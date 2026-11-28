De Ziua Națională a României, Banca Transilvania lansează o nouă campanie prin care transmite un mesaj care trece dincolo de banking și vorbește despre valorile care pot duce o țară mai departe: munca, ambiția, încrederea și perseverența. (P)

Campania de brand din acest an pune accent pe responsabilitatea individuală și pe contribuția pe care fiecare român o poate avea la construirea unei Românii mai bune.

Spotul campaniei reunește personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel în domeniile lor: Gheorghe Hagi, Simona Halep, Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Tibi Ușeriu și Oana Pellea. Lor li se alătură, în premieră în această formulă, Anastasia Soare, antreprenoarea română care a construit un business cu recunoaștere internațională.

Prezența acesteia aduce o nouă perspectivă asupra performanței românești, dincolo de sport, și vorbește despre ambiția de a construi, despre curaj și despre consecvență.

Mesajul campaniei este unul simplu și optimist: România se construiește prin lucrurile pe care fiecare dintre noi le face în fiecare zi.

Prin această campanie, Banca Transilvania le transmite românilor un mesaj de încredere și o urare de Ziua Națională, încurajându-i să privească fiecare contribuție individuală ca pe o parte importantă a unui efort comun.