Furnizorii Nvidia au impus noi restricții operatorilor de servicii cloud care închiriază capacitate de calcul companiilor chineze. Măsurile vizează limitarea accesului indirect al Chinei la cipurile americane avansate. Decizia afectează centrele de date din țări terțe și întregul lanț de aprovizionare.

Furnizorii de cipuri Nvidia au informat operatorii de servicii cloud specializați în inteligență artificială că nu vor mai putea cumpăra aceste procesoare. Restricția se aplică dacă intenționează să închirieze capacitate de calcul, inclusiv parțial, companiilor chineze. Informația a fost confirmată pentru postul de televiziune CNBC de două surse familiarizate cu situația.

Decizia vine după ce Administrația Trump a anunțat, pe 16 noiembrie, noi restricții. Măsurile urmăresc să limiteze accesul de la distanță al companiilor chineze la semiconductorii americani avansați pentru inteligență artificială.

Reglementarea a fost elaborată de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS), din cadrul Departamentului american al Comerțului. Aceasta a intrat în vigoare pe 19 noiembrie.

Noile reguli urmăresc eliminarea unei lacune legislative. Aceasta permitea companiilor chineze să utilizeze cipuri Nvidia performante prin închirierea capacității centrelor de date din alte țări. Accesul era posibil în pofida restricțiilor privind exporturile directe către China.

Înaintea anunțării noilor măsuri, Nvidia își informase clienții că va opri vânzările către anumiți operatori. Restricția viza companiile care închiriau firmelor chineze peste 50% din capacitatea procesoarelor grafice (GPU).

Noile restricții afectează întregul lanț de aprovizionare, de la distribuitorii Nvidia până la furnizorii de servicii cloud specializați în inteligență artificială. Acțiunile acestor operatori au fost supuse unor noi presiuni în ultima perioadă. Investitorii au exprimat îndoieli privind sustenabilitatea expansiunii sectorului inteligenței artificiale.

Modificarea reglementărilor i-a determinat pe distribuitorii Nvidia să caute noi cumpărători pentru procesoarele grafice. Potrivit sursei citate anterior, o parte dintre echipamente ar fi fost destinate inițial unor centre de date. Acestea urmau să închirieze putere de calcul companiilor chineze.

Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a explicat miercuri scopul noilor reglementări. Greer a declarat că măsurile urmăresc blocarea accesului indirect al Chinei la tehnologia americană avansată.

Restricțiile vizează combaterea contrabandei cu cipuri prin țări din Asia de Sud-Est. De asemenea, acestea limitează accesul de la distanță la centrele de date din țări terțe.