Minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie schimbă programul obișnuit al românilor, inclusiv planurile pentru cumpărături. Marile lanțuri de magazine au pregătit orare diferite pentru 30 noiembrie și 1 Decembrie. Unele supermarketuri vor funcționa normal, în timp ce altele nu.

Românii care vor să meargă la cumpărături în minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie trebuie să verifice programul magazinelor. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și Ziua Națională, marcată pe 1 Decembrie, pot aduce modificări ale orarului comercial.

Iată ce au anunțat marile rețele de supermarketuri.

Hipermarketurile Auchan funcționează, în mod obișnuit, între orele 07:00 și 22:00. În anumite locații, magazinele rămân deschise până la ora 23:00.

Compania nu a anunțat, până în prezent, eventuale modificări ale programului pentru 30 noiembrie și 1 decembrie 2026. Clienții trebuie să urmărească informațiile publicate de retailer pentru fiecare unitate.

Magazinele Carrefour au programe diferite, în funcție de locație. Mai multe hipermarketuri își încep activitatea la ora 08:00 și închid la 21:00 sau 22:00.

Alte unități își deschid porțile mai devreme, la ora 07:00 sau 07:30. Retailerul nu a publicat încă un program special pentru cele două sărbători legale.

Clienții pot consulta orele de deschidere și închidere pe site-ul oficial Carrefour.

Magazinele Kaufland au orare stabilite în funcție de localitate. Numeroase unități funcționează, în mod obișnuit, de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00 sau 22:30.

Compania nu a anunțat până acum dacă va modifica programul magazinelor. Orarul fiecărei unități poate fi consultat pe pagina oficială a retailerului.

Magazinele Lidl verificate vor fi deschise atât pe 30 noiembrie, cât și pe 1 decembrie 2026. Acestea își vor primi clienții începând cu ora 07:00.

Închiderea este programată la ora 21:00 sau 22:00, în funcție de magazin. Clienții pot verifica programul exact în secțiunea de localizare a unităților de pe site-ul retailerului.

Magazinele Mega Image și Shop&Go au programe diferite, stabilite în funcție de amplasare. Unele unități funcționează chiar și 24 de ore din 24.

Retailerul nu a confirmat încă orarul pentru 30 noiembrie și 1 decembrie. Eventualele actualizări vor putea fi consultate pe pagina oficială a companiei.

Magazinele PENNY funcționează, în mod obișnuit, de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00.

Anul trecut, retailerul a păstrat programul normal atât de Sfântul Andrei, cât și de Ziua Națională. Pentru minivacanța din 2026, compania nu a comunicat încă programul oficial.

Clienții sunt sfătuiți să verifice orarul magazinului din apropiere înainte de a pleca la cumpărături.