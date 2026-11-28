Economistul Bogdan Glavan critică informațiile apărute în spațiul public cu privire la situația bugetului și la posibilitatea indexării pensiilor și salariilor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta atrage atenția asupra diferențelor dintre declarațiile politice, prevederile programului de guvernare și măsurile adoptate în practică, susținând că actualele cheltuieli cu pensiile sunt chiar mai mici decât cele prevăzute în buget și în planificările convenite cu Comisia Europeană.

Bogdan Glavan consideră că numeroasele informații prezentate drept știri de ultimă oră despre buget și pensii generează stres inutil în rândul populației și creează o presiune politică nejustificată. Economistul amintește că noul Guvern abia și-a început mandatul, iar programul său de guvernare prevede indexarea pensiilor.

De asemenea, acesta subliniază în mesajul publicat pe Facebook că toate partidele parlamentare au susținut indexarea pensiilor, inclusiv fostul premier Ilie Bolojan. În opinia economistului, discuțiile actuale trebuie privite și prin prisma angajamentelor politice asumate anterior, nu doar a dificultăților bugetare invocate în prezent.

„Înțelege cineva toate aceste breaking-news-uri fictive despre buget și pensii? Acest electroșoc politic și stres inutil livrat cetățenilor? Las la o parte faptul că abia s-a întronat guvernul al cărui program de guvernare prevede indexarea pensiilor. Las la o parte că toate partidele parlamentare au susținut acest lucru, inclusiv fostul prim-ministru Bolojan”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul atrage atenția că legea responsabilității fiscal-bugetare nu a fost respectată încă din toamna anului 2000. În același timp, toate partidele politice au susținut inclusiv majorarea anvelopei salariale pentru angajații din sectorul bugetar.

Bogdan Glavan amintește discuțiile anterioare despre creșterea fondurilor destinate salariilor bugetarilor, când au fost vehiculate majorări ale anvelopei salariale cu 8 miliarde de lei, respectiv cu 12 miliarde de lei. Printre susținătorii indexării salariilor s-a numărat și fostul premier Ilie Bolojan.

În plus, economistul consideră că evoluția datoriei publice nu reprezintă o surpriză apărută peste noapte. Potrivit acestuia, nivelul la care urma să ajungă datoria era cunoscut de mai mulți ani, ținta respectivă fiind inclusă în planificarea bugetară multianuală.

Un alt aspect invocat de Bogdan Glavan este acordul Comisiei Europene pentru legea pensiilor. Acesta amintește că instituția europeană a agreat actul normativ care presupunea cheltuieli mai mari cu pensiile decât cele înregistrate în prezent sau în anul 2024.

„Las la o parte că legea responsabilității fiscal-bugetare nu a fost respectată din anul 2000 toamna. Mai mult, las la o parte că toate partidele au susținut chiar și creșterea anvelopei salariale a bugetarilor (vă amintiți discuțiile legate de legea salarizării, cum urma să crească anvelopa ba cu 8, ba cu 12 miliarde, da?), inclusiv fostul prim-ministru Bolojan susținând indexarea salariilor. Las la o parte că se știa de ani de zile unde va ajunge datoria publică, ținta făcând parte din planificarea bugetară multianuală. Las la o parte că inclusiv Comisia Europeană a agreat legea pensiilor, adică cheltuieli mai mari cu pensiile decât cele din prezent sau din 2024”, a mai scris economistul.

Bogdan Glavan susține că majorarea pensiilor legiferată în 2024 și aprobată de Uniunea Europeană a fost anulată în întregime de inflația acumulată în ultimii ani.

Economistul face referire în special la evoluția pensiei medii, care a crescut cu aproximativ 20% în septembrie 2024. Potrivit calculelor prezentate de acesta, inflația cumulată din septembrie 2024 până la finalul anului 2026 ajunge tot la 20%.

Prin urmare, în interpretarea sa, creșterea nominală a pensiei medii din septembrie 2024 a fost absorbită integral de scumpirile din perioada următoare. Astfel, beneficiul economic al majorării nu s-ar mai regăsi în puterea de cumpărare a pensionarilor.

Economistul aduce în discuție și politica salarială aplicată în companiile de stat. Acesta observă că atât fostul Guvern, cât și actualul Executiv au aprobat majorări salariale în anumite companii de stat, ceea ce demonstrează, în opinia sa, o anumită consecvență între declarațiile publice și deciziile luate efectiv.

„Las la o parte că toată creșterea pensiilor legiferată în 2024 și aprobată de UE (insist, trebuie să recunoaștem geniile de pretutindeni) a fost anulată în întregime de inflația ultimilor ani. Mă refer la pensia medie. Știm că pensia medie a crescut cu 20% în septembrie 2024; ei bine, din septembrie 2024 până la finalul anului 2026 inflația cumulată este de fix 20%.

Las la o parte că fostul și actualul guvern au procedat la majorarea salariilor într-o serie de companii de stat, oferind astfel o probă de consecvență între declarațiile publice și măsurile practice”, a subliniat acesta.

Unul dintre principalele argumente prezentate de Bogdan Glavan privește nivelul actual al cheltuielilor cu pensiile. Economistul susține că acestea sunt în prezent mai mici decât sumele prevăzute în legea bugetului, decât estimările din strategia bugetară multianuală și decât nivelurile convenite cu Comisia Europeană.

Acesta consideră că tocmai această diferență trebuie avută în vedere atunci când sunt analizate discuțiile despre deficitul bugetar și posibilitatea indexării pensiilor.

Bogdan Glavan face referire și la situația din octombrie 2026, când deficitul bugetar ajunsese la aproape 4% din PIB. În același timp, cheltuielile cu salariile și pensiile erau mai mici decât cele prevăzute în legea bugetului, inclusiv ca pondere în produsul intern brut.

În interpretarea economistului, aceste categorii de cheltuieli au fost reduse mai mult decât se estimase inițial, inclusiv prin efectele taxelor și ale inflației.

„Chestiunea este că în prezent cheltuielile cu pensiile sunt mai mici (nu mai mari) decât cele prevăzute în legea bugetului, decât cele estimate prin strategia multianuală, decât cele convenite cu Comisia Europeană. Asta e important. Că în octombrie 2026 deficitul bugetar este de aproape 4% din PIB iar cheltuielile cu salariile și pensiile sunt mai mici decât prevede legea (bugetului), ca procent din PIB. Deci, ele s-au tăiat mai mult decât era estimat, prin taxe și inflație”, notează economistul.

Bogdan Glavan recunoaște că există probleme și dificultăți bugetare, subliniind că astfel de situații apar în mod constant. Cu toate acestea, consideră că dezbaterea publică ar trebui să țină cont de contextul economic și de angajamentele deja asumate în privința pensiilor.

Economistul contestă modul în care sunt prezentate în spațiul public posibilele măsuri de ajustare bugetară, în special discursurile potrivit cărora populația ar trebui să suporte consecințele problemelor financiare ale statului.

Acesta critică și lipsa unor explicații concrete despre natura dificultăților invocate, întrebându-se de ce cetățenii trebuie să fie supuși unor dezbateri alarmiste despre sacrificiile care li s-ar putea cere, în condițiile în care nu sunt prezentate suficiente informații despre problemele respective.

„Există și probleme, bineînțeles, mereu apar probleme. Dar am descris contextul relevant pentru pensii. Pentru ce trebuie să asistăm iar la șuete imbecile despre cum pliznoții și iobagii trebuie să suporte aceste probleme, despre care, apropo, nu ni se spune nimic?”, a conchis Bogdan Glavan.

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