Banca Transilvania lansează campania de 1 Decembrie: România se construiește prin contribuția fiecăruia dintre noi
De Ziua Națională a României, Banca Transilvania lansează o nouă campanie prin care transmite un mesaj care trece dincolo de banking și vorbește despre valorile care pot duce o țară mai departe: munca, ambiția, încrederea și perseverența. (P)
Campania de brand din acest an pune accent pe responsabilitatea individuală și pe contribuția pe care fiecare român o poate avea la construirea unei Românii mai bune.
Spotul campaniei reunește personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel în domeniile lor: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu și Oana Pellea. Lor li se alătură, în premieră în această formulă, Anastasia Soare, antreprenoarea română care a construit un business cu recunoaștere internațională.
Prezența acesteia aduce o nouă perspectivă asupra performanței românești, dincolo de sport, și vorbește despre ambiția de a construi, despre curaj și despre consecvență.
Mesajul campaniei este unul simplu și optimist: România se construiește prin lucrurile pe care fiecare dintre noi le face în fiecare zi.
Prin această campanie, Banca Transilvania le transmite românilor un mesaj de încredere și o urare de Ziua Națională, încurajându-i să privească fiecare contribuție individuală ca pe o parte importantă a unui efort comun.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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