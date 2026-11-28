Ucraina cumpără radare militare de 450 de milioane de euro din Suedia. Saab va livra sisteme Giraffe 1X pentru detectarea dronelor și rachetelor
SURSA FOTO: Dreamstime
Producătorul suedez de echipamente militare Saab a primit o comandă de 450 de milioane de euro din partea forțelor armate ucrainene pentru sisteme radar Giraffe 1X. Echipamentele, destinate detectării aeronavelor, rachetelor și dronelor, vor fi livrate în 2027. Contractul vine după un alt acord important încheiat de companie cu Ucraina, pentru furnizarea a 16 avioane de vânătoare Gripen E.
Saab primește o comandă de 450 de milioane de euro pentru radare militare destinate Ucrainei
Compania suedeză Saab a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie, că a primit o comandă în valoare de 492 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 450 de milioane de euro, din partea forțelor armate ale Ucrainei.
Contractul vizează furnizarea unor sisteme radar Giraffe 1X, potrivit informațiilor transmise de Reuters.
Saab a precizat că livrările echipamentelor vor avea loc pe parcursul anului 2027.
Giraffe 1X este un radar tridimensional mobil, proiectat pentru detectarea și urmărirea țintelor aeriene.
Sistemul poate identifica aeronave, rachete și drone, oferind informații necesare pentru supravegherea spațiului aerian.
Caracterul mobil al radarului permite utilizarea acestuia în diferite zone de operațiuni, în funcție de necesitățile forțelor armate.
Ucraina a comandat și 16 avioane de vânătoare Gripen E, într-un contract de 2,4 miliarde de dolari
Saab este unul dintre furnizorii importanți de echipamente militare pentru Ucraina, iar noua comandă pentru radare completează un contract încheiat anterior între cele două părți.
În luna iunie, compania suedeză a semnat un acord pentru livrarea a 16 avioane de vânătoare Gripen E către forțele armate ucrainene.
Valoarea contractului este de aproximativ 24,6 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a 2,4 miliarde de dolari.
Potrivit calendarului anunțat, avioanele urmează să fie livrate în perioada 2029-2030.
Pe lângă radare și avioane de luptă, Saab produce rachete, sisteme electronice avansate pentru submarine și alte echipamente destinate sectorului apărării.
Compania beneficiază de creșterea comenzilor militare din Europa, în contextul în care statele europene își consolidează capacitățile de apărare ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.
Profitul operațional al Saab a crescut peste așteptările analiștilor în trimestrul al treilea
Cererea ridicată pentru echipamente militare a contribuit și la îmbunătățirea rezultatelor financiare ale producătorului suedez.
În luna octombrie, Saab a raportat un profit operațional de 1,95 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 190 de milioane de dolari, pentru trimestrul al treilea.
Rezultatul a fost semnificativ mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, când profitul operațional s-a situat la 1,37 miliarde de coroane suedeze.
Totodată, compania a depășit estimările analiștilor.
Potrivit unui sondaj realizat de LSEG, piața anticipa un profit operațional mediu de 1,91 miliarde de coroane suedeze.
Creșterea rezultatelor financiare are loc pe fondul majorării cheltuielilor pentru apărare în Europa și al comenzilor pentru echipamente militare, inclusiv cele destinate Ucrainei.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.