Datoria publică a României a ajuns la 61,1% din PIB în august 2026, iar costurile de finanțare continuă să crească. Ministerul Finanțelor avertizează că îndatorarea va avansa și în următorii doi ani. Ritmul acumulării datoriei, expunerea la creditorii externi și creșterea cheltuielilor cu dobânzile reprezintă principalele vulnerabilități ale finanțelor publice.

Potrivit Raportului privind starea finanțelor publice, publicat vineri de Ministerul Finanțelor, datoria administrației publice a crescut semnificativ în ultimii ani.

Ponderea acesteia în PIB a urcat de la 35,2% la sfârșitul anului 2019 la 58,9% la sfârșitul anului 2025. La 31 august 2026, indicatorul ajunsese la 61,1% din PIB.

În aceeași perioadă, cheltuielile cu dobânzile au devenit categoria bugetară cu cea mai rapidă dinamică. Acestea au crescut de la 1,9% din PIB în 2023 la aproximativ 3% în 2026.

Ministerul atrage atenția că România are vulnerabilități importante, chiar dacă datoria publică rămâne sub media Uniunii Europene, de 82,9% din PIB.

Instituția estimează că ponderea datoriei în PIB va continua să crească în perioada 2027-2028. Stabilizarea acesteia depinde de respectarea țintelor de deficit și de continuarea consolidării fiscal-bugetare.

Documentul subliniază că ritmul îndatorării și costurile de finanțare reprezintă principalele probleme, nu doar nivelul actual al datoriei.

Poți consulta aici documentul integral.

Ministerul Finanțelor consideră că bugetul pentru 2027 are o importanță deosebită pentru evoluția datoriei publice.

Reducerea deficitului ar limita necesarul de împrumuturi și ar contribui la stabilizarea treptată a datoriei raportate la PIB.

În același timp, credibilitatea politicilor fiscal-bugetare influențează menținerea ratingului suveran în categoria recomandată investițiilor. Aceasta este importantă și pentru accesul României la piețele financiare, în condiții avantajoase.

Autorii raportului avertizează că reducerea cheltuielilor cu dobânzile este esențială pentru refacerea spațiului fiscal.

Creșterea acestor plăți limitează resursele disponibile pentru investiții, servicii publice și alte priorități de dezvoltare economică și socială.

Depășirea pragului de referință de 60% din PIB în 2026 are legătură cu dezechilibrele acumulate în anii anteriori.

Deficitele bugetare ridicate înregistrate începând din 2020 au obligat statul să contracteze împrumuturi importante. Rambursările aferente datoriei existente au menținut, la rândul lor, necesarul brut de finanțare la un nivel ridicat.

Începând din 2023, statul a refinanțat treptat împrumuturi contractate anterior la dobânzi mai mici. Noile condiții de finanțare au presupus rate semnificativ mai ridicate.

Această evoluție a majorat costul mediu al portofoliului de datorie publică și, implicit, cheltuielile bugetare cu dobânzile.

Conform metodologiei europene, datoria administrației publice a atins 1.230,1 miliarde de lei la 31 august 2026. Aceasta reprezenta 61,1% din PIB.

Prin comparație, la sfârșitul anului 2023, datoria se ridica la 784,2 miliarde de lei, echivalentul a 49,4% din PIB.

Astfel, în mai puțin de trei ani, stocul datoriei publice a crescut cu aproximativ 446 de miliarde de lei. Din această sumă, 173 de miliarde de lei au fost acumulate numai în 2025.

Structura creditorilor este relativ echilibrată. Creditorii rezidenți dețin 50,4% din datorie, în timp ce creditorii nerezidenți au o pondere de 49,6%.

Cu toate acestea, România are cea mai mare pondere a datoriei publice externe în totalul datoriei publice dintre statele din Europa Centrală și de Est.

Această situație expune țara la schimbările de percepție ale investitorilor internaționali și la eventuale înrăutățiri ale condițiilor de finanțare de pe piețele externe.

O altă vulnerabilitate identificată de Ministerul Finanțelor privește structura datoriei publice în funcție de moneda în care este contractată.

La 31 august 2026, numai 44,7% din datoria publică era denominată în lei. Euro reprezenta 44,9%, iar dolarul american, 10,2%.

