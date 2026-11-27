Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, utilizează agenți de inteligență artificială pentru îndeplinirea unor sarcini din activitatea ministerială. Oficialul a dezvăluit, vineri, că aceștia analizează legislația românească și identifică deficiențele unor prevederi legale. Consilierii virtuali pot interacționa între ei, însă nu au permisiunea de a comunica în exterior. Ministrul gestionează săptămânal resursele tehnologice alocate acestor instrumente.

Ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru, a integrat instrumentele bazate pe inteligență artificială în activitatea sa din cadrul administrației publice. Doctor în inteligență artificială, oficialul a explicat, vineri, la Antena 3, cum utilizează mai mulți agenți virtuali. Fiecare dintre aceștia primește sarcini specifice, în funcție de necesitățile activității ministeriale.

Consilierii virtuali operează exclusiv în format text și pot comunica între ei pentru îndeplinirea sarcinilor primite. Activitatea acestora se desfășoară însă sub supravegherea ministrului. Agenții AI nu sunt autorizați să transmită informații în exterior, să publice materiale sau să acționeze în numele oficialului.

„Ei lucrează în mod text, așteaptă după mine, nu le dau voie niciodată să comunice cu exteriorul sau să publice sau să facă ceva în numele meu, dar sunt acolo, interacționează între ei”, a declarat Bogdan Dumitru.

Utilizarea inteligenței artificiale reprezintă o practică anterioară numirii sale în funcția de ministru. În perioada activității academice, Bogdan Dumitru folosea această tehnologie pentru cercetarea unor probleme de informatică, alături de studenți. Odată cu preluarea portofoliului ministerial, sarcinile atribuite agenților virtuali au fost adaptate responsabilităților din administrația publică.

Analizarea actelor normative și identificarea posibilităților de îmbunătățire a legislației se numără printre principalele atribuții ale agenților virtuali. Aceștia examinează prevederile existente și caută eventualele deficiențe legislative. De asemenea, identifică posibilități de consolidare a unor dispoziții legale.

„Acum, în noua mea funcție, analizează foarte multe legi, caută eventualele hibe din legislație sau posibilități de a consolida anumite prevederi. Mă ajută în activitatea de zi cu zi de la minister”, a afirmat ministrul.

Bogdan Dumitru susține că numărul ridicat al actelor normative din România îngreunează consultarea și interpretarea legislației. Potrivit oficialului, complexitatea cadrului legislativ face dificilă identificarea tuturor dispozițiilor aplicabile. Acesta consideră că România s-ar putea afla în fruntea clasamentului european privind volumul legislației.

„România stă destul de bine la cantitatea de legi sau de extensii. (…) Poate prea bine. Cred că suntem pe loc întâi în Europa și atunci e foarte dificil să navighezi și să înțelegi toate aspectele astea”, a spus acesta.

Sprijinul oferit de inteligența artificială nu se limitează însă la examinarea actelor normative. Ministrul a utilizat tehnologia inclusiv pentru descifrarea numeroaselor acronime întâlnite în administrația publică. Instrumentele AI l-au ajutat și să înțeleagă mecanismele de funcționare ale instituțiilor.

Numărul agenților virtuali utilizați de Bogdan Dumitru diferă în funcție de volumul sarcinilor și de resursele tehnologice disponibile. Oficialul trebuie să țină cont inclusiv de limitele de utilizare ale instrumentelor AI. Acestea presupun gestionarea consumului de tokeni, unități folosite de modelele de inteligență artificială pentru procesarea textului.

Tokenii pot reprezenta cuvinte, fragmente de cuvinte sau alte elemente ale unui text. Aceștia sunt utilizați atât pentru analizarea informațiilor primite, cât și pentru generarea răspunsurilor. Pentru a evita epuizarea resurselor disponibile, ministrul își distribuie consumul pe parcursul întregii săptămâni.