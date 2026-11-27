Medicamente greu de găsit vor putea fi localizate mai ușor de pacienți, după ce Ministerul Sănătății pregătește extinderea unui sistem electronic care va permite monitorizarea stocurilor din farmacii. Un proiect de ordonanță de urgență, pus în transparență decizională, prevede obligativitatea înscrierii farmaciilor în platformă și raportarea stocurilor disponibile.

Măsura urmărește identificarea rapidă a medicamentelor care înregistrează discontinuități de aprovizionare. Astfel, autoritățile vor putea afla unde sunt disponibile anumite tratamente și în ce farmacii apar probleme de aprovizionare.

Proiectul introduce obligații noi pentru farmacii și extinde utilizarea Sistemului Electronic de Raportare (SER), platformă prin care Ministerul Sănătății va putea urmări disponibilitatea medicamentelor la nivel național.

„Am pus astăzi în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență prin care realizăm cadrul legal Sistemul Electronic de Raportare (SER) a stocurilor de medicamente. Vreau să avem o imagine corectă, în timp real, a stocurilor de medicamente din farmaciile din România, să identificăm din timp problemele de aprovizionare și să putem interveni rapid atunci când apar discontinuități”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, farmaciile vor trebui să se înscrie în platforma electronică și să raporteze stocurile de medicamente. Informațiile vor permite autorităților să identifice situațiile în care anumite produse lipsesc sau sunt disponibile în cantități limitate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea printr-un mesaj video, în care a explicat că sistemul existent va fi extins pentru a oferi o imagine mai clară asupra disponibilității medicamentelor în farmacii.

„Noua platformă va conecta direct farmaciile cu Ministerul Sănătății. Toate farmaciile vor avea obligația de a se înregistra în această platformă și de a raporta în timp real stocurile de medicamente, reducând astfel erorile de raportare existente în prezent.

Mai mult, automatizăm procesele de autorizare și aprobare a farmaciilor, eliminăm dosarele pe suport hârtie și reducem timpul de soluționare a solicitărilor”, a mai explicat Rogobete.

Prin această modificare, ministerul urmărește să obțină informații despre stocurile existente în fiecare farmacie, nu doar o imagine generală asupra disponibilității medicamentelor la nivel național.

Alexandru Rogobete a precizat că accesul la aceste informații ar putea permite autorităților să identifice mai repede locurile în care pacienții pot găsi tratamentele de care au nevoie.

„Voi putea vedea și stocurile din fiecare farmacie, astfel încât să poți veni în sprijinul pacienților care au nevoie de anumite medicamente care se găsesc mai greu sau care au pentru o anumită perioadă discontinuitate”, a spus el.

Potrivit ministrului, datele raportate de farmacii vor ajuta la identificarea medicamentelor care întâmpină probleme de aprovizionare și a unităților în care acestea mai sunt disponibile.

Informațiile ar urma să fie utilizate pentru a sprijini pacienții care întâmpină dificultăți în găsirea unor tratamente, în special atunci când anumite medicamente lipsesc temporar de pe piață.

Rogobete a afirmat că platforma dispune de măsuri de protecție pentru informațiile gestionate. Ministrul a precizat că sistemul are „o soluție de securitate cibernetică de ultimă generație”, despre care susține că poate asigura protecția datelor.

Sistemul Electronic de Raportare nu este o platformă nouă. Acesta funcționează din 2016, când a fost dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru Ministerul Sănătății.

Scopul inițial al sistemului a fost să ofere autorităților o imagine de ansamblu asupra stocurilor de medicamente existente în întreaga țară. Noua modificare urmărește extinderea raportării, astfel încât informațiile să permită monitorizarea disponibilității medicamentelor la nivelul fiecărei farmacii.

„Prin interoperabilitatea sistemelor informatice, Ministerul Sănătății va prelua automat informațiile necesare de la Colegiul Farmaciștilor din România, Registrul Comerțului, Inspecția Muncii și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Trebuie să știm nu doar ce cantități de medicamente există la nivel național, ci și care este disponibilitatea lor efectivă în farmacii”, a mai tramsis Alexandru Rogobete.

Funcționarea SER a fost însă analizată și în cadrul unui audit public intern, prezentat la începutul lunii octombrie. Documentul a semnalat deficiențe în funcționarea sistemului.

Proiectul de ordonanță de urgență pus în transparență decizională de Ministerul Sănătății propune extinderea utilizării platformei și introducerea obligației de raportare pentru farmacii. Modificările vizează monitorizarea stocurilor și identificarea medicamentelor pentru care apar discontinuități de aprovizionare.