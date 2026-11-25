Crăciunul vine în fiecare an, însă pentru multe familii pregătirile festive pot deveni o povară financiară. Cadourile scumpe, mesele îmbelșugate și vacanțele riscă să transforme sărbătorile de iarnă într-o perioadă a datoriilor. Consultantul financiar Adrian Asoltanie ne explică ce greșeli trebuie evitate și cum pot fi protejate economiile.

Cadourile, mesele festive și vacanțele pot pune o presiune considerabilă asupra bugetului familiei. Consultantul financiar Adrian Asoltanie avertizează că achizițiile făcute pe credit înseamnă cheltuirea salariilor viitoare. Într-o intervenție la Digi24, acesta a recomandat stabilirea unui buget înaintea cumpărăturilor și evitarea amânării facturilor.

Perioada cuprinsă între începutul lunii decembrie și Revelion reunește mai multe evenimente costisitoare. Cadourile au devenit tot mai scumpe în ultimii ani. Pentru unele familii, acestea nu mai sunt produse simbolice, ci telefoane, tablete sau vacanțe în străinătate.

Adrian Asoltanie a explicat că luna decembrie concentrează trei momente importante pentru bugetul gospodăriilor. Moș Nicolae, Crăciunul și Revelionul presupun cheltuieli semnificative pentru cadouri și mese festive.

Consultantul financiar a observat că sărbătorile au căpătat o dimensiune financiară tot mai mare. Cadourile tradiționale au fost înlocuite, în unele cazuri, cu produse și experiențe costisitoare. Acestea pot ajunge la mii de euro, nu doar la câteva sute de lei.

Asoltanie se așteaptă ca oamenii să-și adapteze cheltuielile la resursele disponibile. Totuși, vânzările de Black Friday indică existența unor fonduri pentru cumpărături. În cazul familiilor cu venituri reduse, o parte dintre cheltuielile festive ar putea fi acoperite prin împrumuturi.

Consultantul speră că o parte dintre cumpărăturile de Black Friday au inclus și cadouri de Crăciun. Astfel, consumatorii ar fi putut beneficia de reduceri. Pentru persoanele care întâmpină dificultăți financiare, situația este însă mai complicată.

Aceste familii ar putea apela la împrumuturi pentru a acoperi cheltuielile de sărbători. Persoanele în vârstă ar putea solicita bani de la casele de ajutor reciproc. Alți consumatori ar putea utiliza carduri de credit sau ar putea amâna anumite plăți.

Amânarea facturilor sau folosirea creditelor pentru cadouri și vacanțe nu elimină cheltuielile. Aceste obligații sunt transferate în primele luni ale anului următor. Riscurile cresc într-o perioadă în care veniturile și locurile de muncă sunt mai puțin sigure.

Adrian Asoltanie a avertizat că achizițiile pe credit presupun utilizarea unor venituri viitoare. În prezent, stabilitatea salariilor poate fi afectată de restrângerea activității unor companii. Unele firme reduc bugetele sau concediază angajați.

Consultantul financiar consideră că această perioadă este dificilă pentru asumarea unor noi datorii. Împrumuturile pot deveni o povară dacă veniturile viitoare nu mai sunt garantate.

Primul pas înaintea cumpărăturilor este stabilirea sumei totale disponibile. Aceasta trebuie să permită acoperirea cheltuielilor festive fără afectarea obligațiilor curente.

Bugetul poate fi împărțit între cadouri, mâncare, petreceri, ieșiri și călătorii. Banii necesari facturilor ar trebui separați înaintea celorlalte cheltuieli.

Lista de cumpărături și compararea prețurilor pot reduce achizițiile impulsive. O reducere nu reprezintă o economie dacă produsul nu era necesar.

Ofertele de tipul „cumperi acum și plătești mai târziu” trebuie analizate atent. Consumatorii trebuie să verifice costul total și capacitatea de rambursare.

„Decembrie este un trio formidabil. Avem Moș Nicolae, Crăciunul și Revelionul, toate cu cheltuieli foarte consistente: cadouri și mese. O provocare din ce în ce mai mare în ultimii ani este acumularea unor cheltuieli și mai mari în perioada aceasta. S-a trecut de la sărbătorile de final de an care aveau mai degrabă o conotație tradițională la cadouri care nu mai înseamnă lucruri simbolice, ci telefoane, tablete, vacanțe scumpe și plecări prin străinătate. Toate acestea nu mai sunt la nivel de sute de lei, ci la nivel de mii de euro. Sper că printre cumpărăturile de Black Friday s-au strecurat și ceva cadouri de Crăciun și că oamenii au reușit să cumpere cu un anumit discount. În cazul celor care abia se descurcă, și aici este, din păcate, o pătură destul de largă a populației, o să constatăm că o parte dintre cheltuielile de sărbători se vor face pe datorie. Oamenii se vor împrumuta, cei mai în vârstă probabil vor apela la CAR-uri, alții la carduri de credit sau vor amâna anumite cheltuieli pentru anul următor, încercând să facă loc cheltuielilor de sărbători. E complicat cu amânarea cheltuielilor sau cu cumpărăturile făcute pe credit, pentru că mutăm niște obligații în viitor. Când faci cumpărăturile, îți faci o vacanță sau cumperi cadourile de sărbători cu cardul de credit, cheltuiești astăzi o parte din salariile tale viitoare. Trăim însă într-o perioadă în care salariile următoare nu mai sunt chiar atât de sigure. Auzim de companii care își restrâng activitatea, de firme care își taie bugetele sau concediază oameni. Este o perioadă extrem de delicată pentru a te împrumuta din viitor”, a avertizat Asoltanie.

Pentru anii următori, consultantul financiar Adrian Asoltanie recomandă constituirea unui fond separat pentru cheltuielile de sărbători. Economisirea unei sume mici în fiecare lună poate distribui efortul financiar pe întregul an. Astfel, presiunea asupra bugetului familiei în decembrie ar putea fi redusă.

Consultantul financiar consideră că pregătirea din timp pentru Crăciun poate preveni acumularea unor cheltuieli greu de suportat. Acesta recomandă deschiderea unui cont separat sau folosirea unui plic dedicat economiilor. Sumele depuse lunar ar permite acoperirea cheltuielilor festive fără presiune financiară suplimentară.

Asoltanie a explicat că sărbătorile de iarnă sunt evenimente previzibile. Prin urmare, familiile au posibilitatea să-și planifice din timp bugetul necesar. Economisirea treptată poate evita concentrarea tuturor cheltuielilor în ultimele săptămâni ale anului.

Consultantul recomandă ca oamenii să înceapă anul următor cu o rezervă financiară. Acesta consideră că economiile sunt preferabile ratelor și facturilor amânate. În opinia sa, anul următor ar putea aduce provocări financiare suplimentare.