului nu trebuie să se limiteze la colectarea taxelor și administrarea cheltuielilor publice.

În opinia sa, autoritățile au obligația de a proteja persoanele vulnerabile și de a asigura respectarea drepturilor sociale.

„Statul nu există doar pentru a încasa taxe, a face calcule şi a le explica oamenilor de ce nu se poate”, a transmis fostul ministru al Muncii.

Deputatul a atras atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă pensionarii, familiile cu copii, mamele care au nevoie de sprijin și angajații ale căror venituri nu mai acoperă cheltuielile curente.

Acesta susține că numeroși seniori reușesc cu greu să își achite cheltuielile lunare, în timp ce unele familii fac eforturi importante pentru creșterea copiilor.

„Ştim că sunt oameni care nu cer privilegii, ci doar şansa la o viaţă decentă”, a adăugat Budăi.

Deputatul PSD a criticat și măsurile promovate în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului, susținând că unele dintre acestea au creat nedreptăți sociale.

Budăi a recunoscut că problemele nu pot fi rezolvate imediat, dar a afirmat că PSD nu va accepta ca situațiile pe care le consideră incorecte să devină permanente.

„Dar nici nu vom accepta ca ele să devină o normalitate. Vom corecta treptat ceea ce a fost greşit, inclusiv nedreptăţile create prin măsurile promovate de domnul Bolojan”, a transmis social-democratul.

Fostul ministru al Muncii nu a prezentat un calendar concret pentru eventualele modificări și nici măsurile legislative prin care ar urma să fie corectate problemele invocate.

Marius Budăi consideră că relansarea economiei reprezintă principala condiție pentru creșterea veniturilor populației și pentru asigurarea finanțării serviciilor publice.

Deputatul susține că PSD trebuie să se concentreze asupra investițiilor, protejării locurilor de muncă și încurajării producției interne.

„Iar pentru asta trebuie să facem un lucru esenţial: să relansăm economia. Să susţinem investiţiile, să protejăm locurile de muncă, să încurajăm producţia şi să creăm mai multă valoare în România”, a scris acesta.

Potrivit lui Budăi, dezvoltarea economică ar permite creșterea veniturilor colectate la buget și alocarea unor fonduri suplimentare pentru domeniile sociale.

„Pentru că numai o economie care creşte poate asigura venituri bugetare mai mari şi resurse pentru pensii, salarii, sănătate, educaţie şi protecţie socială”, a explicat deputatul PSD.

Marius Budăi a mai transmis că social-democrații vor continua să susțină măsurile pe care le consideră necesare pentru populație, indiferent de criticile venite din partea PNL și USR.

Declarațiile sale nu reprezintă un anunț privind o majorare deja aprobată a pensiilor sau salariilor, ci exprimă direcțiile economice și sociale pe care deputatul consideră că PSD trebuie să le urmărească.