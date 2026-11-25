Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism prin care o firmă de construcții transfera banii destinați plății personalului în conturile directorului și ale mamei acestuia. De acolo, sumele erau trimise către aproximativ 100 de persoane fizice. Controlul antifraudă a scos la iveală și venituri nedeclarate de 1,9 milioane de lei, precum și TVA dedusă nejustificat de aproximativ 1,7 milioane de lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat mai multe nereguli în activitatea unei societăți din domeniul construcțiilor.

Controlul a vizat perioada 2021-2025 și a inclus verificarea documentelor financiar-contabile, a evidențelor fiscale și a declarațiilor depuse de companie.

Potrivit ANAF, societatea utiliza un mecanism prin care banii destinați personalului erau transferați inițial în conturile bancare personale ale directorului și ale mamei sale.

Ulterior, din aceste conturi erau efectuate plăți către aproximativ 100 de persoane fizice.

„În detaliile transferurilor bancare figurau mențiuni precum «împrumut», «chirie», «cazare» sau «rată»”, precizează ANAF.

Inspectorii au constatat că o parte dintre persoanele care primeau bani nu figurau ca angajați ai societății, deși desfășuraseră activități în beneficiul acesteia.

Aceste persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncă.

Verificările au evidențiat diferențe între plățile efectuate efectiv către personal și sumele înregistrate în contabilitate.

Potrivit ANAF, compania declara prin formularul 112 valori mai mici decât plățile de natură salarială identificate de inspectori.

În plus, au fost descoperite transferuri către persoane care prestaseră activități pentru societate fără să aibă calitatea de salariat.

Valoarea cumulată a acestor două categorii de plăți a fost estimată la aproximativ 2,19 milioane de lei.

Pentru sumele identificate, inspectorii DGAF au calculat obligații fiscale suplimentare de aproximativ un milion de lei.

Acestea reprezintă impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale care ar fi trebuit declarate și achitate.

Controlul antifraudă a evidențiat și utilizarea unor fonduri ale societății în interes personal.

Potrivit inspectorilor, directorul ar fi folosit aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro aparținând companiei.

Aceste sume au fost identificate separat de circuitul plăților efectuate către personal.

Verificările au vizat inclusiv modul în care era administrată societatea.

Inspectorii au constatat că directorul ar fi fost persoana care conducea efectiv activitatea firmei, deși aceasta avea un alt administrator înregistrat oficial.

Administratorul de drept, care avea și calitatea de asociat, ar fi declarat că nu s-a implicat în activitatea curentă a companiei.

Un detaliu identificat de inspectorii ANAF privește împrejurările în care a fost înființată societatea.

Potrivit declarației administratorului de drept, acesta a acceptat să semneze documentele de constituire la solicitarea directorului.

Cei doi erau prieteni din copilărie.

Administratorul a susținut că directorul nu ar fi putut, la momentul respectiv, să înființeze o societate comercială pe numele său.

Din acest motiv, ar fi acceptat să figureze în documentele oficiale ale firmei.

În practică, activitatea societății ar fi fost coordonată de director, în timp ce administratorul de drept nu ar fi participat la conducerea curentă.

Inspectorii antifraudă au identificat și nereguli în evidențierea veniturilor obținute de societate.

Potrivit ANAF, compania nu a înregistrat și declarat integral veniturile aferente serviciilor prestate.

Anumite sume au fost menținute în evidențele contabile fără să fie recunoscute drept venituri.

Valoarea veniturilor nedeclarate a fost estimată la aproximativ 1,9 milioane de lei.

Separat, inspectorii au descoperit neconcordanțe privind taxa pe valoarea adăugată.

Societatea a înscris în deconturile fiscale TVA deductibilă peste nivelul justificat prin evidențele financiar-contabile.

Diferența identificată a fost de aproximativ 1,7 milioane de lei.

ANAF reamintește că firmele sunt obligate să înregistreze integral veniturile realizate și să declare corect obligațiile fiscale aferente plăților salariale.

De asemenea, deducerea TVA trebuie susținută prin documente justificative corespunzătoare operațiunilor efectiv realizate.