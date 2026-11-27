Porturile maritime din Uniunea Europeană au gestionat 423,4 milioane de pasageri în 2025, cel mai mare număr înregistrat de la începutul colectării datelor comparabile, în 2002. Italia, Grecia și Danemarca au concentrat împreună peste jumătate din traficul maritim de pasageri.

Datele au fost publicate de Eurostat și arată o creștere a transportului maritim de persoane, atât față de 2024, cât și comparativ cu perioada anterioară pandemiei.

Numărul pasagerilor a fost cu 5,5 milioane mai mare decât în 2024 și cu 5,2 milioane peste nivelul din 2019. Acesta din urmă reprezintă ultimul an înaintea perturbărilor provocate de pandemia de COVID-19 în transporturi și turism.

În 2025, unsprezece țări europene au înregistrat fiecare peste 13 milioane de pasageri transportați pe mare. Împreună, acestea au reprezentat 97,5% din totalul Uniunii Europene.

Italia s-a situat pe primul loc, cu 96,5 milioane de pasageri, echivalentul a 22,8% din totalul european. Grecia a ocupat poziția a doua, cu 81,2 milioane de pasageri și o cotă de 19,2%.

Danemarca a înregistrat 42,1 milioane de pasageri, reprezentând 9,9% din totalul UE. Cele trei țări au concentrat împreună peste jumătate din transportul maritim european de persoane.

Comparativ cu 2024, Italia a consemnat cea mai mare creștere, cu trei milioane de pasageri suplimentari. La polul opus, Franța a înregistrat cea mai mare scădere, de 900.000 de pasageri.

Comparația cu 2019 indică tot Italia drept țara cu cea mai importantă creștere. Numărul pasagerilor a fost mai mare cu zece milioane.

În schimb, Suedia a înregistrat cea mai accentuată diminuare față de perioada anterioară pandemiei. Scăderea a fost de 5,9 milioane de pasageri.

Cele mai aglomerate 20 de porturi maritime din Uniunea Europeană au concentrat 36% din totalul pasagerilor transportați pe mare.

Italia a avut patru porturi în acest clasament, în timp ce Grecia și Spania au avut câte trei. Malta, Suedia și Danemarca au fost reprezentate de câte două porturi.

Finlanda, Franța, Croația și Germania au avut fiecare câte un port în primele 20 de poziții.

Primele trei porturi europene după numărul pasagerilor se află toate în Italia. Împreună, acestea au gestionat 8,5% din traficul maritim de persoane din UE.

Messina a ocupat prima poziție, cu 12,8 milioane de pasageri. A urmat Reggio di Calabria, cu 12,6 milioane, iar Napoli s-a clasat pe locul al treilea, cu 10,7 milioane.

Astfel, aproximativ unul din 12 pasageri transportați pe mare în Uniunea Europeană a trecut prin unul dintre aceste trei porturi italiene.

În continuarea clasamentului s-au situat portul Pireu din Grecia, cu 10,4 milioane de pasageri, și Helsinki din Finlanda, cu 9,5 milioane.

Statisticile prezentate de Eurostat au fost calculate pe baza raportărilor din 22 de state membre ale Uniunii Europene.

Cehia, Luxemburg, Ungaria, Austria și Slovacia nu au fost incluse, deoarece nu dispun de transport maritim.

În cazul României, Eurostat precizează că nu există transport maritim de pasageri. Pentru Estonia, datele detaliate nu sunt disponibile, fiind raportate doar informații generale la nivel național.

Curtea de Conturi a identificat anterior probleme în dezvoltarea transportului maritim de pasageri, în cadrul unui audit publicat în 2024. Verificarea a analizat activitatea Portului Constanța în intervalul 2016-2022.

„Terminalul de pasageri al Portului Constanța a fost subutilizat în perioada auditată”, a dezvăluit Curtea de Conturi.

Deși terminalul poate opera anual 100.000 de pasageri, în cei șapte ani analizați au tranzitat portul doar 23.083 de persoane. Astfel, media anuală a fost de aproximativ 3.300 de pasageri, reprezentând 3,3% din capacitatea disponibilă.