Prognoza meteo 28 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru sâmbătă. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci în mai multe regiuni, pe fondul pătrunderii unei mase de aer polar care va influența întreaga țară.

Prognoza meteo pentru 28 noiembrie anunță ninsori, viscol și temperaturi negative în cea mai mare parte a țării. Un val de aer polar va determina o răcire accentuată, iar în sudul și sud-vestul Olteniei stratul de zăpadă va ajunge izolat la peste 25 de centimetri. Vântul va avea rafale de până la 70 km/h, iar în București sunt așteptate precipitații care se vor transforma treptat în ninsoare.

Ninsorile vor cuprinde mai multe zone, iar în unele județe precipitațiile vor fi însemnate cantitativ. În sudul și sud-vestul Olteniei sunt prognozate cele mai mari cantități de zăpadă. În aceste regiuni, stratul depus va avea, în general, între 15 și 20 de centimetri, iar izolat va depăși 25 de centimetri.

Vântul va intensifica senzația de frig și va viscoli zăpada în mai multe zone din sudul țării. Temperaturile minime vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei, în timp ce precipitațiile sub formă de ninsoare vor ajunge și în Capitală.

Valorile termice vor scădea față de ziua anterioară în sudul, centrul și estul țării, iar pe timpul nopții răcirea va fi resimțită în toate regiunile. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ninge în regiunile extracarpatice și local la munte, pe parcursul zilei.

Noaptea, precipitațiile sub formă de ninsoare vor apărea local în zonele sudice și pe alocuri în restul teritoriului.

Cele mai consistente ninsori sunt prognozate în sudul și sud-vestul Olteniei, în județele Mehedinți, Dolj și Olt. Aici se va depune un strat de zăpadă de 15-20 de centimetri, iar izolat grosimea acestuia va depăși 25 de centimetri. Cantitățile de apă echivalente vor fi de 20-35 l/mp.

Precipitații însemnate cantitativ sunt așteptate și în sud-vestul Munteniei, în județele Giurgiu și Teleorman. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp, iar izolat acestea pot ajunge la 20 l/mp.

Vântul va continua să prezinte intensificări în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, în municipiul București și local în Ialomița și Constanța, intensificările vântului vor fi asociate temporar cu ninsoare.

În aceste regiuni se va produce viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Intensificări ale vântului sunt prognozate și în sudul Olteniei, unde rafalele vor ajunge la 45-50 km/h. Vântul va viscoli ninsoarea și va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

În celelalte regiuni, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -3 și 7 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -12 și 2 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei. Izolat, vor fi condiții de ceață.

În Capitală, vremea va fi închisă, vântoasă și mai rece față de intervalul precedent. Temporar, mai ales pe parcursul zilei, vor fi precipitații, cantitățile de apă urmând să ajungă la 3-6 l/mp.

La începutul intervalului va ploua, însă din orele amiezii precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi variabile, în medie de 2-4 centimetri.

Vântul va avea intensificări, cu viteze generale de 50-60 km/h. Rafalele vor accentua senzația de frig și vor viscoli ninsoarea, ceea ce va influența condițiile de deplasare în Capitală.

Temperatura va scădea continuu pe parcursul zilei și al nopții. Dacă la începutul zilei valorile termice vor fi de 2-3 grade Celsius, spre sfârșitul nopții acestea vor ajunge la -4…-3 grade. Temperatura maximă va fi atinsă la începutul zilei, iar cea minimă, la finalul intervalului.

La munte, vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, în special pe parcursul zilei, când sunt prognozate ninsori în Carpații Occidentali, Munții Banatului și Carpații Meridionali.

În aceste zone se vor acumula izolat cantități de precipitații de peste 10-15 l/mp. Totodată, se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 10 centimetri.

În restul zonei montane, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor fi reduse. Doar izolat sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, însă în Carpații Orientali sunt prognozate intensificări, cu rafale care vor atinge, în general, 50-70 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor determina scăderea vizibilității.