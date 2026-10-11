Tot mai puține firme și PFA înființate în România. Înmatriculările au scăzut în primele opt luni din 2026

Numărul firmelor și al persoanelor fizice autorizate înmatriculate în România a scăzut în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), au fost înregistrate 94.078 de persoane fizice și juridice, cu 2,09% mai puține față de anul precedent. Evoluțiile diferă însă semnificativ de la un județ la altul, în condițiile în care unele regiuni au raportat creșteri de peste 18%, iar altele scăderi de peste 26%.

În perioada ianuarie-august 2026, la nivel național au fost înregistrate 94.078 de înmatriculări de persoane fizice și juridice, potrivit datelor ONRC, potrivit AGERPRES.

Comparativ cu primele opt luni ale anului 2025, numărul total al înmatriculărilor a fost mai mic cu 2,09%.

Din totalul înregistrărilor, 51.873 au reprezentat societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 38.049 au fost persoane fizice autorizate (PFA).

Datele indică o reducere moderată a numărului de noi înmatriculări la nivel național, însă diferențele dintre județe arată că evoluția activității antreprenoriale nu a fost uniformă.

Statisticile se referă la înmatriculări noi și nu reprezintă numărul total al firmelor active sau al celor care și-au încetat activitatea.

Capitala continuă să concentreze cel mai mare număr de înmatriculări de persoane fizice și juridice.

În primele opt luni din 2026, în București au fost înregistrate 22.550 de înmatriculări, cu 4,321% mai multe decât în perioada similară din 2025.

Pe locurile următoare se situează județul Ilfov, cu 6.125 de înmatriculări și o creștere de 3,71%, și Cluj, cu 4.649 de înmatriculări, în creștere cu 1,11%.

În Timiș au fost consemnate 4.590 de înmatriculări, cu 1,59% mai multe față de anul trecut.

Județul Iași a înregistrat 3.743 de înmatriculări, în scădere cu 7,17%, în timp ce Constanța a raportat 3.534 de înmatriculări, cu 13,93% peste nivelul din primele opt luni ale anului precedent.

La polul opus se află mai multe județe în care numărul înmatriculărilor a rămas sub 700 în perioada analizată.

Cele mai puține înmatriculări au fost consemnate în Covasna, unde au fost înregistrate 501 persoane fizice și juridice, în scădere cu 6,36% față de primele opt luni din 2025.

În Tulcea au fost raportate 563 de înmatriculări, cu 17,69% mai puține, iar în Mehedinți 584, în scădere cu 11,11%.

Județul Teleorman a înregistrat 600 de înmatriculări, cu 10,71% sub nivelul anului precedent.

În Caraș-Severin au fost consemnate 643 de înmatriculări, în scădere cu 16,82%, în timp ce Ialomița a raportat 651, în creștere cu 4,66%.

Datele ONRC arată diferențe importante între județele României în privința evoluției numărului de noi înmatriculări.

Cea mai mare creștere procentuală a fost consemnată în Călărași, unde numărul înmatriculărilor a avansat cu 18,55% față de perioada ianuarie-august 2025.

Constanța ocupă următoarea poziție, cu o creștere de 13,93%, urmată de Giurgiu, unde avansul a fost de 9,39%.

În schimb, cele mai importante scăderi procentuale au fost înregistrate în Alba, Dolj și Tulcea.

În județul Alba, numărul înmatriculărilor s-a redus cu 26,01%, cea mai mare diminuare dintre județele menționate în datele ONRC.

Dolj a înregistrat o scădere de 17,98%, iar Tulcea de 17,69%.

Din perspectiva domeniilor de activitate, cele mai multe înmatriculări din primele opt luni ale anului 2026 au fost înregistrate în transport și depozitare.

Potrivit ONRC, în acest sector au fost consemnate 16.431 de înmatriculări, cu 4,81% mai multe comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul ocupă poziția a doua, cu 13.409 înmatriculări. Sectorul a înregistrat însă o scădere de 16,74% față de primele opt luni ale anului precedent.

Pe locul al treilea se află activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 9.950 de înmatriculări, în creștere cu 5,73%.

Astfel, în timp ce transporturile și serviciile profesionale au atras mai multe înmatriculări decât în 2025, comerțul a consemnat un recul semnificativ.

În august 2026, la nivel național au fost înmatriculate 8.090 de persoane fizice și juridice, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Bucureștiul s-a situat pe primul loc și în clasamentul lunar, cu 2.274 de înmatriculări.

Capitala a fost urmată de Ilfov, cu 564 de înmatriculări, Cluj, cu 383, și Timiș, cu 334.

Datele pentru primele opt luni ale anului indică, în ansamblu, o scădere a numărului de noi înmatriculări, dar și diferențe importante între regiuni și domenii economice.

În timp ce unele județe și sectoare au continuat să înregistreze creșteri, altele au raportat diminuări semnificative față de aceeași perioadă din 2025.