Ponderea datoriei în valută a crescut de la 51,8% la sfârșitul anului 2023 la 55,3% în august 2026.

Evoluția este asociată utilizării tot mai frecvente a finanțării de pe piețele internaționale și a instrumentelor europene. Printre acestea se numără PNRR și SAFE.

Ministerul Finanțelor avertizează că această structură amplifică expunerea statului la riscul valutar.

O eventuală depreciere a leului ar majora valoarea în moneda națională a datoriei contractate în valută. În consecință, ar crește și ponderea datoriei publice în PIB.

Reducerea sustenabilă a datoriei externe și a celei denominate în valută presupune continuarea consolidării fiscal-bugetare și diminuarea necesarului net de finanțare.

Scăderea graduală a deficitelor ar permite statului să aibă mai multă flexibilitate în alegerea surselor de finanțare. Totodată, România ar putea utiliza mai eficient capacitatea pieței interne și ar putea optimiza structura datoriei pe valute.

Autorii raportului consideră necesară păstrarea unui echilibru între costurile și riscurile asociate finanțării.

Ministerul Finanțelor identifică trei implicații importante ale structurii actuale a portofoliului de datorie publică.

Prima privește expunerea semnificativă la riscul valutar. Potrivit analizelor de sensibilitate, o depreciere a leului cu 10% ar majora ponderea datoriei publice în PIB cu aproximativ 3,3 puncte procentuale.

Creșterea ar proveni exclusiv din reevaluarea în lei a datoriei denominate în valută. Prin urmare, nu ar fi necesară contractarea unor împrumuturi suplimentare pentru ca indicatorul să se deterioreze.

A doua vulnerabilitate este dependența ridicată de investitorii nerezidenți. Aceștia dețin aproape jumătate din stocul datoriei publice.

Această pondere expune România la modificările percepției investitorilor internaționali asupra riscului suveran. De asemenea, țara este vulnerabilă la deteriorarea condițiilor de finanțare de pe piețele externe.

Raportul amintește că agenția S&P include această problemă printre factorii care justifică menținerea perspectivei negative a ratingului suveran.

A treia problemă este concentrarea datoriei publice la nivelul administrației centrale.

Datoria autorităților administrației publice locale reprezintă numai 2,3% din stocul total al datoriei administrației publice.

Prin urmare, evoluția îndatorării este determinată în principal de necesarul de finanțare al bugetului de stat. Acesta include și resursele necesare acoperirii dezechilibrelor celorlalte componente ale bugetului general consolidat, prin transferuri și subvenții.

Raportul Ministerului Finanțelor mai arată că dobânzile plătite de administrația publică și-au dublat ponderea în PIB în cinci ani.

Conform metodologiei ESA, acestea au crescut de la 1,4% din PIB în 2020 la 2,8% în 2025.

Prognozele agențiilor indică o pondere de 3,2-3,4% din PIB în perioada 2026-2028. Aceste cheltuieli ajung astfel la un nivel comparabil cu investițiile finanțate din bugetul național.

Totodată, dobânzile reprezintă aproape 10% din veniturile bugetare.

În execuția cash a bugetului general consolidat, cheltuielile cu dobânzile au crescut de la 1,9% din PIB în 2023 la 2,1% în 2024 și 2,6% în 2025.

Pentru 2026, Ministerul Finanțelor estimează că acestea vor ajunge la aproximativ 3% din PIB.

În scenariul propriu, care presupune reducerea deficitului cu un punct procentual în fiecare an, instituția estimează dobânzi de 3,1% din PIB în 2027 și 2,4% în 2029.

Agenția Moody’s a consemnat că statul român plătise deja 42 de miliarde de lei în dobânzi până în august 2026. Suma reprezenta aproximativ două treimi din cele 64 de miliarde de lei estimate pentru întregul an.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor explică majorarea cheltuielilor cu dobânzile prin doi factori cu contribuții comparabile.

Primul este creșterea stocului datoriei publice. Al doilea constă în majorarea treptată a costului mediu al portofoliului de datorie.

Această evoluție este determinată de împrumuturile contractate la dobânzi mai ridicate, atât pentru finanțarea deficitelor bugetare, cât și pentru refinanțarea datoriilor ajunse la scadență.