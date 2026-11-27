Sezonul de schi 2026–2027 pornește oficial sâmbătă, 28 noiembrie, pe celebrele pârtii din Dolomiții italieni, însă nota de plată a atins un prag psihologic greu de dus chiar și pentru localnici: peste 4.100 de euro pentru o familie de trei persoane. În timp ce România așteaptă stratul optim de zăpadă pentru deschiderea din decembrie, o comparație directă a prețurilor arată diferențe uriașe la cazare, dar surprinzător de mici la prețul skipass-ului.

În Italia, turismul montan se pregătește pentru un sezon istoric, cu încasări estimate la 12,83 miliarde de euro (+5,2% față de iarna trecută), potrivit datelor citate de Corriere della Sera. Paradoxal, boom-ul nu este susținut de italieni — ale căror rezervări scad cu 3,4% din cauza scumpirilor —, ci de valul de turiști străini veniți din Polonia, Cehia sau Statele Unite.

Tradiționala „săptămână albă” a italienilor a devenit un lux. Conform estimărilor pentru sezonul 2026–2027:

O săptămână pentru un adult: în medie 1.573 de euro (cazare, skipass, masă).

O săptămână pentru o familie (3 persoane): 4.101 euro .

Un simplu weekend la schi: 669 de euro de persoană sau 1.899 de euro pentru o familie.

În cel mai mare domeniu schiabil din zonă, Dolomiti Superski, abonamentele s-au scumpit în medie cu 4,6% față de 2025, iar orele la școlile de schi cu 3,4%:

Skipass 1 zi (adult): 89 de euro în sezonul de vârf (80 de euro în extrasezon, inclusiv între 28 noiembrie și 19 decembrie).

Skipass 6 zile: 453 de euro în vârf de sezon (407 euro în extrasezon).

Abonament pe tot sezonul: 990 de euro (cumpărat în avans).

La schimb, italienii livrează infrastructură de top: sâmbătă se deschid instalațiile în șapte zone majore (printre care Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomiti și Val di Fiemme), după investiții de 100 de milioane de euro în telegondole noi de 10 locuri și sisteme performante de zăpadă artificială.

În România, debutul sezonului depinde de temperaturile de la începutul lunii decembrie, când tunurile de zăpadă intră la capacitate maximă în Poiana Brașov, Sinaia, Straja sau Transalpina. Administratorii pârtiilor au profitat de perioada mai rece și au pornit tunurile de zăpadă și promit că în anumite zone se va putea schia chiar și in mica vacanșă de 1 Decembrie.

Deși bugetul total al unei vacanțe în țară rămâne considerabil mai mic decât în Alpi, tarifele pentru transportul pe cablu au ajuns la un nivel comparabil cu cel din stațiunile vest-europene, raportat la numărul de kilometri de pârtie:

Skipass 1 zi (adult): între 44 și 50 de euro (aproximativ 220 – 250 de lei ) în Poiana Brașov sau Sinaia.

Skipass 6 zile: între 190 și 230 de euro (circa 950 – 1.150 de lei ).

Cazare și masă (6 nopți, familie de 3 persoane): între 1.100 și 1.800 de euro la un hotel de 3–4 stele cu mic dejun/demipensiune inclusă (în funcție de perioada aleasă, exceptând Revelionul).

Total estimat pentru o săptămână în România (familie de 3 persoane): 1.800 – 2.500 de euro (incluzând skipass-urile, închirierea echipamentului și mesele pe pârtie).

Capitol de cheltuieli Italia (Dolomiti Superski) România (Poiana Brașov / Sinaia) Deschidere oficială sezon 28 noiembrie 2026 Decembrie 2026 (în funcție de vreme) Skipass 1 zi (adult) 80 – 89 € ~44 – 50 € Skipass 6 zile (adult) 407 – 453 € ~190 – 230 € Weekend la schi (familie 3 pers.) ~1.899 € ~650 – 900 € Săptămână la schi (familie 3 pers.) ~4.101 € ~1.800 – 2.500 € Domeniu schiabil Peste 1.200 km de pârtii interconectate ~20 – 25 km de pârtii / stațiune

Diferența de aproape 1.600 – 2.000 de euro pentru o familie între o vacanță în România și una în Dolomiți este dată în principal de cazare, restaurantele de pe pârtie și costul transportului până în nordul Italiei.

Totuși, dacă privești raportul dintre prețul abonamentului și kilometrii schiabili, skipass-ul în România costă mai mult decât jumătate din cel din Dolomiți, dar oferă de 50 de ori mai puțini kilometri de pârtie și cozi mult mai frecvente la instalații în weekend. Pentru familiile cu copii aflați la început, România rămâne varianta mai accesibilă și mai comodă, în timp ce schiorii experimentați continuă să aleagă Alpii, chiar și cu prețurile record din această iarnă.