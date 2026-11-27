Statul a achitat aproape 90% din obligațiile acumulate față de furnizorii de energie și gaze prin schemele de plafonare-compensare a prețurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că restanțele se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de lei, dintr-un total de 37,5 miliarde de lei.

Anunțul a fost făcut vineri, 27 noiembrie, în cadrul conferinței de presă în care ministrul a prezentat Raportul privind starea finanțelor publice.

Alexandru Nazare a explicat că autoritățile au reușit să plătească cea mai mare parte a sumelor datorate în cadrul schemelor de sprijin pentru energie. Ministrul a precizat că mai există obligații restante de 3,5 miliarde de lei.

„Și în gestiunea obligațiilor acumulate avem rezultate concrete. Spre exemplu pe schemele de energie am achitat deja aproape 90% din obligațiile totale, adică 34 de miliarde din 37,5 miliarde. Mai avem de acoperit o restanță de 3,5 miliarde”, a spus ministrul Finanțelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, schemele au fost importante pentru protejarea populației și a companiilor în timpul crizei energetice. Totuși, sprijinul acordat în mod generalizat și direcționarea insuficientă către consumatorii vulnerabili au generat cheltuieli bugetare importante.

Documentul publicat vineri prezintă diferențele dintre înregistrarea obligațiilor statului și efectuarea efectivă a plăților. În perioada 2022–2023, impactul schemelor asupra deficitului ESA a depășit deficitul cash cu 7,7 miliarde de lei.

Începând din 2024, situația s-a inversat, iar plățile au depășit sumele înregistrate. Astfel, schemele exercită în prezent presiune asupra deficitului cash, nu asupra deficitului ESA.

Raportul precizează că aproximativ 3,5 miliarde de lei reprezintă obligații înregistrate între 2022 și 2025, care influențează negativ deficitul ESA și nu au fost încă achitate.

„Pe ansamblul schemelor de plafonare-compensare (OUG nr. 118/2021 și OUG nr. 27/2022), înregistrarea obligațiilor în ESA (Sistemul European de Conturi – n.r.) a precedat plățile: în perioada 2022–2023 influența acestora asupra deficitului ESA a fost mai mare decât deficitul cash cu 7,7 mld. lei, iar începând cu anul 2024 plățile depășesc sumele înregistrate, astfel încât schema exercită în prezent presiune asupra deficitului cash, nu asupra deficitului ESA. Suma înregistrată în perioada 2022-2025 ca o obligație de plată cu influență negativă asupra deficitului ESA și rămasă de plătit este de aproximativ 3,5 mld. lei”, se arată în raportul publicat vineri.

Documentul (care poate fi consultat aici) conține și un tabel cu obligațiile și plățile efectuate anual, în perioada 2021 – 26 octombrie 2026.

Datele Ministerului Finanțelor arată că 2022 a fost anul în care statul a acumulat cele mai mari creanțe în cadrul schemelor de sprijin. Valoarea acestora a ajuns la 17 miliarde de lei, în timp ce plățile efectuate s-au ridicat la 10,9 miliarde de lei.

Raportul subliniază că măsurile au protejat populația și mediul economic în fața crizei energetice. Totuși, autoritățile consideră că modelul de intervenție trebuie îmbunătățit pentru eventuale situații similare.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că sprijinul generalizat a generat costuri importante, ale căror efecte continuă să se resimtă și după încheierea schemelor. Instituția consideră necesară orientarea mai precisă a ajutoarelor către persoanele și categoriile cu adevărat vulnerabile.