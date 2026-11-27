Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că România riscă să rateze ținta de deficit bugetar pentru 2026. La TV, acesta a dezvăluit că statul are aproape 50 de miliarde de lei cheltuieli neacoperite. Grindeanu acuză fostul Guvern de gestionarea defectuoasă a obligațiilor bugetare.

România are cheltuieli și obligații bugetare neacoperite de aproape 50 de miliarde de lei. Sorin Grindeanu avertizează că respectarea deficitului asumat pentru acest an este aproape imposibilă. El susține că situația economică s-a deteriorat după un an și jumătate de măsuri fiscale dure.

Potrivit unui document al Ministerului Finanțelor, datat 24 noiembrie, suma totală ajunge la 47,6 miliarde de lei. Din această valoare, 19,1 miliarde de lei reprezintă plăți certe.

Grindeanu a declarat, la Antena 3 CNN, că România se află într-o situație economică mai dificilă decât acum un an și jumătate. El a criticat măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

Președintele PSD a afirmat că economia este în scădere, iar România înregistrează cea mai mare inflație din Europa. De asemenea, el a invocat reducerea consumului timp de 12 luni consecutive și creșterea numărului de șomeri.

Grindeanu a susținut că măsurile fiscale nu au produs rezultate pozitive. În opinia sa, românii au suportat constrângeri economice fără ca situația bugetară să se îmbunătățească.

România și-a asumat un deficit bugetar de 6,2% din PIB, calculat pe cash. Pentru metodologia ESA, ținta stabilită este de 6,6% din PIB.

Grindeanu a declarat că speră ca România să respecte aceste angajamente. Totuși, el consideră că atingerea țintelor este aproape imposibilă în actualele condiții.

Președintele PSD a acuzat fostul Guvern că a gestionat necorespunzător mai multe obligații bugetare. El a susținut că unele probleme puteau fi rezolvate prin dialog și negociere.

Grindeanu a indicat obligațiile către magistrați drept una dintre principalele presiuni asupra bugetului. Acestea ar însuma aproximativ 15 miliarde de lei.

Liderul PSD a acuzat fostul premier Ilie Bolojan că a transformat problema pensiilor și salariilor magistraților într-o confruntare politică.

Potrivit lui Grindeanu, reprezentanții sistemului judiciar erau dispuși să negocieze o soluție. El a susținut că o abordare diferită ar fi putut preveni acumularea unor obligații atât de mari.

Grindeanu consideră că premierul Luca Niculescu ar putea găsi o soluție prin dialog. El a afirmat că datoriile către magistrați ar putea fi eșalonate.

Astfel, plata integrală nu ar mai apăsa bugetul într-o singură etapă. Grindeanu a susținut că această variantă ar putea reduce presiunea financiară imediată.

Președintele PSD a atras atenția și asupra cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare europeană. Documentul prezentat în emisiune indica 12,3 miliarde de lei.

Grindeanu a afirmat că suma ar putea fi mai mare. El a menționat informații potrivit cărora obligațiile ar putea ajunge la aproximativ 3 miliarde de euro.

Această valoare ar echivala cu aproape 16 miliarde de lei. Grindeanu a precizat că noul ministru Mihai Ghigiu încearcă să remedieze situația.

Liderul PSD a afirmat că a discutat cu premierul despre problemele bugetare. El a precizat că vorbește aproape zilnic cu acesta și încearcă să contribuie la găsirea unor soluții.

Grindeanu a susținut că viitorul buget trebuie să repună România pe o direcție economică stabilă. El a afirmat că românii trebuie să cunoască situația reală a finanțelor publice.

Președintele PSD a respins ideea că ar trebui ascunse obligațiile neplătite. În opinia sa, transparența este necesară pentru ca România să poată depăși dificultățile economice.