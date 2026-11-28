Producătorul suedez de echipamente militare Saab a primit o comandă de 450 de milioane de euro din partea forțelor armate ucrainene pentru sisteme radar Giraffe 1X. Echipamentele, destinate detectării aeronavelor, rachetelor și dronelor, vor fi livrate în 2027. Contractul vine după un alt acord important încheiat de companie cu Ucraina, pentru furnizarea a 16 avioane de vânătoare Gripen E.

Compania suedeză Saab a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie, că a primit o comandă în valoare de 492 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 450 de milioane de euro, din partea forțelor armate ale Ucrainei.

Contractul vizează furnizarea unor sisteme radar Giraffe 1X, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Saab a precizat că livrările echipamentelor vor avea loc pe parcursul anului 2027.

Giraffe 1X este un radar tridimensional mobil, proiectat pentru detectarea și urmărirea țintelor aeriene.

Sistemul poate identifica aeronave, rachete și drone, oferind informații necesare pentru supravegherea spațiului aerian.

Caracterul mobil al radarului permite utilizarea acestuia în diferite zone de operațiuni, în funcție de necesitățile forțelor armate.

Saab este unul dintre furnizorii importanți de echipamente militare pentru Ucraina, iar noua comandă pentru radare completează un contract încheiat anterior între cele două părți.

În luna iunie, compania suedeză a semnat un acord pentru livrarea a 16 avioane de vânătoare Gripen E către forțele armate ucrainene.

Valoarea contractului este de aproximativ 24,6 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a 2,4 miliarde de dolari.

Potrivit calendarului anunțat, avioanele urmează să fie livrate în perioada 2029-2030.

Pe lângă radare și avioane de luptă, Saab produce rachete, sisteme electronice avansate pentru submarine și alte echipamente destinate sectorului apărării.

Compania beneficiază de creșterea comenzilor militare din Europa, în contextul în care statele europene își consolidează capacitățile de apărare ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

Cererea ridicată pentru echipamente militare a contribuit și la îmbunătățirea rezultatelor financiare ale producătorului suedez.

În luna octombrie, Saab a raportat un profit operațional de 1,95 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 190 de milioane de dolari, pentru trimestrul al treilea.

Rezultatul a fost semnificativ mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, când profitul operațional s-a situat la 1,37 miliarde de coroane suedeze.

Totodată, compania a depășit estimările analiștilor.

Potrivit unui sondaj realizat de LSEG, piața anticipa un profit operațional mediu de 1,91 miliarde de coroane suedeze.

Creșterea rezultatelor financiare are loc pe fondul majorării cheltuielilor pentru apărare în Europa și al comenzilor pentru echipamente militare, inclusiv cele destinate Ucrainei.