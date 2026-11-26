Ministerul Finanțelor anunță o nouă procedură ANAF pentru companiile afectate de întârzierile administrative ale instituțiilor statului. Firmele care au depus documentele în termenul legal vor putea solicita direct autorității fiscale clarificarea situației lor. Măsura urmărește prevenirea declarării inactivității fiscale din motive neimputabile contribuabililor. De noua procedură vor putea beneficia inclusiv companiile care și-au pierdut deja statutul fiscal activ.

ANAF va putea analiza documentele justificative ale firmelor afectate de întârzierile instituțiilor responsabile cu înregistrarea modificărilor administrative. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat ordinul care introduce această procedură. Modificarea urmărește protejarea contribuabililor care și-au respectat obligațiile legale, dar ale căror solicitări nu au fost procesate.

Sunt vizate companiile care au solicitat în termenul legal prelungirea valabilității sediului social sau reînnoirea mandatului administratorilor. Procedura acoperă și situațiile în care firmele au solicitat actualizarea altor informații obligatorii. Condiția este ca întârzierile în procesarea cererilor să nu fie imputabile contribuabililor.

Până acum, asemenea blocaje administrative puteau conduce la declararea inactivității fiscale, chiar dacă firmele respectaseră termenele prevăzute de lege. Companiile riscau astfel să își piardă statutul de contribuabil activ din cauza întârzierilor instituționale. Noua procedură permite autorității fiscale să examineze documentele prezentate direct de firme, fără să aștepte exclusiv actualizarea evidențelor oficiale.

Contribuabilii vor putea transmite organului fiscal competent documentele care demonstrează îndeplinirea obligațiilor administrative în termenele stabilite de legislație. Acestea trebuie să ateste atât remedierea situației administrative, cât și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea modificărilor.

Documentele justificative necesare includ:

Actele care confirmă prelungirea valabilității sediului social;

Documentele care atestă reînnoirea mandatului administratorilor;

Actele care demonstrează remedierea altor situații administrative;

Dovada depunerii în termenul legal a cererii de înregistrare a modificărilor la instituția competentă.

În baza acestor documente, inspectorii fiscali vor putea verifica situația efectivă a fiecărui contribuabil. Autoritatea fiscală va putea stabili dacă firma a respectat obligațiile și termenele prevăzute de lege. Ulterior, ANAF va putea dispune măsurile necesare pentru menținerea statutului de contribuabil activ.

Noua procedură se aplică inclusiv firmelor care și-au pierdut statutul fiscal activ ca urmare a întârzierilor administrative. Acestea vor avea posibilitatea să solicite autorității fiscale corectarea situației. ANAF va verifica documentele justificative și îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Măsura nu echivalează însă cu reactivarea automată a tuturor companiilor declarate inactive fiscal. Procedura oferă o posibilitate de remediere contribuabililor care pot demonstra că și-au îndeplinit la timp obligațiile legale. Fiecare solicitare va fi analizată în funcție de documentele prezentate și de situația fiscală a companiei.

Ministrul Finanțelor a explicat că modificarea procedurii fiscale urmărește eliminarea blocajelor administrative care pot afecta activitatea economică a firmelor. Alexandru Nazare consideră că respectarea obligațiilor legale de către contribuabili trebuie să prevaleze în analiza acestor situații.

„Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative ale instituțiilor statului. Am avizat această soluție pentru a permite ANAF să țină cont de situația reală a contribuabililor și de documentele pe care aceștia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică și să oferim mediului de afaceri soluții rapide și predictibile”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, modificarea procedurii urmărește asigurarea continuității activității economice și reducerea efectelor negative ale birocrației asupra companiilor. Totodată, autoritățile urmăresc îmbunătățirea relației dintre administrația fiscală și mediul de afaceri.