Obligație pentru firmele din România până pe 2 noiembrie. ANAF le poate declara inactive fiscal

Societățile comerciale care nu au depus situațiile financiare anuale pentru 2025 riscă să fie declarate inactive fiscal dacă nu își îndeplinesc obligația până la 2 noiembrie 2026. Noua regulă, introdusă prin Legea nr. 239/2025, permite autorităților fiscale să declare inactive firmele care nu depun bilanțurile în cel mult cinci luni de la expirarea termenului legal. Măsura poate avea consecințe importante, inclusiv pierderea dreptului de deducere a anumitor cheltuieli și a TVA.

Societățile comerciale al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie să acorde atenție termenului de 2 noiembrie 2026. Până la această dată, firmele care nu au depus situațiile financiare pentru anul 2025 mai pot îndeplini obligația pentru a evita riscul declarării inactivității fiscale din acest motiv.

Termenul inițial pentru depunerea situațiilor financiare anuale era 31 mai 2026. Deoarece această dată a fost într-o zi de duminică, iar 1 iunie a fost zi liberă legală, termenul a fost prelungit până la 2 iunie 2026, conform informării ANAF.

Noua legislație stabilește că nedepunerea situațiilor financiare în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal poate determina declararea firmei ca inactivă fiscal.

Prin urmare, pentru societățile comerciale care au avut termenul inițial la 2 iunie, perioada suplimentară expiră la 2 noiembrie 2026.

Această dată nu este însă valabilă pentru toate persoanele juridice. Termenul se calculează în funcție de obligațiile de raportare aplicabile fiecărei categorii de contribuabili.

De exemplu, pentru anumite persoane juridice, inclusiv unele organizații fără scop patrimonial, termenul de depunere a situațiilor financiare a fost 30 aprilie 2026.

Modificările au fost introduse prin Legea nr. 239/2025, care a completat articolul 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit noilor prevederi, o persoană juridică poate fi declarată inactivă fiscal în două situații suplimentare.

Prima situație este aceea în care firma nu deține un cont de plăți în România sau un cont deschis la Trezoreria Statului.

A doua situație privește nedepunerea situațiilor financiare anuale într-un termen de maximum cinci luni de la expirarea termenului legal.

Noile criterii se aplică începând cu 1 ianuarie 2026, conform articolului VII alineatul (1) din Legea nr. 239/2025.

Prin urmare, prevederile sunt relevante și pentru situațiile financiare aferente anului 2025, întrucât termenul de depunere a acestora a fost în 2026.

Declararea inactivității fiscale nu înseamnă că societatea este scutită de plata impozitelor sau că obligațiile sale către stat dispar.

Potrivit articolului 11 alineatul (6) din Codul fiscal, contribuabilii declarați inactivi care continuă să desfășoare activități economice rămân obligați la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale.

În schimb, aceștia nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor efectuate în perioada de inactivitate, în condițiile prevăzute de lege.

O altă consecință este legată de înregistrarea în scopuri de TVA. Articolul 316 alineatul (11) litera c) din Codul fiscal prevede anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile declarate inactive fiscal.

Este important de precizat că declararea inactivității nu se produce automat în ziua următoare expirării termenului. Procedura presupune emiterea unei decizii de către organul fiscal competent.

Cu toate acestea, depășirea termenului legal poate reprezenta temeiul pentru inițierea procedurii de declarare a inactivității.

Probleme și pentru firmele care colaborează cu societăți inactive

Consecințele inactivității fiscale nu se limitează la societatea care nu și-a îndeplinit obligațiile.

Potrivit articolului 11 alineatul (7) din Codul fiscal, firmele care achiziționează bunuri sau servicii de la contribuabili declarați inactivi fiscal pot pierde dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente acestor tranzacții.

Legislația prevede și anumite excepții, inclusiv pentru unele achiziții realizate în cadrul procedurilor de executare silită sau de la contribuabili aflați în procedura falimentului.

Din acest motiv, statutul fiscal al unei societăți poate influența inclusiv relațiile comerciale cu furnizorii și clienții săi.

Cum poate fi reactivată o firmă declarată inactivă fiscal

O societate care a fost declarată inactivă fiscal poate solicita reactivarea, însă trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute de Codul de procedură fiscală.

În cazul firmelor declarate inactive pentru nedepunerea situațiilor financiare, primul pas este îndeplinirea obligației restante.

Societatea trebuie, de asemenea, să își îndeplinească toate obligațiile declarative și să nu înregistreze obligații fiscale restante.

Totodată, firma nu trebuie să se afle în alte situații de inactivitate fiscală prevăzute de legislație.

Printre acestea se numără expirarea duratei de funcționare, lipsa organelor statutare, expirarea dreptului de folosință asupra spațiului declarat ca sediu social sau înscrierea inactivității temporare la Registrul Comerțului.

Condițiile de reactivare pentru noile situații de inactivitate sunt reglementate de articolul 92 alineatul (7¹) din Codul de procedură fiscală.

Ce trebuie să verifice firmele înainte de 2 noiembrie

Pentru societățile comerciale al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, data de 2 noiembrie 2026 reprezintă termenul până la care situațiile financiare aferente anului 2025 trebuie depuse pentru a evita riscul inactivării fiscale din acest motiv.

Administratorii firmelor care nu au transmis încă documentele trebuie să verifice dacă obligația de raportare a fost îndeplinită și dacă situațiile financiare au fost depuse corespunzător.

De asemenea, trebuie avut în vedere că depunerea bilanțului nu elimină eventualele alte motive pentru care o societate poate fi declarată inactivă fiscal.

Noile prevederi extind astfel situațiile în care ANAF poate aplica această măsură, iar firmele care nu respectă obligațiile de raportare financiară se pot confrunta cu consecințe fiscale și comerciale importante.