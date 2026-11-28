Prognoza meteo, 29 noiembrie Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 29 noiembrie. Meteorologii anunță un nou episod de vreme instabilă, cu precipitații extinse și temperaturi specifice perioadei în vestul și sud-vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Prognoza meteo 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte sunt așteptate ninsori. Temperaturile minime coboară la 1 grad

Prognoza meteo pentru 29 noiembrie anunță o zi cu precipitații în toate regiunile țării.

Ploile vor fi mai abundente în sud și sud-est, unde cantitățile de apă pot depăși local 40 l/mp. La munte, în special la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade, iar minimele vor coborî până la 0 grade, în unele regiuni.

Ploile vor cuprinde toate regiunile, însă cele mai importante cantități de apă sunt prognozate în sudul, sud-estul și parțial centrul țării. În aceste zone, precipitațiile vor fi mai persistente și pot produce acumulări însemnate de apă.

Potrivit ANM, în sudul, sud-estul și parțial centrul țării se vor acumula local între 15 și 20 l/mp. Cantități mai mari sunt prognozate în Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și posibil în Dobrogea.

În aceste regiuni, precipitațiile pot ajunge la 25-30 l/mp. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp. Ploile vor fi prezente și în celelalte zone ale țării, însă vor avea o extindere și o intensitate mai reduse.

În vestul și sud-vestul României, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În restul teritoriului, vremea va fi mai caldă din punct de vedere termic. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile vor contribui la menținerea unui aspect închis al vremii.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. În sud și sud-est sunt posibile intensificări, cu rafale de 45-50 km/h. În zonele montane înalte, vântul va fi mai puternic.

Temperaturile maxime vor varia între 3 și 16 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate pe litoral. Noaptea, temperaturile minime se vor situa între 0 și 11 grade Celsius.

În Capitală, vremea va fi închisă pe tot parcursul zilei de duminică. Cerul va rămâne acoperit, iar ploile vor avea un caracter moderat cantitativ.

Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile vor fi scăzute, cu o maximă în jurul valorii de 8 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 5-6 grade.

Astfel, bucureștenii vor avea parte de o zi predominant ploioasă, fără intervale importante de înseninare. Precipitațiile vor continua să caracterizeze vremea în Capitală, pe fondul instabilității atmosferice anunțate de meteorologi.

La munte, vremea va fi rece și instabilă. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Condiții similare sunt așteptate și pe crestele celorlalte masive montane. La altitudini mari, temperaturile scăzute vor favoriza apariția precipitațiilor mixte, iar ninsoarea va deveni predominantă în zonele cele mai înalte.

În zonele montane joase și pe versanți sunt prognozate ploi. Local, acestea pot acumula cantități mai însemnate de apă, în special în masivele din sudul țării.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe crestele montane. Rafalele pot ajunge la 80 km/h în zonele înalte, potrivit informațiilor meteorologice anunțate pentru această perioadă. Aceste condiții vor însoți precipitațiile mixte și temperaturile scăzute prognozate pentru duminică, 29 noiembrie.