Prețurile petrolului au scăzut miercuri, 25 noiembrie, cu peste 1%, după ce în ședința precedentă înregistraseră creșteri de peste 2%. Temerile privind un excedent de ofertă în 2027 au contrabalansat riscurile asociate perturbării transportului maritim în Orientul Mijlociu. Investitorii urmăresc și deciziile pe care OPEC+ urmează să le adopte la reuniunile din 29 noiembrie, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,47 dolari, respectiv 1,6%, până la 89,93 dolari pe baril, la ora 07:30 GMT.

În același timp, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au scăzut cu 1,52 dolari, respectiv 1,9%, până la 80,53 dolari pe baril.

Ambele cotații de referință înregistraseră marți creșteri de peste 2%.

Potrivit lui Zhenqiang Seto, specialist principal în cercetarea pieței petroliere la LSEG, temerile privind un excedent de ofertă în 2027 prevalează asupra riscurilor persistente legate de transportul maritim.

„Incertitudinea privind politicile OPEC pentru 2027, care vor fi discutate la reuniunea din 29 noiembrie, în special în contextul în care Emiratele Arabe Unite nu mai sunt supuse restricțiilor impuse de politicile OPEC+, iar Irakul urmărește o capacitate mai mare de producție a petrolului, precum și aversiunea generală față de risc pe piețe, se numără printre motive”, a declarat Seto. „Orice creștere ulterioară a fluxurilor de capital ale fondurilor de investiții, precum și știrile geopolitice ar putea genera din nou riscuri de creștere a prețurilor pe piața petrolului”, a adăugat acesta.

Miniștrii statelor OPEC+ vor participa, pe 29 noiembrie, la o serie de reuniuni pentru stabilirea politicii de producție a petrolului în 2027.

Perspectiva unui excedent global de ofertă continuă să limiteze creșterea cotațiilor petroliere.

„De la publicarea, în această lună, a unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), percepția privind un excedent global de ofertă a ținut prețurile sub control”, a declarat Tsuyoshi Ueno, economist principal la NLI Research Institute.

Potrivit acestuia, investitorii urmăresc și modul în care vor fi stabilite cotele de producție pentru anul viitor.

Între timp, Irakul exercită presiuni asupra OPEC+ pentru majorarea estimării privind capacitatea sa de producție a țițeiului, potrivit a patru surse familiarizate cu situația.

Demersul amplifică tensiunile din jurul evaluării care va contribui la stabilirea volumului de petrol pe care statele membre îl vor putea extrage în 2027.

Pe partea ofertei, conducta petrolieră Sharara din Libia a fost redeschisă după ce un „grup ilegal” a închis una dintre vanele acesteia.

Petrolul a început să ajungă din nou în rezervoarele de stocare ale instalației Akakus din Zawiya.

Cu toate acestea, tensiunile geopolitice continuă să reprezinte un factor de incertitudine pentru piața petrolului.

„Cu toate acestea, atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz și atacurile reciproce dintre Arabia Saudită și rebelii houthi au sporit incertitudinea privind menținerea acestei tendințe”, a declarat Ueno.

Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că un portcontainer a fost vizat de un atac marți, potrivit presei de stat. Nava s-a oprit în timp ce naviga pe o rută considerată „neautorizată” în apropierea Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, trei nave au fost lovite luni de proiectile neidentificate în timp ce traversau strâmtoarea spre est. Informația a fost comunicată marți de organismul britanic de monitorizare a securității maritime, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Stocurile de țiței din Statele Unite au înregistrat o creștere mai mică decât cea anticipată de analiști.

Acestea au crescut cu 126.000 de barili în săptămâna încheiată pe 20 noiembrie, potrivit unor surse din piață. Sursele au citat datele Institutului American al Petrolului (API).

Cei opt analiști consultați de Reuters estimaseră, în medie, o creștere a stocurilor de aproximativ 1,5 milioane de barili.