Florin Manole, replică dură după raportul lui Nazare. Ce le transmite pensionarilor
SURSA FOTO: Facebook - Florin Manole
Florin Manole cere un buget realist pentru 2027, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Ministrul Muncii critică modul în care a fost prezentată reducerea deficitului bugetar și susține că o parte din plățile restante au fost împinse în viitor.
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Potrivit acestuia, românii au suportat înghețări și taxe, iar firmele au așteptat plăți și deconturi. De asemenea, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a transmis vineri seară că bugetul pentru anul 2027 trebuie construit pe baza obligațiilor financiare reale ale statului. Oficialul susține că pensiile și celelalte obligații certe trebuie incluse în proiectul bugetar.
Declarațiile au fost făcute după conferința ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Florin Manole consideră că datele privind deficitul bugetar trebuie analizate integral, nu doar prin raportare la indicatorii prezentați public.
Florin Manole critică raportarea deficitului bugetar
Ministrul Muncii a făcut referire la deficitul înregistrat în primele zece luni ale anului. Acesta a indicat valoarea de 3,92%, dar a atras atenția și asupra solicitărilor suplimentare de finanțare.
Potrivit cifrelor prezentate de Florin Manole, solicitările suplimentare ajung la 47,6 miliarde de lei. Din această sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe neacoperite.
Oficialul susține că aceste obligații nu au dispărut, ci au fost transferate către perioadele următoare. El a criticat astfel modul în care a fost prezentată reducerea deficitului și efectele măsurilor asupra populației și mediului de afaceri.
„Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite.
Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor. În timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat înghețări și taxe, iar firmele au așteptat plăți și deconturi”, a scris Florin Manole în postarea de pe Facebook.
Manole: Pensiile trebuie incluse în bugetul pentru 2027
Ministrul Muncii a reiterat că bugetul pentru 2027 trebuie să prevadă fondurile necesare pentru plata pensiilor și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor certe ale statului.
Florin Manole a insistat asupra necesității unor plăți efectuate la timp. În opinia exprimată de ministru, proiectul bugetar trebuie să reflecte obligațiile financiare reale, fără prezentarea selectivă a cifrelor.
Oficialul a făcut referire și la indexarea pensiilor. Acesta a precizat că respectarea prevederilor legale privind creșterea pensiilor rămâne o obligație, conform programului de guvernare.
„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp. Și încă ceva: eu nu am văzut să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie”, a mai punctat ministrul Manole.
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